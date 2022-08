Répéter en tant que champion peut être l’une des tâches les plus difficiles dans le sport – Shaw Local

Peut-être que Michael Jordan, Scottie Pippen et les Bulls des années 1990 ont rendu un mauvais service à nous tous, fans de Chicago. Ils ont remporté six championnats et auraient pu gagner encore plus si l’équipe n’avait pas été démantelée.

Je me suis délecté de cette époque, donc je ne regrette aucun de ces championnats. Ces équipes font partie de mes préférées. Pourtant, ce qu’ils ont fait, c’est que gagner des championnats consécutifs semble facile, peut-être même attendu.

Ainsi, lorsque les White Sox et les Cubs n’ont pas gagné la saison suivante après avoir remporté les World Series, nous avons tous été déçus. Ne pensions-nous pas qu’ils seraient capables de le faire à nouveau ?

Lorsque les Blackhawks ont remporté la Coupe Stanley en 2010 mais n’y sont pas parvenus en 2011 et 2012, nous avons été anéantis. Pire encore, l’équipe a perdu ces deux années au premier tour.

Ils sont revenus et ont gagné à nouveau en 2013 mais n’ont pas réussi à répéter en 2014, perdant à nouveau au premier tour. Puis ils ont de nouveau gagné en 2015, mais n’ont pas fait grand-chose depuis. L’avenir prévisible ne semble pas prometteur non plus.

Le Chicago Sky de la WNBA essaie de répéter en tant que champion. En tant que huitième tête de série des séries éliminatoires de l’année dernière, personne ne les a vraiment vus tout prendre.

Ceux d’entre nous qui étaient ravis que Candace Parker vienne jouer pour l’équipe de sa ville natale savaient que de bonnes choses étaient possibles, mais la saison régulière ne s’était pas tout à fait déroulée comme prévu.

Une fois que l’équipe est arrivée aux séries éliminatoires, cependant, elle a trouvé un moyen.

L’équipe Sky de cette année, à nouveau dirigée par Parker et le garde Courtney Vandersloot, est la tête de série n ° 2, après avoir été devancée pour la tête de série n ° 1 par les Las Vegas Aces.

Sur le papier, il n’y a aucune raison pour que cette équipe Sky ne puisse pas revenir au sommet de la WNBA.

Les blessures n’ont pas été trop un problème. L’arrivée de l’attaquante Emma Meesseman et de l’arrière Julie Allemand vient renforcer l’équipe. Et la garde recrue Rebekah Gardner, qui a 31 ans, a été une révélation avec sa capacité à apporter de l’énergie et à jouer en défense.

La MVP des finales de la saison dernière, Kahleah Copper, continue d’améliorer son jeu, devenant une joueuse d’élite à double sens. L’attaquante Azura Stevens, bien que sortant du banc cette saison, a ajouté un tir à 3 points qui étire constamment les défenses. Et le garde Allie Quigley a remporté le concours de 3 points au match des étoiles de la WNBA pour la quatrième fois consécutive.

Quand cette équipe joue ensemble, de bonnes choses arrivent. Ils mènent la ligue en passes décisives par match, ne s’appuyant pas strictement sur les prouesses de passe de Vandersloot. Parker et Meesseman, bien qu’attaquants, ont des compétences de passe de type garde.

C’était donc un peu surprenant lorsque l’équipe a perdu le premier match de sa série éliminatoire contre la septième tête de série New York Liberty, 98-91, mercredi dernier à la Wintrust Arena.

L’adversité, dans le sport et dans la vie, a un moyen de tester la détermination d’une équipe. Cela peut en amener un à s’estomper ou cela peut conduire à des ajustements qui mènent au succès.

Peut-être que cette défaite contre le Liberty les a également surpris, car le Sky semblait bien plus à la hauteur de la tâche dans le match 2. Ils sont sortis forts samedi matin, mettant en déroute le Liberty, 100-62, qui a établi un record pour la plus large marge de victoire dans un Match éliminatoire de la WNBA.

Ils ont joué une défense inspirée, entrant dans les couloirs de dépassement et volant le ballon pour obtenir des lay-ups faciles. Les passeurs du ciel ont trouvé leurs coéquipiers de coupe et avaient tellement de points dans la peinture qu’ils ont fait paraître facile.

Cependant, un bon match ne fait pas un championnat.

Rien de tout cela n’aura d’importance s’ils ne remportent pas le match 3, qui a eu lieu hier soir. En raison de la date limite de ma colonne, j’écris ceci avant de connaître le résultat.

S’ils ont gagné, ils sont un peu plus près du but. Pourtant, ce ne sera pas facile.

S’ils ont perdu, je suis très déçu. Cependant, ce fut une saison agréable, plus agréable que même la saison régulière de l’an dernier.

Allez Ciel !

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.