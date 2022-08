Repérez les lettres cachées pour former un mot dans ce casse-tête

La meilleure façon de maîtriser la santé de votre cerveau et d’aiguiser vos capacités de mémoire est de résoudre des illusions d’optique – comme des puzzles, des dessins ou des images, qui sont largement disponibles sur les plateformes de médias sociaux. Les experts disent que ces illusions aiguisent votre cerveau et, dans certains cas, testent également votre niveau de QI car elles vous font réfléchir difficilement à résoudre. Voulez-vous essayer? Si oui, continuez à lire cet article.

Un jeu de lettres créé par Cody Cross et partagé par PlayBuzz fait le tour d’internet et nous vous recommandons de vous y essayer une fois. Ce “test de QI visuel” nécessite que vous ayez une vue d’ensemble pour le résoudre en quelques secondes. L’image représente des motifs noirs visuels et vous oblige à trouver les lettres manquantes pour former un mot. Tricky droit? Eh bien, selon les créateurs du jeu, seulement 1% des personnes peuvent résoudre ce test de mémoire photographique. Non seulement cela, mais les fabricants de puzzles affirment même que les pilotes, les sculpteurs, les peintres, les écrivains et même les architectes trouveront cette tâche plus facile que les autres en raison de leur grande intelligence visuelle.

Alors, nous vous demandons, avez-vous pu repérer le puzzle ? Sinon, nous sommes là pour vous aider. Regardez attentivement les motifs noirs, un par un, et essayez de comprendre chaque alphabet du mot en même temps. Une fois que vous avez connecté les pièces manquantes, vous verrez le mot « FAIR » se former dans le test de mémoire photographique.

N’était-ce pas amusant ? Si vous n’avez pas pu repérer le mot du premier coup, découvrez un autre puzzle qui vous oblige à faire une chose similaire. Dans ce casse-tête, vous devez trouver la lettre manquante et résoudre l’équation.

Bien que ce casse-tête semble assez simple et que vous pensiez peut-être que la réponse est l’alphabet “E”, nous devons vous dire que ce n’est pas correct. Regardez attentivement l’image, elle indique ‘ABCD _’. La lettre manquante ici est F. Une fois que vous avez ajouté F dans l’espace manquant, il formera E lorsqu’il sera placé au-dessus du trait de soulignement.

Avez-vous réussi à résoudre les illusions d’optique ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

