Replay de la Wrexham FA Cup ajouté à ESPN2 contre Sheffield United

La course magique de la Wrexham FA Cup continue de passionner les fans de football aux États-Unis. Et le battage médiatique de la nouvelle équipe galloise préférée de tous a conduit à la rediffusion de la Wrexham FA Cup la semaine prochaine sur ESPN2, ainsi que sur ESPN +.

Le passage au grand réseau câblé intervient après que le match nul 3-3 initial de la FA Cup avec Sheffield United a été le match le plus suivi de la journée sur les plateformes numériques d’ESPN dimanche dernier. La rediffusion du mardi 7 février déterminera qui se qualifiera pour le 5e tour de la FA Cup pour affronter Tottenham Hotspur.

Option d’affichage recommandée :

Regardez Wrexham en FA Cup Inclut également : Championnat EFL, Bundesliga, La Liga et plus Parcourir les offres

Le premier match au Racecourse Ground de Wrexham était plein de drame. Une action de va-et-vient tardive a presque vu l’équipe locale réaliser une surprise héroïque. Mais ce n’était pas le cas, car Sheffield United a égalisé et forcé la rediffusion. Pourtant, Wrexham reste le club le moins bien classé et le seul hors championnat restant dans la FA Cup. Le coup d’envoi de la rediffusion est prévu pour 14 h 45 HE mardi.

Rediffusion de la FA Cup de Wrexham sur ESPN2 et ESPN+

ESPN2 et ESPN + ont une couverture d’avant-match ESPN FC à partir de 14h30. Dan Thomas, Steve Nicol et Alejandro Moreno sont en studio, avec Jon Champion et Craig Burley appelant le match. Alexis Nunes est sur la touche à Bramall Lane à Sheffield.

Le vainqueur de la rediffusion a été tiré au sort pour affronter Tottenham Hotspur à domicile. Accueillir une équipe de Premier League au 5e tour serait sûrement un rêve pour Wrexham. Nul doute que cela ferait un excellent contenu pour la saison deux de Bienvenue à Wrexham. Sheffield United, bien sûr, n’est pas un jeu d’enfant, actuellement solidement à la deuxième place du championnat et semble susceptible d’être promu en Premier League la saison prochaine.

La nouvelle de leur prochain match de la FA Cup apparaissant sur ESPN2 fait suite à des événements plus centrés sur les États-Unis à Wrexham. Le club alignera également une équipe dans un nouveau tournoi 7 contre 7 à Cary, Caroline du Nord cet été. Cela s’ajoute à une tournée estivale aux États-Unis contre l’opposition de la MLS.

Pack Wrexham et Disney

Wrexham AFC, le sujet de la série à succès FX Welcome to Wrexham, poursuit son histoire de Cendrillon lors du quatrième tour de la FA Cup. Le club gallois est actuellement au sommet du classement de la Ligue nationale, le cinquième niveau du football anglais.

Une partie de la raison pour laquelle ESPN met tout son poids dans la promotion de Wrexham est due au pack Disney qui comprend ESPN +, Hulu et Disney +. Les matchs de la FA Cup de Wrexham sont présentés sur ESPN +, tandis que le Bienvenue à Wrexham la série peut être binged sur Hulu. Le trio est complété par Disney +, proposant de nombreux divertissements familiaux.

Certes, le moment du succès de Wrexham aide lorsque Disney fait la promotion de son forfait Disney pour 12,99 $ par mois.

Gagner ou perdre, le train Wrexham continuera de rouler alors que le club cherche à obtenir une promotion dans la Ligue de football. D’une manière ou d’une autre, il ne faudra probablement pas longtemps avant de les revoir sur ESPN.

Photo: Imago