Répit pour Biden: les grandes victoires de l’été apaisent les doutes de 2024

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et ses alliés espèrent que les grandes victoires récentes sur le climat, les soins de santé et plus réduiront au moins temporairement les questions parmi les meilleurs démocrates quant à savoir s’il se présentera à la réélection.

Cet optimisme pourrait être de courte durée, à risque si et quand l’ancien président Donald Trump annonce une autre campagne à la Maison Blanche. Mais pour l’instant, le jeu de société de Washington « Va-t-il ou ne le fera-t-il pas » semble être en attente.

“Je pense que les opposants sont plutôt silencieux en ce moment”, a déclaré l’ancien gouverneur démocrate de Virginie, Terry McAuliffe. “Je pense qu’ils ont vu la réalité.”

Au cours des dernières semaines seulement, Biden a promulgué une loi sur le climat et les médicaments sur ordonnance qui atteint bon nombre des objectifs de longue date de son parti; Le Congrès lui a envoyé des projets de loi qui imposent des limites strictes aux armes à feu et établissent un plan pour stimuler la fabrication de haute technologie aux États-Unis. Une frappe de drone a tué le chef d’Al-Qaida Ayman al-Zawahri, les prix moyens de l’essence sont tombés en dessous de 4 dollars le gallon et il y a des signes que l’inflation – bien qu’encore chauffée à blanc – pourrait enfin se refroidir.

Tout cela a facilité un débat sur l’avenir de Biden qui se répandait. Les collègues démocrates candidats à la réélection avaient du mal à répondre si le plus ancien président américain devait briguer un autre mandat. Mais maintenant, ils ont un nouvel ordre du jour sur lequel ils peuvent faire campagne pour se diriger vers les mi-mandats de novembre.

Le président a intensifié ses efforts de collecte de fonds démocrates et, la semaine prochaine, dans le Maryland, il organise son premier rassemblement pour le parti de la saison de campagne d’automne. Il prévoit également de voyager agressivement pour booster les candidats.

En tant qu’ancien sénateur, Biden sait que certains législateurs pourraient avoir besoin de se distancer de lui pour mieux gagner leurs courses – mais aussi que d’autres pourraient bénéficier d’apparitions conjointes. Les aides disent que Biden pourrait s’avérer très utile pour amplifier les problèmes défendus par les démocrates qui sont largement populaires, comme la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance et la protection du droit à l’avortement.

Cedric Richmond, l’un des conseillers les plus proches de Biden à la Maison Blanche avant de partir pour un poste de cadre supérieur au Comité national démocrate, a déclaré qu’il n’était pas sûr que la vague de nouvelles positives mettrait fin aux questions de 2024, “mais cela devrait”.

Pour « les démocrates éprouvés et vrais, la réponse était simple, ‘Oui, il devrait se présenter. Oui, il sera notre candidat. Oui, il va gagner.

Mais de tels commentaires ne font pas la une des journaux, a déclaré Richmond, un ancien membre du Congrès de la Louisiane. “Donc, la seule histoire était quand quelqu’un tergiversait ou soufflait la question.”

Parmi eux, les représentants démocrates de New York Carolyn Maloney et Jerry Nadler ont tous deux refusé lors d’un récent débat primaire pour dire si Biden devrait briguer un second mandat. Dans une déclaration ultérieure, Maloney a déclaré qu’elle soutiendrait Biden « s’il décide de se présenter », puis a attiré encore plus d’attention tout en apparaissant sur CNN en implorant Biden : « Je veux que tu te présentes. Il se trouve que je pense que vous ne courrez pas.

Cependant, tous les doutes persistants ne peuvent pas être attribués à des réponses maladroites.

Le représentant démocrate du Minnesota Swing-district Dean Phillips a déclaré qu’il ne voulait pas que Biden se présente en 2024. Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, dont la volte-face a relancé la législation sur le climat et les médicaments sur ordonnance, a refusé de dire s’il soutiendrait un deuxième mandat de Biden. Des stars de la gauche progressiste, comme la représentante de New York Alexandria Ocasio Cortez, ont également été évasives.

Mais Biden n’a pas été abandonné. D’éminents démocrates, dont le représentant de New York Hakeem Jeffries, président du House Democratic Caucus, le louent ouvertement lors de ses apparitions électorales. Dans une interview, Jeffries a coché les récentes victoires du président et a inclus les succès de l’administration remontant aux dépenses d’infrastructure et aux plans de dépenses de relance de l’année dernière, ainsi que les efforts de vaccination COVID-19 en cours.

“Si quelqu’un disait qu’un président avait un bilan de réalisations que je viens de décrire, sans y mettre de délai, la réponse logique serait : cette personne a eu une présidence réussie sur deux mandats”, a déclaré Jeffries.

Pourtant, d’autres démocrates disent que quelques titres positifs ne suffiront pas.

“Biden aura de bonnes et de mauvaises semaines dans l’actualité, mais les fondamentaux restent défavorables”, a déclaré Norman Solomon, directeur national de RootsAction.org. Son organisation militante progressiste, déjà fréquemment critique à l’égard du président, a lancé une campagne « Don’t Run Joe ».

Solomon veut que Biden annonce qu’il ne se présente pas, le libérant pour qu’il prenne de plus grands risques politiques et obtienne une présidence d’un mandat plus réussie. Il a suggéré que les conseillers de la Maison Blanche qui craignent de faire de Biden un canard boiteux s’engagent dans un “degré significatif de sifflement devant le cimetière politique”.

Les alliés de la Maison Blanche soulignent que la décision de 2024 sera finalement celle de Biden seul. Il est sur la bonne voie pour suivre un calendrier similaire à celui de l’ancien président Barack Obama, qui s’est déclaré pour la réélection de 2012 en avril 2011, selon des aides.

Aucun président sortant moderne n’a fait face à une telle hésitation au sein de son propre parti, ni n’a été menacé de manière réaliste lors d’une primaire. Des challengers intra-parti, s’ils émergent, pourraient affaiblir à la fois le président et son parti.

Certains observateurs de Biden voient le président, qui est sorti de sa retraite politique parce qu’il se croyait le mieux à même d’affronter Trump en 2020, comme moins susceptible de se faire réélire si son prédécesseur choisit finalement de ne pas se présenter.

Si Biden se présente, il devra se mettre au niveau des électeurs de son âge – les convaincre qu’il est vraiment prêt pour un deuxième mandat qui ne se terminera pas avant l’âge de 86 ans. Pourtant, Richmond a déclaré que de telles discussions pourraient en fait aider Biden.

“Je ne vais pas laisser les gens, tout d’un coup, dire que la sagesse et l’expérience sont une mauvaise chose”, a-t-il déclaré. “Le président des États-Unis, leader du monde libre, c’est exactement ce que vous voulez.”

Alors que l’âge de Biden est sans précédent – ​​il en serait de même pour Trump à 82 ans – il y a presque aussi peu de tradition de présidents ne cherchant pas à être réélus après seulement quatre ans au pouvoir. Le dernier était Rutherford B. Hayes en 1880.

La représentante de l’État démocrate du Texas, Jasmine Crockett, une avocate des droits civiques qui devrait remporter un siège à la Chambre ouverte à Dallas, a déclaré que si Biden “décidait qu’il voulait se présenter, nous devons nous unir derrière cela”. Mais elle a également déclaré que le président ne s’était pas battu assez agressivement pour préserver les droits de vote.

“D’un point de vue public, en particulier en ce qui concerne les Noirs, il n’a pas été trop gentiment qu’ils n’aient pas vu ou entendu davantage venant du président”, a déclaré Crockett. « Si les Noirs sortent et votent, les démocrates gagnent. Si les Noirs restent chez eux, les démocrates perdent. »

Biden a insisté le mois dernier sur le fait que les démocrates “veulent que je me présente”. Mais un sondage de l’Université Quinnipiac en juillet a révélé que seuls 24% des Américains dans l’ensemble et 40% des démocrates ont déclaré cela. Le taux d’approbation du président est tombé en dessous de 40% pendant deux mois consécutifs.

Pour un renforcement positif, Biden pourrait se tourner vers un président à l’extrémité opposée du spectre politique : Ronald Reagan, qui a pris ses fonctions en 1981 à 69 ans, faisant de lui le président le plus âgé du pays.

Avec un pic d’inflation à l’automne de sa deuxième année, un sondage Washington Post-ABC News a révélé que 6 Américains sur 10 ont déclaré que Reagan ne devrait plus se présenter, et sa cote d’approbation a chuté à 35% en janvier suivant. L’année suivante, Reagan a été réélu, remportant tous les États sauf le Minnesota et le district de Columbia.

McAuliffe, qui a été battu dans sa tentative de récupérer le poste de gouverneur en novembre dernier par le républicain Glenn Youngkin alors que Biden avait porté la Virginie de 10 points l’année précédente, a déclaré que le président et les démocrates avaient déjà pris de l’élan et que “l’âge n’a pas d’importance”.

« Il est au sommet de son art. Et ce parti, qui il y a un an était en plein désarroi, et différents éléments de notre parti se battaient les uns les autres », a déclaré McAuliffe. “Maintenant, vous avez un parti uni, motivé et des réalisations législatives que chaque Américain souhaite depuis de nombreuses années.”

La rédactrice de l’Associated Press Michelle Price à Brooklyn, New York, a contribué à ce rapport.

Will Weissert et Zeke Miller, Associated Press