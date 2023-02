Repérez le chien qui se camoufle sur le tapis en moins de 10 secondes

Les illusions d’optique sont un passe-temps amusant pour les personnes qui cherchent à jouer à des jeux intellectuels en ligne. Ceux-ci contiennent des images qui comportent des éléments cachés. Le but du joueur est de les retrouver dans un temps imparti. Les illusions d’optique sont un excellent moyen de mesurer votre QI et vos capacités d’observation. Une telle image d’un tapis blanc avec un chien se camouflant dessus a fait le tour d’Internet. Les téléspectateurs ont le défi de le trouver en 10 secondes.

L’image montre une partie d’une table et un tapis blanc avec un chien caché quelque part dedans. Mais le tapis et la fourrure du chien sont si similaires en couleur et en texture qu’il devient presque impossible de faire la distinction entre les deux. Cela conduit les utilisateurs à prendre plus de temps que prévu pour trouver le chien. Si vous avez réussi à trouver le chien en 10 secondes, vous pouvez vous considérer comme quelqu’un avec un QI élevé et des capacités d’observation aiguës. Mais même si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez vous entraîner en ligne avec des énigmes similaires et améliorer vos compétences.

Voici la solution pour l’illusion d’optique actuelle :

Le chien peut être trouvé allongé sur le tapis juste à côté de la table; et si on regarde attentivement, on peut distinguer la limite de la canine. Vous devez avoir un œil attentif et vous assurer de ne pas être distrait par votre environnement ou par les similitudes de l’image. Ce n’est qu’alors que vous pourrez retrouver le chien dans le délai imparti.

Pour quelqu’un qui est concentré et déterminé à trouver le chien, 10 secondes, c’est beaucoup de temps. L’image a une nette distinction près du cou du chien, et cela devient le meilleur indice pour trouver le chien. Une fois que vous avez repéré la distinction tête-corps du chien, il est facile de marquer la limite de tout le chien.

Dites-nous maintenant, avez-vous pu trouver le chien en 10 secondes ?

