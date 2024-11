Repéré : le nouveau Noah Fast de Ridley maximise tout

Imaginez que le sponsor de votre équipe développe l’un des vélos aérodynamiques les plus agressifs du marché, seulement pour que les dieux du sponsoring décident qu’il est temps de changer de sponsor de vélo. C’est exactement ce qui est arrivé aux pilotes Uno-X Mobility, dont certains ont pu profiter du nouveau Dare VA-AFO cette saison, mais avec le passage de l’équipe à Ridley pour la saison prochaine, les jours des pilotes sur ce nouveau vélo étaient comptés.

Mais bonne nouvelle pour les fans de Kristoff Korner, Ridley a concocté son propre nouveau vélo aérodynamique, comme le montre cette photo partagée par CyclingSpy sur Instagram. Tellement sauvage que si vous plissez un peu les yeux, vous ne remarquerez peut-être même pas de différence entre celui-ci et le nouveau Dare que l’équipe a laissé derrière elle.

Le nouveau Ridley est une mise à jour de la plateforme aérodynamique dédiée de la marque, la Noah. Comment le savons-nous, demandez-vous ? Eh bien, le gros indice est qu’il est écrit Noah Fast sur cet énorme tube de direction ; plus à ce sujet dans un instant.

Mis à jour pour la dernière fois en 2021, le Noah Fast actuel présentait de nombreuses caractéristiques aérodynamiques notables, notamment un tube diagonal qui épouse la roue avant, un tube de selle qui épouse la roue arrière et une potence intégrée horizontale. Ce nouveau Noah prend des caractéristiques aérodynamiques et les compose jusqu’à 11, comme le montre cette photo issue d’une séance d’ajustement de vélo de l’équipe Uno-X.

Ouais, cela semble assez différent du vélo sur la publication Instagram, non ?

La plus notable parmi les mises à jour est un énorme tube de direction tronqué qui semble maximiser chaque millimètre autorisé par la règle du rapport d’aspect UCI 8: 1, qui régit le rapport profondeur/largeur maximum des tubes de cadre et a été assoupli depuis la dernière fois que le Noah a eu une mise à jour.

Mais ce n’est pas seulement la profondeur de ce tube de direction qui est remarquable, mais aussi la course de jeu de direction supérieure abaissée, qui se trouve sous le tube supérieur pour une potence en ligne et un tube supérieur de type contre-la-montre une fois assemblés…. à condition que le cycliste soit suffisamment capable de rouler avec une position de potence claquée.

Alors que le pilote photographié est apparemment en train d’ajuster son vélo, l’équipe n’a pas encore coupé le tube de direction ni acheminé les tuyaux. En tant que tel, nous pouvons clairement voir que le nouveau Noah utilise également un pivot en forme de D, très probablement un report du « pivot F » utilisé dans le nouveau Falcn RS examiné par votre serviteur l’année dernière.

Fait intéressant, ce pilote Uno-X utilise clairement une barre et une potence en deux parties (encore une fois peut-être à des fins d’ajustement), mais une autre photo que nous avons vue montre le nouveau Noah avec une potence de barre en carbone intégrée.

Fidèles aux nouveautés à l’avant, les nouveaux bras de fourche ont un profil aérodynamique légèrement plus profond, comme on peut s’y attendre d’un vélo aérodynamique moderne. Il est intéressant de noter que le nouveau tube diagonal Noah se place désormais bien derrière la roue avant. Si nous devions deviner, Ridley a probablement intégré son concept de « diffuseur de fourche » introduit pour la première fois sur ce nouveau Falcn RS et plus récemment utilisé sur le nouveau vélo de course gravel Astr RS.

Ridley affirme que la conception de son diffuseur de fourche réduit la traînée en remodelant l’arrière de la tête de fourche pour créer un canal ouvert plus haut qui dynamise le flux d’air et minimise les turbulences. Ridley dit que cela diminue la traînée sur la fourche et le tube diagonal.

En parlant du tube diagonal : Woah, Ridley est allé large et tronqué là-dessus, probablement pour tenter de cacher la bouteille d’eau derrière le profil du tube.

Le nouveau tube de selle a suivi le même chemin, avec un nouveau profil beaucoup plus profond et vraisemblablement tronqué. L’interface entre le hauban et le tube de selle a également été mise à jour avec un profil en forme d’étagère s’étendant derrière le tube de selle. Les haubans eux-mêmes ont également fait l’objet d’une refonte radicale, Ridley abandonnant les haubans à profil minimal du vélo sortant au profit de cette conception plus profilée.

Enfin, les supports de chaîne ont également fait peau neuve et, vous l’aurez deviné, ils sont également devenus beaucoup plus grands. C’est probablement à la recherche de gains de rigidité plutôt que de gains aérodynamiques. Cependant, vous pouvez parier sur des gains de rigidité grâce aux nouvelles bases, qui ont probablement permis aux concepteurs de réduire la largeur des haubans, vous pourriez donc peut-être affirmer qu’il y a un gain aérodynamique indirect ainsi qu’une augmentation de la rigidité.

Enfin, si l’on en croit ce Falcn RS, attendez-vous à ce que ce nouveau Noah Fast soit doté d’un support arrière UDH, et bien que nous ne puissions pas le voir ici, attendez-vous à voir un fond plutôt haut, costaud et sans aucun doute aérodynamique. support lorsque le vélo sera officiellement lancé ou lorsque davantage de photos d’espionnage seront disponibles.

