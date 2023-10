Répit pour la Nouvelle-Orléans alors que l’eau salée remontant le fleuve Mississippi ralentit sa progression vers l’intérieur des terres

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) — L’eau salée remontant le fleuve Mississippi depuis le golfe du Mexique progresse plus lentement que prévu, ont déclaré jeudi les autorités, ce qui signifie que les systèmes d’eau de la grande région de la Nouvelle-Orléans qui tirent de l’eau potable du fleuve ont des semaines supplémentaires pour se préparer. .

Pour certains petits systèmes en aval, l’arrivée prévue de l’eau salée a été repoussée à la fin du mois. Pour la Nouvelle-Orléans et la paroisse voisine de Jefferson, la menace pesant sur les prises d’eau du système d’eau a été repoussée de fin octobre à fin novembre. Des pluies inattendues en octobre ou en novembre pourraient encore retarder et diminuer la menace, a déclaré le colonel Cullen Jones, commandant du district de la Nouvelle-Orléans du Corps of Engineers de l’armée américaine.

En règle générale, le débit du Mississippi est suffisant pour empêcher l’eau salée de se déplacer loin en amont. Mais pour la deuxième année consécutive, le temps chaud et sec a fait baisser le niveau du fleuve, permettant à une couche d’eau salée plus dense et plus lourde du Golfe de pénétrer vers l’intérieur des terres.

Les responsables de l’État, locaux et fédéraux ont discuté des dernières projections lors d’une conférence de presse au siège du Corps à la Nouvelle-Orléans. Jones a cité deux facteurs dans les dernières projections : un seuil sous-marin en aval a réussi à entraver l’écoulement de l’eau salée en amont ; et les prévisions météorologiques et fluviales, même si elles montrent toujours une baisse continue du débit habituel du fleuve en aval, sont plus optimistes.

L’eau salée qui dépasse le seuil sous-marin est encore plus faible en salinité que l’eau derrière le seuil vers le golfe, a déclaré Jones.

« Cette projection mise à jour est clairement un soulagement pour nous tous », a déclaré Collin Arnold, directeur des urgences de la Nouvelle-Orléans.

L’eau salée a déjà atteint certaines communautés de la paroisse de Plaquemines plus proches de l’embouchure de la rivière : Boothville, Port Sulphur et Pointe à la Hache. Mais des communautés comme Belle Chasse, Dalcourt et Saint-Bernard ont gagné une ou deux semaines supplémentaires pour se préparer. Dans la zone métropolitaine immédiate de la Nouvelle-Orléans, les personnes à qui on avait dit que leurs systèmes seraient menacés d’ici fin octobre ont vu les projections repoussées au 23 novembre et au-delà.

Les responsables ont déclaré que de multiples efforts visant à fournir de l’eau potable aux systèmes en aval se poursuivent, notamment en acheminant de grandes quantités d’eau douce vers les prises d’eau et en installant de meilleurs systèmes de filtration. Pour les zones densément peuplées de la Nouvelle-Orléans et de la paroisse voisine de Jefferson, où le transport de l’eau par barge n’est pas pratique, des projets sont en cours pour que des pipelines détournent l’eau douce de plus en amont du fleuve.

Pour la seule Nouvelle-Orléans, les coûts du système de canalisations ont été estimés entre 150 et 250 millions de dollars. Les autorités locales et étatiques s’attendent à ce qu’une grande partie des coûts soit couverte par le gouvernement fédéral. Le président Joe Biden a déclaré à la fin du mois dernier qu’une aide fédérale en cas de catastrophe serait mise à la disposition de la Louisiane.

Jones a souligné que même les projections mises à jour constituent les pires scénarios. La menace pourrait être encore retardée et atténuée si des pluies s’ajoutaient aux prévisions pour octobre et novembre.

Le Dr Joseph Kanter, responsable de la santé publique, a utilisé une analogie familière avec la côte du Golfe, comparant la projection modifiée à une tempête tropicale modifiant sa trajectoire dans le Golfe.

En plus d’être impropre à la consommation, l’eau salée présente une autre menace pour la santé dans la mesure où elle peut corroder les canalisations. C’est particulièrement un problème dans les systèmes plus anciens, comme celui de la Nouvelle-Orléans, qui ont encore des canalisations en plomb dans certaines zones.

Selon le Sewerage & Water Board de la Nouvelle-Orléans, la majorité des conduites d’eau principales du centre-ville ont été installées avant 1940. Selon l’Environmental Protection Agency, les maisons construites avant 1986 sont plus susceptibles d’avoir des canalisations en plomb. De nombreuses maisons construites avant la loi de 1986 sur la salubrité de l’eau potable sont équipées de tuyaux en plomb ou de soudures au plomb dans les systèmes de plomberie.

L’élévation du niveau de la mer aggrave les problèmes posés par la diminution du débit des rivières.

Le niveau de la mer autour de la Nouvelle-Orléans s’élève à un rythme pouvant atteindre 9 millimètres par an, soit 91 centimètres par siècle, ce qui est bien supérieur à la moyenne mondiale et constitue le taux le plus élevé mesuré aux États-Unis, selon les experts de Centre de la NOAA pour les produits et services océanographiques opérationnels. En effet, la région de la côte du Golfe est un « point chaud » d’affaissement, disent les experts, ce qui signifie que les terres s’enfoncent alors même que le niveau de la mer monte.

Les journalistes d’Associated Press Stephen Smith à la Nouvelle-Orléans, Mary Katherine Wildeman à Hartford, Connecticut et Camille Fassett à Seattle ont contribué à ce rapport.