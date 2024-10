Replay est un « jeu d’architecture interactif » qui utilise des déchets

Les visiteurs de l’événement Replay au Design Museum lors du London Design Festival ont pu participer à un jeu conçu pour valoriser les déchets collectés dans les ateliers de la ville.

Développé par un architecte suisse Trépied Sébastien et le Arcade matérielle AAReplay est une initiative étudiante créée pour formaliser les ambitions de réutilisation des étudiants au sein du Association d’architectes École d’architecture.

Décrit comme « un jeu d’architecture interactif », il comprend des chutes de matériaux, notamment du bois, de la mousse et des tubes en plastique, qui peuvent être combinés pour former une seule sculpture tridimensionnelle.

« Adressé aux adultes comme aux enfants, Replay questionne le réemploi et son esthétique, tout en démontrant à quel point le jeu invite à la créativité », ont déclaré les créateurs du jeu.

« Ce jeu est un chantier collectif », ont ajouté les concepteurs, « et une invitation à tester et à réfléchir sur l’esthétique du réemploi en architecture ».

Les règles simples de Replay invitent les participants à placer à tour de rôle un bloc de matériau récupéré à l’intérieur de la sculpture. Les pièces qui retombent sur la base de la palette en bois forment une nouvelle base sur laquelle construire.

Les seuls éléments supplémentaires fournis sont plusieurs rouleaux de ruban adhésif coloré. Ceux-ci sont utilisés pour assembler les pièces de manière à pouvoir les séparer facilement et les réutiliser une fois le jeu terminé.

« Les joueurs doivent toujours travailler avec la configuration existante », a expliqué l’équipe du projet, « ce qui conduit à une structure changeante façonnée par les participants passés et présents – reflétant le processus de développement du projet. »

Le jeu a été développé lors de l’AA Summer School de 2024 en réponse à un mandat défini par l’ambassade de Suisse et le Design Museum qui visait à inspirer la créativité et la communauté à travers le thème du jeu.

Tripod a apporté au projet son expérience de travail sur des structures auto-construites qui utilisent des matériaux existants et disponibles. Pour Replay, il a contribué à définir une approche qui favorise la collaboration et la sensibilisation aux propriétés des matériaux.

« Construire, c’est donner aux gens, mais aussi aux matériaux, la possibilité de trouver un endroit, d’être hébergé pendant un certain temps », a suggéré Tripod.

« J’aime y penser comme un grand jeu de construction, où les matériaux sont placés et déplacés, et où les éléments restent modulables pour une relation plus étroite entre l’espace et l’habitant. »

Les déchets utilisés pour Replay provenaient de fabricants de Londres et auraient autrement été destinés à la mise en décharge. Des modèles issus des projets étudiants de l’Architectural Association ont également été déconstruits pour fournir du matériel supplémentaire.

« La remise en question des systèmes (linéaires) existants est au cœur du travail de AA Material Arcade », ont expliqué les concepteurs Fergus Egan, Charlotte Wesselmann et Abhishek Wagle.

« Notre initiative examine les flux de matériaux à l’échelle d’une école et la manière dont des changements subtils dans ces systèmes peuvent relier les « déchets » à l’utilisation et à l’inspiration », ont-ils ajouté.

« Ce projet reflète notre pratique, mais plutôt que de simplement faciliter la réutilisation, nous sommes nos propres clients, produisant à partir de matériaux que nous avons récupérés. »

L’AA Material Arcade a été fondée en 2021 par des étudiants du Diplôme 18 afin de réduire la consommation de nouvelles ressources par la communauté scolaire.

Il facilite et favorise l’échange de matériaux, d’objets et d’outils, en utilisant un système de crédit interne pour suivre les économies de carbone réalisées grâce aux matériaux en circulation.

Selon le groupe, il a économisé 1,3 tonne d’équivalent dioxyde de carbone en réutilisant 345 kilogrammes de matériaux au cours du premier trimestre de l’année universitaire 2023-24.

La photographie est de Richard Heald Photographie.

