Repérer les psychopathes en entreprise – Neuroscience News

Résumé: La recherche met en lumière la manière d’identifier et de gérer les individus appelés « psychopathes d’entreprise » dans le monde des affaires.

Ces individus, qui représentent environ 1 % des adultes, manquent d’émotions telles que la culpabilité ou l’empathie, mais accèdent souvent à des postes de direction en raison de leurs traits charismatiques. Ils représentent des menaces importantes pour les entreprises, les secteurs et même des économies entières.

Les signes avant-coureurs permettant de détecter leur présence comprennent le charme superficiel, la rationalité, l’absence de remords et la superficialité émotionnelle.

Faits marquants:

Source: Université Anglia Ruskin

Les résultats de recherches visant à aider le monde des affaires à identifier les « psychopathes d’entreprise » destructeurs seront présentés au Festival scientifique de Chelmsford le lundi 23 octobre.

Le Dr Clive Boddy de l’Université Anglia Ruskin, pionnier dans le domaine de la psychopathie d’entreprise, discutera de ses recherches, publiées dans le Revue internationale d’études de marchéen examinant comment le secteur financier peut identifier, gérer et, si nécessaire, expulser ces personnes.

Environ 1 % de la population adulte est définie comme psychopathe, ce qui signifie qu’elle n’a aucune conscience, honte, culpabilité ou capacité à ressentir de l’amour ou de l’empathie envers les autres. Le Dr Boddy expliquera comment ils apparaissent comme des leaders potentiellement efficaces, comment ils parviennent au sommet et ce qu’ils font une fois qu’ils ont atteint le leadership.

Le terme psychopathe d’entreprise fait référence aux psychopathes performants qui travaillent dans des contextes d’entreprise et politiques. Selon le Dr Boddy, ils représentent une menace énorme pour la stabilité des entreprises, des secteurs et potentiellement d’économies entières.

Lors de son intervention au Chelmsford Science Festival, le Dr Boddy évoquera les signes avant-coureurs que les chercheurs et les investisseurs du secteur financier, tels que les fonds de pension, et d’autres secteurs, peuvent rechercher. Ceux-ci incluent un charme et une intelligence superficiels, une rationalité pure, une personnalité trompeuse, l’absence de remords, l’irresponsabilité et le fait d’être émotionnellement superficiel.

Le Dr Boddy, directeur adjoint de l’École de gestion de l’Université Anglia Ruskin (ARU), a déclaré : « Il est possible de regarder avec le recul certains individus dans l’histoire qui ont commis des crimes ou déstabilisé des industries, et d’être sage après l’événement.

« Cependant, les industries, en particulier celles du secteur financier influent, ont l’énorme responsabilité d’être plus vigilantes et de repérer ces individus et de veiller à ce qu’ils ne puissent pas mettre en danger notre économie et la société dans son ensemble.

« Nous savons que les psychopathes d’entreprise sont susceptibles de manière disproportionnée d’occuper des postes très élevés dans les affaires et l’industrie, en grande partie à cause de leurs traits de personnalité apparemment sociaux.

« Cependant, leur comportement impitoyablement égoïste peut potentiellement faire tomber des secteurs entiers dans des cas extrêmes. La quête de l’argent, du pouvoir et du contrôle est ce qui motive les psychopathes des entreprises, et ils sont impitoyables et efficaces pour les obtenir.

« Mon exposé expliquera ce qui motive ces individus et comment les identifier avant qu’ils ne causent de graves dommages. Être capable d’identifier ces personnes pourrait également jouer un rôle important pour éclairer les décisions d’investissement. Les entreprises sans psychopathes d’entreprise ont plus de chances d’être viables, durables et moins susceptibles de s’effondrer.

Le Festival scientifique de Chelmsford, d’une durée d’une semaine, organisé par l’Université Anglia Ruskin (ARU), aura lieu du 18 au 24 octobre et comprendra une variété de conférences gratuites, d’expositions et d’événements sur tous les aspects de la science.

A propos de cette entreprise Actualités de la recherche en neurosciences et psychopathie

Auteur: Jamie Forsyth

Source: Université Anglia Ruskin

Contact: Jamie Forsyth – Université Anglia Ruskin

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Les résultats seront présentés au Chelmsford Science Festival.