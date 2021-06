Répliques de terrains de Wembley, messages de motivation, barbecues, basket-ball

Situé sur plus de 330 acres au milieu du pays, St. George’s Park a longtemps été la plaque tournante du football anglais, mais le défi pour les euros de cet été — Diffusez EN DIRECT sur ESPN, ESPN+ tout l’été (États-Unis) – est de se sentir comme à la maison.

L’Angleterre a varié son approche de la mise en place de camps de base pour les tournois ces dernières années, de l’isolement relatif de Repino en Russie il y a trois ans, à la sécurité de style Fort Knox de Rustenburg en Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2010 ou du centre-ville. base à Cracovie à l’Euro 2012. Pourtant, cette fois, avec les trois matchs de groupe à Wembley, ils pourront utiliser leur lieu habituel, un site tentaculaire au cœur de la campagne du Derbyshire, ouvert en 2012 pour un coût de 150 millions de dollars (105 millions de livres sterling), dans le but de centraliser le développement des équipes anglaises à tous les niveaux et de produire la prochaine génération d’entraîneurs.

Sur les 13 terrains extérieurs disponibles, ce sera sur le terrain 6, nommé Sir Bobby Charlton Pitch, où Gareth Southgate visera à organiser le succès des Championnats d’Europe d’Angleterre. C’est l’espace habituel sur lequel l’équipe nationale masculine s’entraîne au SGP et une réplique exacte de la surface Desso GrassMaster de Wembley. (Coût : qui avec chauffage par le sol inclus, jusqu’à 1,5 m $/1 m£.)

Il existe deux de ces terrains au SGP – le pas 5 adjacent est l’autre – et l’Angleterre les utilisera tous les deux ensemble pour la première fois au cours de l’Euro 2020. Chacun reflète les dimensions de Wembley de 345 pieds sur 225 pieds (105 m sur 68 m), et ils sont même coupés avec le même motif de pas pour reproduire les conditions aussi précisément que possible. Fabriquées à base de sable, de gravier et de terre, 20 millions de fibres sont ensuite cousues dans la surface, chacune espacée de deux centimètres.

« Les niveaux d’attente sont les plus élevés que vous puissiez imaginer », a déclaré à ESPN le directeur du parc SGP, Andy Gray.

« Nous avons des conversations régulières avec Karl Stanley, le jardinier en chef de Wembley, avant et pendant le tournoi. Longueur de l’herbe, fermeté du terrain: ce sont les deux principaux que nous pouvons changer quotidiennement. Lorsque les joueurs passent d’un [pitch] à un autre, c’est la même chose sous les pieds d’un joueur, et son corps y réagit de la même manière. Ils sont plus confiants dans leur esprit que lorsqu’ils sortent à Wembley. »

Cette confiance pourrait être un facteur extrêmement important. Les trois matches du Groupe D de l’Angleterre se dérouleront à Wembley et s’ils finissaient en tête devant la Croatie, l’Écosse et la République tchèque, ils ne joueraient qu’un match loin de Londres jusqu’à la finale.

St. George’s Park s’étend sur plus de 330 acres et a coûté 150 millions de dollars à construire, il sert de foyer à tout ce qui concerne le football anglais. Avec l’aimable autorisation de la FA d’Angleterre

L’Euro 2020 est sans aucun doute la chose la plus proche que l’Angleterre aura d’un tournoi à domicile sans organiser réellement toute la compétition, et diverses adaptations ont été apportées au SGP pour aider Southgate et ses joueurs à maximiser l’opportunité.

De nouveaux messages ont été mis en place pour encourager le bon état d’esprit, un outil similaire à celui utilisé en Russie qui a vu Southgate laisser des notes manuscrites dans la chambre d’hôtel de chaque joueur. SGP abrite également un hôtel quatre étoiles de 228 chambres, l’Angleterre ayant l’usage exclusif de l’ensemble du site.

De nouveaux espaces de barbecue ont été créés, les repas en plein air étant encouragés comme méthode de socialisation sans danger pour le COVID. Un terrain de basket-ball est également nouveau, ajouté aux côtés d’un certain nombre d’activités de renforcement d’équipe de longue date au Outdoor Leadership Centre, qui comprend une tour d’escalade de 40 pieds, du tir à l’arc, du combat au laser et un amphithéâtre de 90 places pouvant servir de cinéma.

Le chef personnel de l’Angleterre, Omar Meziane, s’est occupé de joueurs individuels dans le passé et a travaillé avec des clubs comme Fulham et Chelsea. Il sera responsable des besoins nutritionnels des joueurs, ayant été promu au poste senior après avoir cuisiné pour les moins de 20 ans d’Angleterre lors de leur campagne triomphale pour la Coupe du monde 2017. Ce sera son deuxième tournoi avec l’équipe de Southgate après la Russie et pendant le verrouillage, il a même créé son propre service de plats à emporter, livrant sa nourriture aux maisons des joueurs.

La stratégie du camp de l’Angleterre a varié pour les tournois récents, mais jouer à des matchs de groupe à domicile signifie qu’ils peuvent s’installer dans un endroit familier et confortable. Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Southgate a été largement félicité pour avoir trouvé le bon équilibre entre garder les joueurs engagés et détendus à Repino, en Russie, et la directrice générale du SGP, Holly Murdoch, a révélé que les grands espaces ont rendu le lieu particulièrement populaire pendant la pandémie.

« C’était la pré-saison d’août la plus chargée de tous les temps l’année dernière : nous avons accueilli plus de sports différents que nous n’en avons peut-être fait au cours d’une année traditionnelle parce que tant d’équipes n’ont pas pu voyager », a-t-elle déclaré à ESPN. « Il y avait moins de monde sur place à cause de [the pandemic], mais plus d’équipes autour. »

Il y a eu plus de 350 séjours d’équipes professionnelles au SGP; Des équipes en coulisses de divers clubs et disciplines se rendent régulièrement pour glaner et partager des idées, le SGP ayant récemment rendu la pareille à Manchester City, Arsenal et Tottenham, entre autres. Le SGP a également accueilli les Tampa Bay Rowdies de la United Soccer League en 2016 et, le mois dernier, a organisé un tournoi international de rugby à 7 au cours duquel les équipes de Grande-Bretagne et des États-Unis se sont préparées pour les Jeux olympiques de Tokyo de cet été.

L’Angleterre s’entraîne presque exclusivement sur une réplique précise du terrain de Wembley afin qu’elle soit physiquement prête pour la vraie chose. Avec l’aimable autorisation de la FA d’Angleterre

Bien qu’il fournisse ostensiblement une base pour les 28 équipes d’Angleterre, l’un des principaux objectifs du SGP était d’améliorer le niveau d’entraînement à travers le pays dans le but d’augmenter le nombre de joueurs locaux aux niveaux supérieurs du jeu.

« Cela a fourni une base physique et un foyer à cette équipe où nous pouvions non seulement accueillir notre main-d’œuvre, mais également dispenser nos cours », a déclaré Murdoch, avec plus de 5 000 personnes participant à un cours national au SGP. Avant St George’s, ces cours étaient dispensés dans tout le pays dans des hôtels et sur des terrains de football adjacents. Avoir un endroit spécialement construit avec la bonne technologie et les bonnes surfaces, avec de grandes tours d’observation pour qu’ils puissent prendre le contenu et le regarder, était vraiment important. »

Il y a d’autres changements que les joueurs anglais verront pour la première fois alors qu’ils s’installent cette semaine avant leur premier match, contre la Croatie, le 13 juin. (Diffusez les Euros LIVE sur ESPN+ tout l’été.) Une nouvelle unité de cryothérapie est maintenant en place en plus d’un espace de physiothérapie modifié, plus adapté aux besoins particuliers de l’escouade.

« Il y a des zones privées de kinésithérapie, mais aussi maintenant des salles où un certain nombre de joueurs peuvent se réunir pour se faire soigner, il y a de l’espace pour les étirements, le pilates, etc », a déclaré Murdoch. « Moins de la force et du conditionnement traditionnels, plus des aspects de récupération de ce que fait l’équipe. »

Une guérite située à l’avant du parc servira de base à l’équipe de sécurité 24h / 24, visant à donner à l’Angleterre la tranquillité d’esprit ainsi que la plate-forme idéale pour attaquer les finales.

Selon le déroulement de leur tournoi, le Pitch 5 sera peut-être renommé après Southgate ou l’un de ses 26 joueurs après cet été.