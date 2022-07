Re+Play d’Al Harrington annonce un partenariat avec la NBPA

La société de bien-être Re+Play d’Al Harrington annonce un partenariat avec la National Basketball Players Association (NBPA).

Re + Play est une ligne de bien-être et de récupération basée sur la performance qui est une idée originale de Harrington Wellness dirigée par le PDG de Viola et ancien joueur de la NBA, Al Harrington. Avant que Harrington ne devienne PDG, il était sur le terrain et quand il en avait le temps, il défendait les bienfaits du cannabis avec le commissaire de l’époque, David Stern. Harrington a toujours été un champion de la fleur et non seulement vend le produit, mais l’utilise pour apporter des changements dans les domaines qu’il voit des opportunités.

Aujourd’hui, Re+Play a annoncé un partenariat avec la National Basketball Players Association (NBPA). Le partenariat en capital verra Re + Play apporter aux athlètes les derniers produits et technologies de premier plan favorisant la récupération.

“Le partenariat de Re+Play avec la NBPA fournira aux consommateurs une multitude de produits fiables et axés sur la technologie, pour les aider à récupérer comme un pro”, a déclaré Al Harrington, PDG de Harrington Wellness et ancien membre de la NBPA. «Alors que nous entrons dans la prochaine phase de la marque Re + Play avec nos partenaires stratégiques d’Amazon, de la NBPA et de Walmart, nous sommes ravis de réinventer une fois de plus la façon dont nous aidons les athlètes de tous niveaux à se remettre de la douleur avec le CBD et d’autres technologies innovantes. .”

Re+Play d’Al Harrington propose des crèmes de récupération

Le premier produit issu de ce partenariat sera une gamme de crèmes de récupération spécialement formulées. Les crèmes seront développées en partenariat avec la société biopharmaceutique Avicanna, qui se concentre sur les produits à base de cannabinoïdes. Le produit est disponible à l’achat sur www.replayrecovery.com et sera bientôt proposé par les deux plus grands détaillants au monde – Amazon et Walmart – bientôt.