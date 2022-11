Répétition Handicap Chase: L’Homme Presse fait le premier pas sur la route de la Gold Cup à Cheltenham avec Newcastle run | Nouvelles de la course

Le vainqueur du Festival de Cheltenham, L’Homme Presse, entre en société ouverte pour la première fois lorsqu’il réapparaît dans le Betfair Exchange Rehearsal Handicap Chase à Newcastle samedi, en direct sur Sky Sports Racing à 15h25.

Venetia Williams, sept ans, 10/1 pour la Gold Cup à Cheltenham en mars, devait revenir à Ascot samedi dernier, mais le terrain de séchage l’a vu retiré le jour et redirigé vers Gosforth Park où il sera chargé de portant le poids le plus élevé dans ce qui est généralement un handicap très compétitif.

Le sauteur super-élégant a été ultra-progressif la saison dernière, remportant cinq victoires consécutives sur les clôtures, dont des triomphes dans le Dipper à Cheltenham le jour de l’An et la poursuite des novices des îles Scilly à Sandown, avant de passer à trois milles. avec aplomb pour décrocher le Brown Advisory Novices’ Chase au Festival.

Bien que sa saison se soit terminée par une défaite à Aintree, c’était son seul faux mouvement dans une campagne novice par ailleurs excellente et son entraîneur a hâte de le revoir sur la bonne voie.

“Il doit donner beaucoup de poids à de bons chevaux, ce qui sera une première pour lui, mais ce sera bien de le remettre sur le parcours et nous attendons sa course avec impatience”, a déclaré Williams. “Il a bien couru toute la saison dernière et s’est énormément amélioré au cours de la saison. Maintenant, il doit concourir à un niveau élevé et nous avons hâte de voir comment il gère ça.”

Champion en titre populaire Oui, c’est vrai tente de faire le double avec une marque supérieure de 6 livres et la co-entraîneure Harriet Graham est optimiste quant à une autre démonstration audacieuse après une réapparition respectable lorsqu’elle est deuxième à Kelso.

“Nous sommes excités et pleins d’espoir et il semble vraiment bien à la maison”, a déclaré Graham. “Évidemment, c’est une décision assez difficile et il y a un couple avec un poids assez léger qui a l’air un peu progressif et évidemment le cheval de Venetia est là aussi. En fait, nous en étions plutôt satisfaits car cela signifiait que les poids n’allaient pas et nous est utile, mais d’un autre côté, c’est un cheval de grande qualité à affronter.

Image:

Aye Right retient Good Boy Bobby pour remporter la poursuite de répétition 2021 dans un Newcastle enneigé





“Kelso était une très belle course de préparation. Il s’est manifestement fait du mauvais côté de la course par ce qui était probablement un cheval handicapé, et c’est difficile avec lui car il ne court jamais que dans un sens, donc c’est assez évident S’il prend un bon départ et prend un bon rythme, alors il peut briser le cœur des autres chevaux, mais ils le traquent toujours un peu.

“Mais nous avons beaucoup d’espoir et Craig Nicol, qui l’a très bien monté à Kelso, le monte à nouveau.”

Sandy Thomson a remporté la course en 2020 avec Yorkhill et cherche à la gagner pour la deuxième fois en trois ans avec Dingo Dollarqui était troisième derrière Aye Right il y a 12 mois et s’est préparé pour cela avec une victoire catégorique de huit longueurs et demie à Aintree plus tôt ce mois-ci.

Il a déclaré: “Le handicapeur ne lui a rendu aucun service pour avoir battu quelques chevaux plus âgés et certains qui ne sont pas restés (à Aintree). Mais il va très bien et plutôt que de jeter 12 pierres autour de Haydock mercredi prochain, il n’y a rien d’autre pour lui. Il ira tenter sa chance et il fera une belle course certes, mais il a maintenant 10 ans et il est dans l’étape des vétérans.”

Image:

Dingo Dollar monté par Wayne Hutchinson efface le dernier à gagner à Bangor





de Mark Walford En surmultiplication s’est avéré extrêmement polyvalent et cherche à prolonger une série de quatre victoires après avoir porté sa forme au niveau supérieur à Wetherby plus récemment.

“Il a été fantastique”, a déclaré l’entraîneur à Sky Sports Racing. “Sa réapparition saisonnière à Wetherby a été sa meilleure course à ce jour après une petite pause et nous nous attendons à ce qu’il revienne également pour cela.

“Il rencontrera un terrain plus mou à Newcastle, mais c’est quelque chose que nous pensions qu’il saura gérer – cela ne devrait pas être trop un problème.

“Nous, les entraîneurs, sommes connus pour nous plaindre du handicapeur, mais c’était une situation dont j’étais en fait assez satisfait – je pensais qu’il aurait pu prendre quelques livres de plus (après Wetherby). S’il avait bien sauté les trois derniers, il aurait été un gagnant encore plus convaincant.

“Il s’est un peu senti seul devant et nous en tiendrons compte à Newcastle.”

de Kim Bailey Happygolucky a été finaliste au Festival de Cheltenham avant de faire mieux dans une course compétitive à Aintree en 2021, mais a une longue absence de 595 jours pour défier d’avoir raté l’ensemble de la saison 2021-22.

L’entraîneur Kim Bailey a confirmé que le gagnant de la troisième année, Happygolucky, est prêt à participer à la poursuite de répétition de samedi à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing



Bailey a déclaré: “Je suis très content de lui. Il devait se rendre à Cheltenham il y a deux semaines. Il a fait un bon travail plus tôt cette semaine et nous l’attendons avec impatience.

“Chaque entraîneur tourne dans le virage (avec le sol). Je suis tellement désolé pour ces directeurs de course. Tous ces hippodromes boivent de l’eau comme des ivrognes.”