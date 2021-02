Repenser la politique pour l’Amérique noire

Christina Animashaun / Vox

Le racisme systémique est ancré dans tous les aspects de la vie américaine. Ces politiques peuvent aider à démanteler les inégalités en matière d’éducation, de logement, de santé, de maintien de l’ordre, etc.

L’été dernier, des millions d’Américains sont descendus dans les rues à travers le pays pour protester contre la violence que les Noirs américains ont subie aux mains de la police. Cela a déclenché ce que l’on a appelé le plus grand mouvement de défense des droits civiques de notre temps – un mouvement qui a vu des manifestations mondiales, de nouvelles demandes adressées aux législateurs, et des Blancs et des non-Noirs de couleur s’engageant à dénoncer l’injustice, à ne plus retourner l’autre. chemin. On avait l’impression que les États-Unis pourraient enfin être prêts à faire le travail pour être moins racistes.

Mais après la fin des manifestations et la lecture des livres sur la lutte contre le racisme, beaucoup se sont également demandé: et maintenant?





Comment compenser les 400 ans de racisme et d’iniquités que les Noirs ont endurés dans ce pays? Comment commencer à résoudre les problèmes systémiques qui ont délibérément désavantagé les Noirs américains lorsqu’il s’agit d’acquérir de la richesse, une éducation de qualité et un air pur pour respirer? Cette série espère lancer cette conversation – et jeter les bases de l’action du gouvernement fédéral.

Pour Rethinking Policy for Black America, Vox s’est entretenu avec des politiciens, des législateurs, des chercheurs, des militants et les communautés touchées par ces injustices afin de présenter certains des meilleurs plans politiques qui s’attaquent aux inégalités en matière de logement, de santé, d’économie, d’éducation, de police et l’environnement. Certains sont familiers; certains sont ambitieux; tous ne peuvent pas être emballés et envoyés au Congrès pour approbation aujourd’hui. Mais ils sont un début, et s’ils sont adoptés, ils contribueraient à créer un avenir véritablement antiraciste en Amérique.

