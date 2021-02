Des centaines d’universitaires français ont demandé à la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal de quitter son poste. Elle a déclaré que «l’islamo-gauchisme» érode la société française et a proposé d’étudier ses effets sur les universités.

L’enquête proposée vise à « diffamer » la communauté enseignante et aura un « dévastateur » effet, plus de 600 universitaires français ont mis en garde, dans une lettre ouverte publiée dans le journal Le Monde.

«On ne peut que déplorer l’indigence de Frédérique Vidal, qui utilise le répertoire de l’extrême droite sur un« islamo-gauche »imaginaire». ont écrit les signataires de la lettre. Ils se réfèrent à l’islamo-gauchisme comme un « théorie du complot, » et appelez à la démission de Vidal.

Les universitaires soutiennent que l’enquête suggérée par Vidal est une « chasse aux sorcières. »

Tout comme dans la Hongrie d’Orban, le Brésil de Bolsonaro ou la Pologne de Duda, les études postcoloniales et décoloniales, les travaux sur la discrimination raciale, les études de genre et l’intersectionnalité sont spécifiquement ciblés.

Vidal a fait sensation la semaine dernière lorsqu’elle a fustigé le système éducatif français dans une interview sur la chaîne de télévision CNews. « Je pense que l’islamo-gauchisme ronge notre société dans son ensemble et que les universités ne sont pas à l’abri et font partie de notre société », dit le ministre.

Ses propos font écho à ceux du ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui a déclaré en octobre 2020 que «l’islamo-gauchisme» «faisait des ravages» dans les universités françaises.

Vidal a expliqué plus tard que l’enquête proposée déterminerait «Qu’est-ce que la recherche universitaire et qu’est-ce que l’activisme et l’opinion.»

La ministre a en outre défendu sa position dans un entretien au Journal du Dimanche, publié samedi. Vidal a déclaré que le terme « islamo-gauche » «Reflète les sentiments de nos concitoyens», qui estiment que la liberté académique et la liberté d’expression ne sont pas respectées par les universités françaises.

L’enquête aidera à «Protéger le pluralisme des idées dans les universités», Vidal a dit, ajoutant que «On peut évidemment avoir des études postcoloniales en France ou des travaux sur l’intersectionnalité.»

«Ce que je veux, c’est que nous prenions en charge le débat», Dit Vidal. «Je veux une approche rationnelle et scientifique du sujet.»

Le débat sur le radicalisme a été relancé après que la France a été frappée par une série d’attentats terroristes islamistes l’année dernière. Le gouvernement a sévi contre les mosquées et les ONG soupçonnées de diffuser des opinions extrémistes.

La chambre basse du parlement français a approuvé un projet de loi plus tôt cette semaine qui donnerait aux autorités plus de contrôle et de pouvoirs pour lutter contre les idées et les pratiques jugées incompatibles avec les principes républicains fondamentaux du pays, comme la liberté de pensée et la laïcité.

La rhétorique du président Emmanuel Macron sur l’islam a suscité des critiques dans le pays et à l’étranger, provoquant des manifestations dans les pays à majorité musulmane.

