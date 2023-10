Le receveur des Rams Cooper Kupp pourrait voir sa production fantastique affectée si Matthew Stafford est obligé de rater un moment à cause d’un pouce blessé. (Photo de Brandon Sloter/Icon Sportswire via Getty Images)

Il y a peu de choses qui peuvent faire sortir l’air d’un stade comme un quart-arrière retiré du terrain en raison d’une blessure. Cela peut même prendre l’air pendant le reste de la saison. Les fans des Jets le savent. Les fidèles des Vikings le découvriront peut-être.

Pas question de mâcher ses mots. La semaine 8 a été brutale pour les quarts-arrières. Un jour où un quatuor de quarts a réussi quatre touchés chacun, un quintette de passeurs – Kirk Cousins, Matthew Stafford, Desmond Ridder, Kenny Pickett et Tyrod Taylor – ont subi des blessures à des degrés divers. La blessure de Cousins ​​semble être la plus grave, comme on craint une larme d’Achille. S’il est confirmé, cela l’éliminera pour le reste de la saison.

La position de quarterback étant la plus importante dans tous les sports, cela aura un grand impact sur les attaques des quatre équipes si leurs signaleurs respectifs sont obligés de manquer du temps. D’un point de vue fantastique, seul Cousins ​​​​au QB6 était un habitué des alignements de départ. Stafford au QB16 était probablement un titulaire remplaçant dans les ligues à un seul QB. Mais chaque équipe compte des joueurs très talentueux qui vont être touchés par ces blessures. Et nous ne parlons pas seulement des receveurs de passes.

Voici un bref aperçu, équipe par équipe, de la manière dont ces infractions peuvent être affectées par la perte de leurs signaleurs pendant une période donnée.

Juste au moment où il semblait que Jordan Addison était en train de s’évader, la blessure de Cousins ​​​​jette un obstacle majeur à ce plan. Ajoutez à cela : si les Vikings ont l’impression que leur saison tourne au vinaigre, ils pourraient ralentir le retour de Justin Jefferson. Les managers de Fantasy qui ont remporté le receveur large All-Pro au premier rang des repêchages considèrent au moins cela comme une possibilité.

Le QB suppléant des Vikings ? Entrez la recrue Jaren Hall, le 6 pieds et 207 livres de BYU. Les quatre tentatives de passes qu’il a effectuées lors de la victoire 24-10 du Minnesota contre les Packers étaient les premières passes en saison régulière de sa carrière dans la NFL. Sur son épaule droite repose le sort d’Addison, de TJ Hockenson et surtout de Jefferson. Il est difficile d’imaginer que la recrue de cinquième ronde sera capable de soutenir trois receveurs de passes sur une base hebdomadaire, il se peut donc que ce soit simplement Addison ou Hockenson qui se nourrissent une semaine donnée, sans vraiment savoir lequel est susceptible d’être le plus ciblé. fortement que l’autre.

Jefferson, à son retour, reviendra au rôle d’alpha qu’il avait lorsqu’il est passé en IR après la semaine 5 en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Regardez comment des joueurs comme Davante Adams et DeAndre Hopkins ont été fortement ciblés par les quarts suppléants. Jefferson est un si bon coureur de route avec une grande capacité de séparation qu’il s’ouvrira, donc Hall devrait le nourrir.

Hockenson est la grande cible du côté serré et s’inscrit dans le récit selon lequel les bouts serrés sont les meilleurs amis du jeune quart-arrière. Il verra probablement pas mal de regards courts à intermédiaires, car Hall cherche simplement à se débarrasser du ballon. La capacité de balle profonde d’Addison ne peut pas être utilisée, à moins que Hall n’ait beaucoup de temps pour lancer. Même dans ce cas, sans avoir reçu de nombreux représentants de l’équipe première à l’entraînement, il est difficile d’imaginer que le quart-arrière et ses receveurs de passes aient eu beaucoup de temps pour développer des relations.

L’attaque précipitée des Vikings était déjà problématique, car Alexander Mattison et Cam Akers partageaient des touches. Dimanche, contre la défense des Packers qui était 27e de la ligue avec 132 verges au sol allouées par match, les porteurs de ballon des Vikings ont totalisé 50 verges au sol. À moins que Hall ne donne à la défense une raison de respecter la passe, Mattison et Akers feront face à de nombreuses boîtes empilées.

Au moins, le calendrier aide les Vikings, puisque deux matchs sur la route à Denver et Cincinnati sont les seuls matchs joués à l’extérieur jusqu’à la semaine 17. Donc au moins, Hall n’aura pas à affronter les éléments pendant les mois froids alors qu’il essaie pour impliquer Addison, Hockenson et éventuellement (potentiellement ?) Jefferson.

Le quart vétéran Nick Mullens est en IR avec une blessure au dos et éligible pour revenir au cours de la semaine 10, donc son retour potentiel pourrait aider la situation, au moins du point de vue de l’expérience. Il est également possible que les Vikings tentent d’ajouter un vétéran avant la date limite des échanges de mardi ou en agence libre, même si l’une ou l’autre option est susceptible d’entraîner une amélioration majeure.

Blessure au pouce de Stafford peut ou non résulter de son score lors d’une réception de conversion en deux points Philly Special redux. La blessure de Stafford est de la plus haute importance pour Cooper Kupp et Puka Nacua, en particulier. La durée de son absence, le cas échéant, est en suspens jusqu’à ce que nous en sachions plus sur s’il a besoin ou non d’une intervention chirurgicale sur son pouce blessé.

A titre d’exemple, Justin Fields a déjà raté deux matchs en raison d’un pouce cassé.

Le remplaçant des Rams, Brett Rypien, n’a disputé que huit matchs et en a débuté trois au cours de ses trois premières années avec Denver, dont deux départs l’an dernier. Il n’a pas encore réussi plus de 242 verges par la passe dans un match de sa carrière.

Si Stafford est obligé de manquer du temps, Rypien devrait prendre le relais d’une attaque qui a permis à Kupp d’être en bonne santé après son retour d’une blessure aux ischio-jambiers en pré-saison et au phénomène Nacua, troisième de la NFL avec 752 verges sur réception avant la semaine 8. pour se nourrir davantage, ce sera Kupp, le receveur du slot qui devrait recevoir de nombreux regards courts de la part de Rypien. Cela pourrait nuire à Nacua dès le début, en fonction de la durée d’absence de Stafford.

Un voyage à Green Bay aura lieu la semaine prochaine avant le congé des Rams lors de la semaine 10, et les Packers ont un secondaire en panne. Comme mentionné ci-dessus, les Packers sont sensibles à la course. Avec Darrell Henderson Jr. (12-31-0) et Royce Freeman (9-44-1) toujours divisés contre Dallas, il va être difficile de choisir quel porteur de ballon commencer, le cas échéant. Quiconque inscrit Kupp ou Nacua les commence, mais les attentes doivent être tempérées pour chacun de ces attrapeurs de passes vedettes avec le déclassement potentiel au QB si Stafford est mis à l’écart.

Lorsque Pickett est sorti avec une blessure aux côtes, les managers de Fantasy n’ont pas eu loin pour voir ce que l’on pouvait attendre de l’entrée de Mitch Trubisky dans le match. Trubisky a débuté les quatre premiers matchs de la saison dernière avant de céder le poste de QB à Pickett. Trubisky a également fait deux apparitions en fin de saison en 2022 pour Pickett, qui a été victime d’une commotion cérébrale.

La performance a été inégale, avec 276 verges par la passe étant le sommet de Trubisky en 2022. Diontae Johnson sera probablement celui qui obtiendra le plus de cibles. Au cours des deux derniers matchs où Trubisky a joué, Johnson a été ciblé 18 fois, en attrapant 16 pour 180 verges. George Pickens a capté cinq ballons pour un total de 131 verges lors de ces matchs. Pickens n’a réussi qu’un seul attrapé sur cinq cibles dimanche, même s’il a réussi un touché de 22 verges.

Un match sur la route contre les Titans, qui ont entamé la 20e semaine de la NFL en accordant 255,1 verges par la passe par match, est la prochaine étape pour les Steelers. Si l’un ou l’autre des receveurs doit prendre le départ dans Fantasy, ce sera Johnson. Pickens n’est qu’un jeu d’urgence en cas de blessure ou en remplacement d’une semaine de congé (quatre équipes seront absentes la semaine prochaine).

La communauté fantastique réclame collectivement que Taylor Heinicke commence pour les Falcons, car Ridder a six passes de touché mais 11 revirements (six interceptions incluses). Après que Ridder ait été tenu à l’écart de la moitié arrière du match alors qu’il était évalué pour une commotion cérébrale, Heinicke a mené quatre entraînements marquants totalisant 20 points pour les Falcons dans une défaite de 28-23.

Alors que Drake London se blesse à l’aine, cet arbre de passes pourrait être réduit pour se concentrer sur Kyle Pitts, qui a vu cinq cibles, en attrapant trois sur 35 mètres. Il convient de noter que Scott Miller a capté une passe TD de huit verges au quatrième quart de Heinicke.

Le joueur qui devra peut-être jouer un rôle plus important dans le jeu de passes est Bijan Robinson, qui a marqué un touché précipité au début du quatrième quart avec l’approbation rugissante des managers Fantasy. Il a également tiré cinq cibles, mais aucune réception. Le prochain adversaire des Falcons est le Minnesota, qui est entré dans le match au 13e rang de la NFL, accordant 101,6 verges au sol par match. Robinson pourrait voir plus de cibles si Heinicke commençait et que Londres était limité ou manquait de temps.

Après que Tommy DeVito ait remplacé Tyrod Taylor, hospitalisé après une blessure aux côtes au deuxième quart, le produit de l’Illinois a mené neuf drives. Sept se sont terminés par des punts de dégagement, dont un s’est soldé par un touché de six mètres au sol. Il a tenté sept passes pour -1 yards.

Si Taylor ne peut pas y aller et que Daniel Jones reste absent, le seul joueur pouvant être démarré dans le fantasy des Giants est Saquon Barkley, qui a réalisé 36 courses pour 128 verges. Espérons que Barkley aura suffisamment d’occasions de se reposer et de récupérer avant d’affronter une défense des Raiders qui a accordé 120 verges de mêlée et trois touchés à D’Onta Foreman la semaine dernière. Nous envoyons à Taylor un prompt rétablissement après une blessure effrayante.

Mahomes a réalisé sa pire performance fantastique dans un match qu’il a terminé de sa carrière avec seulement 7,64 points dimanche. Mais ce type a plus que mérité un mulligan, et en plus il était malade. En espérant que Mahomes reçoive beaucoup de soupe au poulet et tous les remèdes contre le rhume et la grippe dont il a besoin pour être en forme et prêt pour la bagarre matinale des Chiefs avec les Dolphins en Allemagne. J’espère que vous éliminerez bientôt ce bug, Patrick, nous voulons voir des feux d’artifice à l’étranger.