Repenser le mystère de la conscience

Résumé: Une nouvelle étude remet en question les visions traditionnelles de la conscience, affirmant que nos perceptions de la séparation corps-esprit sont influencées par des préjugés psychologiques.

Les chercheurs ont utilisé des expériences impliquant le célèbre exercice de pensée « Marie et le zombie » pour illustrer comment nos intuitions concernant la conscience sont façonnées par le dualisme inné. Les réponses des participants suggèrent que même si nous considérons souvent la conscience comme une entité mystique distincte, elle s’inscrit de manière significative dans les activités physiques du cerveau.

Les résultats affirment que ces préjugés nous conduisent à percevoir la conscience comme plus mystérieuse qu’elle ne l’est réellement, plaidant en faveur d’une réévaluation de ses racines dans de simples fonctions cérébrales.

Les expériences de Berent révèlent que la perception que les gens ont de la conscience peut changer radicalement, suggérant que la conscience n’est peut-être pas le phénomène éthéré que nous considérons souvent comme tel. Elle soutient que la psychologie évolutionniste et les tendances dualistes inhérentes façonnent notre vision de la conscience, nous faisant croire qu’elle existe au-delà du physique. L’étude souligne que même des expériences profondes, comme celle de Marie voyant des couleurs pour la première fois, ont des effets tangibles sur l’activité cérébrale, renforçant la nature physique de la conscience.

Source: Université du Nord-Est

Les origines de la conscience sont débattues par les philosophes depuis des siècles. Chaque personne consciente a le sentiment d’être « moi », ce qui soulève invariablement la question de savoir d’où vient ce sentiment – ​​de l’intérieur ou de l’extérieur du corps, explique Iris Berent, professeur de psychologie à la Northeastern University.

« Comment le cerveau humain donne-t-il lieu à cette expérience ? C’est le grand mystère, n’est-ce pas ? elle dit.

Le philosophe influent David Chalmers a remporté un pari en 2023 en affirmant que la conscience existe au-delà du simple physique, dit Berent.

Mais elle dit que la question de savoir où existe la conscience est fausse – et elle a un nouvel article qui présente sa position.

Dans un article publié dans le Neurosciences de la Conscienceelle soutient que le débat découle des préjugés délirants – bien que naturels – dans la façon dont les humains envisagent la séparation, ou l’absence de séparation, entre le corps et l’esprit.

« L’un des préjugés est le dualisme, le dualisme intuitif, le fait que nous percevons l’esprit comme séparé de notre corps. »

« La mesure dans laquelle nous regardons la conscience et pensons qu’il s’agit d’une chose vraiment mystérieuse pourrait très bien découler de la façon dont nous la voyons plutôt de ce qu’est réellement la conscience », dit Berent.

« La conscience n’est pas difficile. La psychologie l’est », dit-elle.

Marie et le zombie

Berent souligne une expérience de perception qu’elle a menée dans son laboratoire et qui utilisait le célèbre exercice hypothétique Mary et le zombie, mais avec une torsion.

Selon l’expérience, lorsqu’on demande aux gens de penser à un jumeau zombie d’eux-mêmes, ils décrivent une créature avec leurs caractéristiques physiques mais sans leurs pensées ni leurs sentiments.

« Ils ont l’intuition que l’esprit, y compris la conscience, est réellement séparé du physique », explique Berent.

Dans l’autre expérience de pensée, Mary est une neuroscientifique qui sait tout sur la couleur et comment le cerveau la perçoit, même si elle vit dans un monde en noir et blanc.

Lorsque Mary voit une rose rouge pour la première fois, les personnes participant à l’expérience disent qu’elle apprend quelque chose qui dépasse les limites de l’explication physique et scientifique.

Berent dit qu’elle a décidé de contester ces conclusions avec deux questions supplémentaires.

« La première question est en quelque sorte une question de vérification de la réalité : pensent-ils que le cas de Mary est important ? Est-ce transformateur ? Et tout le monde a dit : « Bien sûr, c’est super transformateur » », dit Berent.

« Nous avons également demandé quelle est la probabilité que cette expérience se manifeste réellement dans son cerveau ? Si nous scannons son cerveau, est-ce qu’il s’allumera ? Et il s’avère que c’est exactement ce que les gens disaient. Cela s’enregistrera de manière significative dans le cerveau.

« Le fait est que, dans la condition du zombie, les gens disent « non » (la conscience) n’est pas physique », explique Berent. « Et dans l’état de Mary, les gens disent que c’est physique. »

« Si les gens changent d’avis de cette façon, il est impossible qu’en réalité la conscience ait changé. Il doit y avoir quelque chose dans la psyché humaine qui colore la façon dont nous voyons la conscience.

« Pour moi, cela signifie que nous devons être très prudents avant de supposer qu’il existe un véritable mystère. »

Les racines évolutives du dualisme

Berent attribue ce qu’elle appelle « les attitudes délirantes à l’égard du corps et de l’esprit » aux « mêmes vieux préjugés psychologiques que j’étudie dans mon laboratoire depuis des années ».

Elle appelle la séparation de l’esprit et du corps le dualisme. Des recherches antérieures de Berent montrent que les personnes autistes sont moins dualistes que les personnes neurotypiques et que les hommes sont moins dualistes que les femmes.

L’évolution est responsable du fait que les gens ont deux systèmes de perception différents dans leur esprit, explique Berent.

« Les animaux ont un avantage évolutif dans la mesure où ils peuvent percevoir des objets, par exemple le corps de leur mère », dit-elle.

Il est également important de pouvoir percevoir les objets qui ont une action comme étant distincts des autres objets, explique Berent. « Vous voulez suivre la mère et non un corps inanimé » pour recevoir nourriture et protection.

Ce type de dualisme, dit-elle, « nous amène à considérer les gens, leur esprit et leur corps comme étant distincts les uns des autres. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous considérons la conscience comme cette chose éthérée séparée du corps.

« Le fait est que notre perception de la conscience change en fonction de la situation. Et si tel est le cas, nous ne pouvons en aucun cas lui faire confiance pour refléter ce qu’est réellement notre conscience. Il faut que notre cerveau nous joue des tours.

Une compréhension intime de qui nous sommes

«Tous les étudiants en psychologie qui sont venus dans ma classe me demandent si nous allons parler de conscience», explique Berent.

«C’est considéré comme extrêmement important. C’est notre compréhension intime de qui nous sommes.

Berent dit que l’expérience de pensée décrite dans son article fournit « la preuve irréfutable » que les intuitions sur la conscience existant à l’extérieur du corps sont fabriquées par le cerveau humain à tendance dualiste.

La conscience se résume probablement aux fonctions électrochimiques du cerveau, dit-elle. « C’est difficile pour des raisons psychologiques. »

À propos de cette actualité de recherche sur la conscience

Auteur: Cynthia McCormick

Source: Université du Nord-Est

Contact: Cynthia McCormick – Université Northeastern

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« La conscience n’est pas « dure », c’est la psychologie humaine qui la rend si dure.» par Iris Berent. Neurosciences de la Conscience

Abstrait

La conscience n’est pas « dure », c’est la psychologie humaine qui la rend si dure.

La conscience présente sans doute un « problème difficile » pour les chercheurs. Une position influente affirme que le « problème » est enraciné dans l’ontologie – il surgit parce que la conscience « est » distincte du physique.

Les « intuitions du problème » sont régulièrement considérées comme une preuve de ce point de vue. Ce faisant, on suppose que (i) les gens ne considèrent pas la conscience comme physique et (ii) leurs intuitions reflètent fidèlement ce qui existe (sinon, les intuitions ne constitueraient pas une preuve).

De nouveaux résultats expérimentaux remettent en question ces deux affirmations. Premièrement, dans certains scénarios, les gens considèrent manifestement la conscience comme une affaire physique qui s’enregistre dans le corps (cerveau).

Deuxièmement, les « intuitions problématiques » sont liées à des préjugés psychologiques, de sorte qu’on ne peut pas leur faire confiance pour refléter ce qu’est la conscience. J’en conclus que les racines du « problème difficile » sont en partie psychologiques.

En conséquence, sa résolution nécessite une caractérisation minutieuse des mécanismes psychologiques qui engendrent les « intuitions problématiques ».