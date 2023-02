Repères vivo X90 Pro – Dimensity 9200 examiné

Suite à notre article à revoir, il est temps de vous présenter de plus près le vivo X90 Pro et ses scores de référence. Il s’agit du premier téléphone MediaTek Dimensity 9200 sur lequel nous avons mis la main et nous étions curieux de voir comment il se compare à la concurrence.

Comme le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le Dimensity 9200 de MediaTek utilise l’ARM Cortex-X3 doté d’un cœur principal cadencé à 3,05 Ghz (contre 3,2 GHz sur le SD G2) et basé sur l’architecture ARMv9. Les cœurs restants sont les suivants : 3 cœurs de performance Arm Cortex-A715 cadencés à 2,85 GHz et 4 cœurs d’efficacité Arm Cortex-A510 à 1,8 GHz.

La nouvelle puce est fabriquée sur le processus TSMC 4nm de 2e génération (N4P) et dispose du GPU ARM Immortalis-G715 avec son moteur de traçage de rayons basé sur le matériel.

MediaTek Dimension 9200

Processus TSMC 4nm (N4P)



Noyau principal 1 x Cortex-X3 à 3,05 GHz

Cœurs de performance 3x Cortex-A715 à 2,85 GHz

Noyaux d’efficacité 4 cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz



GPU BRAS Immortalis-G715





RAM LPDDR5x jusqu’à 8 533 Mbps





Stockage UFS 4.0





Avec les spécifications à l’écart, passons aux résultats de référence. N’oubliez pas que le X90 Pro a un écran de 1260 x 2800 pixels tandis que certains des autres téléphones de la liste fonctionnent à des résolutions inférieures/élevées. Notre unité d’examen est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et démarre Funtouch OS 13 basé sur Android 13.

GeekBench 5 (multicœur)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



5211



Samsung Galaxy S23 Ultra



4927



Vivo X90 Pro



4273



Tecno Phantom X2 Pro



3984



Téléphone ROG 6D ultime



3505



Vivo X80 Pro



3505

GeekBench 5 (monocœur)

Plus c’est haut, mieux c’est



Samsung Galaxy S23 Ultra



1537



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



1486



Vivo X90 Pro



1387



Tecno Phantom X2 Pro



1248



Vivo X80 Pro



1184



Téléphone ROG 6D ultime



1001

Commencer avec Geek Bench 5 Test CPU – le X90 Pro a réussi un exploit impressionnant de 4 273 points multicœurs et 1 387 points monocœur. Le score à cœur unique est au coude à coude avec le Galaxy S23 Ultra et le Red Magic 8 Pro alimentés par Snapdragon 8 Gen 2, tandis que le département multicœur voit une avance plus substantielle, en particulier avec le Red Magic 8 Pro. Certes, le Red Magic 8 dispose d’un système de refroidissement substantiel avec un ventilateur intégré. Le Dimensity 9200 offre des gains substantiels par rapport à son prédécesseur (Dimensity 9000+) trouvé dans le ROG Phone 6D Ultimate.

AnTuTu 9

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



1288866



Samsung Galaxy S23 Ultra



1241531



Vivo X90 Pro



1228735



Vivo X80 Pro



1002570



Tecno Phantom X2 Pro



961576



Téléphone ROG 6D ultime



931170

Passer à AnTuTu 9 qui est un test composé et nous pouvons voir que le Dimensity 9200 tient bon face aux téléphones Snapdragon 8 Gen 2 avec une sortie impressionnante de 1 228 735 points.

GFX Aztek ES 3.1 Élevé (à l’écran)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



75



Vivo X90 Pro



65



Téléphone ROG 6D ultime



59



Tecno Phantom X2 Pro



59



Samsung Galaxy S23 Ultra



54



Vivo X80 Pro



34

GFX Aztek ES 3.1 High (hors écran 1440p)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



61



Samsung Galaxy S23 Ultra



59



Vivo X90 Pro



55



Téléphone ROG 6D ultime



43



Tecno Phantom X2 Pro



42



Vivo X80 Pro



41

GFX Aztek Vulkan High (à l’écran)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



79



Vivo X90 Pro



68



Téléphone ROG 6D ultime



63



Tecno Phantom X2 Pro



62



Samsung Galaxy S23 Ultra



60



Vivo X80 Pro



34

GFX Aztek Vulkan High (hors écran 1440p)

Plus c’est haut, mieux c’est



Samsung Galaxy S23 Ultra



69



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



68



Vivo X90 Pro



54



Téléphone ROG 6D ultime



44



Tecno Phantom X2 Pro



44



Vivo X80 Pro



37

GFX Car Chase ES 3.1 (à l’écran)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



97



Vivo X90 Pro



74



Téléphone ROG 6D ultime



72



Tecno Phantom X2 Pro



71



Samsung Galaxy S23 Ultra



67



Vivo X80 Pro



44

GFX Car Chase ES 3.1 (hors écran 1080p)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



127



Samsung Galaxy S23 Ultra



126



Vivo X90 Pro



105



Vivo X80 Pro



90



Téléphone ROG 6D ultime



82



Tecno Phantom X2 Pro



82

3DMark Wild Life Extreme (hors écran 1440p)

Plus c’est haut, mieux c’est



Samsung Galaxy S23 Ultra



3790



Vivo X90 Pro



3698



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



3643



Téléphone ROG 6D ultime



2599



Tecno Phantom X2 Pro



2393

Les tests spécifiques au GPU ont été exécutés en GFXBench présentez la puissance du nouvel ARM Immortalis-G715 qui s’est classé deuxième dans tous les tests à l’écran juste derrière le Red Magic 8. Le Dimensity était également au coude à coude avec les téléphones Snapdragon 8 Gen 2 dans les tests hors écran.

En résumé, le Dimensity 9200 est un véritable chipset phare et un digne rival du Snapdragon 8 Gen 2. Nos benchmarks montrent qu’il est environ 30 % plus rapide dans les benchmarks CPU par rapport au Dimensity 9000+ sortant et 20 % plus rapide dans le département GPU.

Le Snapdragon 8 Gen 2 borde la puce Dimensity 9200 dans la plupart des cas, mais gardez toujours à l’esprit que les références synthétiques ne sont pas indicatives des performances réelles. Nous attendons également que d’autres téléphones Dimensity 9200 soient lancés plus tard cette année et il sera intéressant de voir comment ils s’en sortent lors de ces tests.

Notre examen détaillé du vivo X90 Pro est presque terminé, alors gardez un œil sur notre page d’accueil.