Repères Samsung Galaxy S23 Ultra – Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy examiné

Cette année, c’est finalement arrivé que la nouvelle série Galaxy S exécute un seul SoC à travers le monde. Plus de versions Exynos, il n’y a que Snapdragon. Mais cela ne signifie pas que la nouvelle série Galaxy S23 ne se démarque pas de la foule. Le Snapdragon 8 Gen 2 fonctionnant sous le capot de tous les téléphones S23 est en fait « Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy ».

En effet, le CPU et le GPU sont tous deux overclockés et offrent des performances légèrement supérieures à celles des autres téléphones avec le même chipset sur le marché. Mais quelle différence cela fait-il?

Le SD 8 Gen 2 pour Galaxy arbore la même configuration de processeur avec 1 cœur Cortex-X3, 2 cœurs Cortex-A715, 2 cœurs Cortex-A710 et 3 cœurs Cortex-A510, mais le cœur Cortex-X3 principal est cadencé à 3,36 GHz au lieu de 3,2 GHz. . Il en va de même pour le GPU – l’Adreno 740 tourne ici à 719 MHz au lieu des 680 MHz habituels.

Mais sans plus tarder, plongeons dans les premiers repères. Notamment, nous avons sélectionné uniquement des téléphones avec des écrans 1440p, dans la mesure du possible, afin que nous puissions avoir des résultats plus comparables dans les tests graphiques à l’écran.

GeekBench 5 (multicœur)

Plus c’est haut, mieux c’est



iPhone 14 Pro Max



5423



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



5211



Samsung Galaxy S23 Ultra



4927



OnePlus 11



4899



Xiaomi 12S Ultra



4300



Xiaomi 12 Pro



3682



Galaxy S22 Ultra (1440p)



3657

GeekBench 5 (monocœur)

Plus c’est haut, mieux c’est



iPhone 14 Pro Max



1890



Samsung Galaxy S23 Ultra



1537



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



1486



Xiaomi 12S Ultra



1324



Galaxy S22 Ultra (1440p)



1180



Xiaomi 12 Pro



1169



OnePlus 11



1150

Les résultats du test du processeur Geekbench 5 peuvent surprendre certains, mais il y a une très bonne explication pour laquelle le Galaxy S23 Ultra prend la tête du nubia Red Magic 8 Pro dans le test monocœur et prend du retard sur ce dernier dans le multi -scénario de base. D’une part, le Cortex-X3 à l’intérieur du S23 Ultra est cadencé plus haut et d’autre part, le gros cœur Cortex-X3 n’est pas utilisé dans le test multicœur. Et c’est pourquoi le Red Magic 8 Pro peut avoir un léger avantage sur le Galaxy en raison de son système de refroidissement puissant qui permet au Snapdragon 8 Gen 2 de fonctionner à une vitesse supérieure. Pourtant, la différence est plutôt faible.

AnTuTu 9

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



1288866



Samsung Galaxy S23 Ultra



1241531



OnePlus 11



1140661



Xiaomi 12S Ultra



1039412



Xiaomi 12 Pro



985226



Galaxy S22 Ultra (1440p)



968359



iPhone 14 Pro Max



955884

Dans le test AnTuTu, le Galaxy S23 Ultra se situe derrière le Red Magic 8 Pro car ce dernier dispose d’un écran 1080p+ nécessitant moins de puissance de traitement pour rendre le test. Après tout, l’AnTuTu 9 est un test composé. Cependant, le Galaxy S23 Ultra a un net avantage sur le OnePlus 11, qui exécute le même chipset et un écran 1440p+. Le CPU et le GPU plus cadencés sont payants.

Le nouveau Snapdragon est également considérablement plus rapide que l’ancienne puce Snapdragon 8+ Gen 1 et même l’A16 Bionic à l’intérieur de l’iPhone 14 Pro Max.

GFX Aztek ES 3.1 Élevé (à l’écran)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



75



Samsung Galaxy S23 Ultra



54



OnePlus 11



49



Xiaomi 12S Ultra



38



Xiaomi 12 Pro



36



Galaxy S22 Ultra (1440p)



30

GFX Aztek ES 3.1 High (hors écran 1440p)

Plus c’est haut, mieux c’est



OnePlus 11



61



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



61



Samsung Galaxy S23 Ultra



59



Xiaomi 12S Ultra



46



Xiaomi 12 Pro



41



Galaxy S22 Ultra (1440p)



31

GFX Aztek Vulkan High (à l’écran)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



79



Samsung Galaxy S23 Ultra



60



iPhone 14 Pro Max



54



OnePlus 11



53



Xiaomi 12S Ultra



39



Xiaomi 12 Pro



37



Galaxy S22 Ultra (1440p)



29

GFX Aztek Vulkan High (hors écran 1440p)

Plus c’est haut, mieux c’est



Samsung Galaxy S23 Ultra



69



OnePlus 11



68



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



68



iPhone 14 Pro Max



52



Xiaomi 12S Ultra



51



Xiaomi 12 Pro



45



Galaxy S22 Ultra (1440p)



35

GFX Car Chase ES 3.1 (hors écran 1080p)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



127



Samsung Galaxy S23 Ultra



126



OnePlus 11



126



iPhone 14 Pro Max



118



Xiaomi 12S Ultra



104



Xiaomi 12 Pro



96



Galaxy S22 Ultra (1440p)



76

GFX Car Chase ES 3.1 (à l’écran)

Plus c’est haut, mieux c’est



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



97



Samsung Galaxy S23 Ultra



67



OnePlus 11



57



iPhone 14 Pro Max



54



Xiaomi 12S Ultra



51



Xiaomi 12 Pro



46



Galaxy S22 Ultra (1440p)



37

3DMark Wild Life Extreme (hors écran 1440p)

Plus c’est haut, mieux c’est



Samsung Galaxy S23 Ultra



3790



ZTE nubia Red Magic 8 Pro



3643



OnePlus 11



3594



iPhone 14 Pro Max



3341

En ce qui concerne les tâches gourmandes en GPU, la version Galaxy du Snapdragon 8 Gen 2 est clairement gagnante. Dans presque tous les tests hors écran, le Galaxy S23 Ultra a pris la tête du reste et n’a échoué que dans les tests à l’écran lorsqu’il a été mis au défi par des téléphones de résolution inférieure.

Dans l’ensemble, la nouvelle série Galaxy S23 offre une mise à niveau substantielle par rapport à ses prédécesseurs, quelle que soit la version. Mais les consommateurs européens et indiens en profiteront probablement le plus, car le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy fait sauter le SoC Exynos 2200 de l’année dernière hors de l’eau.

Pour mettre les choses en perspective, le Galaxy S23 Ultra est 30 à 35 % plus rapide que le Galaxy S22 Ultra dans les tests CPU et environ 30 % plus rapide dans le benchmark combiné AnTuTu 9. À travers les tests GFX Bench et 3DMark GPU, le Galaxy S23 Ultra a parfois montré une énorme augmentation des performances par 2, mais dans la plupart des scénarios, il s’agit d’une amélioration de 80 à 90 %.

En plus des performances synthétiques déjà excellentes, la série Galaxy S23 dispose également de capacités de refroidissement améliorées, ce qui était un problème pour certains utilisateurs dans le passé. Mais vous devrez peut-être attendre la publication de notre examen complet du trio pour découvrir les performances du nouveau refroidissement dans la pratique.