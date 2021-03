Repérez ces 6 animaux rares et exotiques uniquement en Inde

Avec plus de millions d’espèces qui respirent sur terre, le monde célèbre aujourd’hui la Journée de la faune, le 3 mars, pour sensibiliser à la flore et à la faune mondiales. Il existe de nombreux animaux rares et extoïques qui ne peuvent être trouvés qu’en Inde.

La faune joue un rôle important pour la terre, car elle équilibre scientifiquement l’environnement et assure une coexistence harmonieuse entre les êtres. Les sanctuaires de la faune indienne abritent des espèces d’animaux rares, belles et insaisissables que l’on ne trouve que dans notre pays. Du macaque à queue de lion dans les Ghâts occidentaux de l’Inde au Sangai, sous-espèce de cerf à bois sur les sourcils qui revêt une importance culturelle à Manipur, voici quelques sanctuaires de la faune à visiter, organisés par les curés de Booking.com pour vous rapprocher un peu plus de la belle espèce.

1. Macaque à queue de lion, sanctuaire de faune de Shendurney (Kerala)

En tant que singe de l’Ancien Monde originaire des Ghâts occidentaux du sud de l’Inde, ils se classent parmi les plus rares des 250 espèces (environ) de primates à travers le monde. Le sanctuaire de la faune de Shendurney, une zone protégée dans le district de Kollam du Kerala abrite et protège les espèces en voie de disparition. Réparti sur 172,403 km2, le premier projet d’écotourisme en Inde, le projet d’écotourisme Thenmala a été formulé dans et autour du sanctuaire de faune de Shenduruny. Lors de votre visite au sanctuaire, vous pouvez rester à l’intérieur des forêts dans des campings spécialement construits et découvrir la majesté de la jungle en faisant de la randonnée, des safaris en jeep ou de l’observation des oiseaux, tout en ayant la chance de repérer le rare macaque à queue de lion.

2. Martre Nilgiri dans la réserve de tigres d’Anamalai (Tamil Nadu)

La martre Nilgiri, petit mammifère carnivore, est la seule espèce de martre originaire d’Inde. On les trouve dans les forêts sempervirentes humides et humides des Ghâts occidentaux, vivant à des altitudes de 150 à 2200 m. L’animal qui apparaît généralement de couleur brun foncé avec une tache de couleur jaune à ses pattes antérieures. Leur nom a été dérivé des collines de Nilgiri, mais des observations ont été signalées aussi loin au nord que Charmadi Ghat et aussi loin au sud que le Neyyar. Vous pouvez apercevoir la martre Nilgiri dans la réserve de tigres d’Anamalai, une réserve vierge de 958,59 km2 de jungle tropicale, de forêt de shola et de prairies s’élevant à 2400 m et se répandant sur les Ghâts occidentaux dans le Kerala entre Kodaikanal et Coimbatore

3. Le cerf du Cachemire dans le parc national de Dachigam (Jammu-et-Cachemire)

Le cerf du Cachemire, également connu sous le nom de Hangul, est une sous-espèce de wapiti et est originaire du Cachemire. Uniquement trouvé dans les denses forêts fluviales du parc national de Dachigam situé à 22 km de Srinagar, le cerf du Cachemire est répertorié comme l’une des espèces rares et en danger critique d’extinction. Avec ses magnifiques bois, le cerf est l’animal de l’État du Jammu-et-Cachemire. Dans les années 1900, il y avait environ 3000 à 5000 de ces espèces trouvées dans le Jammu-et-Cachemire et l’Himachal Pradesh, mais aujourd’hui, il en reste environ 150 dans l’État. Vous pouvez localiser ces animaux majestueux à l’état sauvage dans le parc national de Dachigam, où vous pourrez également apercevoir des léopards, des renards des collines et des serows de l’Himalaya, entre autres.

4. Sangai dans le parc national de Keibul Lamjao (Manipur)

La sous-espèce en voie de disparition du cerf à bois de sourcil, appelée sangai, ne se trouve qu’à Manipur. Ils résident dans une zone d’environ 15 à 20 km à travers le parc national de Keibul Lamjao à Manipur, le seul parc flottant au monde. En tant qu’animal d’état du Manipur, son importance est vue dans le folklore culturel où le sangai est le facteur de liaison entre les humains et la nature et le tuer était un péché. Aujourd’hui où de nombreux efforts de conservation sont déployés pour sauver et protéger l’espèce, il ne faut pas manquer une chance de visiter le parc situé au bord du lac Loktak et d’être en compagnie de ces animaux rares.

5. Pygmy Hog, Parc national de Manas (Assam)

En tant qu’espèce en danger critique d’extinction, le porc pygmée ne se trouve plus que dans l’Assam. Ce sont les plus petits cochons sauvages et porcelets, et ils sont l’un des rares mammifères à construire sa propre maison et à la compléter avec un toit. L’espèce est le seul représentant de Porcula, suid originaire des prairies alluviales des contreforts de l’Himalaya, et leur extinction peut entraîner l’extinction de l’espèce. Sur les 150 porcs pygmées restants, le parc national de Manas dans l’Assam abrite certaines des espèces rares. Le parc est connu pour sa faune endémique telle que la tortue à toit Assam, le lièvre hispidé et le buffle d’eau sauvage.

6. Nilgiri Tahr, Parc national d’Eravikulam (Kerala)

En tant que seul ongulé de montagne du sud de l’Inde parmi seulement 12 espèces trouvées en Inde, Nilgiri Tahr se trouve uniquement dans la forêt tropicale humide des Ghâts occidentaux. Avec des cornes courbes, une fourrure grossière et courte, le Nilgiri Tahr se trouve largement dans le parc national d’Eravikulam (district d’Idukki) où vivent environ 700 à 800 Nilgiri Tahrs. Nilgiri Tahr dans le parc national d’Eravikulam se produit en deux types de groupes: les groupes mixtes et un groupe entièrement masculin. Au parc national d’Eravikulam situé en toile de fond des plantations de thé, on peut assister à la floraison massive des fleurs de Neelakurinji qui fleurissent une fois tous les 12 ans et rendent le tapis bleu.