Repêchage simulé de 5 tours des Ravens de Baltimore : les Ravens ajoutent de l’espace WR au premier tour et acquièrent plus de profondeur défensive | Repêchage de la NFL

• Tour 1, choix 32 : WR AD Mitchell, Texas – La finesse et les capacités de mouvement de Mitchell sont de bon augure pour l’efficacité dans la zone rouge, et il est un bon receveur de touche.

• Tour 2, choix 64 : CB Caelen Carson, Wake Forest – Il est un peu limité en vitesse longue, mais il peut déclencher des descentes rapidement, surtout lorsqu’il anticipe. Il est également l’un des cornerbacks défensifs les plus intrépides de la classe.

• Rédigez et échangez pour vous-même — Essayez le simulateur de projet simulé de PFF. Échangez des choix et des joueurs et moquez-vous de votre équipe NFL préférée.

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Bien que les Ravens de Baltimore se lancent dans ces séries éliminatoires, ce n’est jamais un mauvais moment pour jeter un coup d’œil dans un avenir proche pour voir comment une équipe peut s’améliorer encore la saison suivante.

Les Ravens sont les prochains dans notre série de repêchages simulés par équipe.

Tour 1, choix 32 : WR AD MITCHELL, TEXAS

Les Corbeaux pourraient perdre Odell Beckham Jr. en agence libre ce printemps. Même s’ils ne le font pas, ce choix aurait toujours du sens. Baltimore tire l’essentiel de sa taille dans le jeu de réception depuis la salle des bouts serrés. L’équipe a bien réussi avec Marc Andrews et Ésaïe Probablement, mais j’adore l’idée d’ajouter le Mitchell de 6 pieds 4 pouces comme récepteur « X ». La finesse et les capacités de mouvement de Mitchell sont de bon augure pour l’efficacité dans la zone rouge, et il est un bon receveur de touche.

Tour 2, choix 64 : CB CAELEN CARSON, WAKE FOREST

La salle des cornerbacks de Baltimore a besoin d’un peu de jeunesse, et Carson est le joueur vers lequel je gravite pour eux au deuxième tour. Il est un peu limité en vitesse longue, mais il peut déclencher des descentes rapidement, surtout lorsqu’il anticipe. Il est également l’un des cornerbacks défensifs les plus intrépides que la classe ait à offrir. Ce genre d’attitude dans les aspects physiques du poste sera convoité.

Tour 3, choix 95 : EDGE MARSHAWN KNEELAND, WESTERN MICHIGAN

Jadeveon Clowney et Kyle Van Noy ont connu de belles saisons pour les Ravens. Clowney est un agent libre en attente qui aura beaucoup plus d’argent sur son prochain contrat et Van Noy a maintenant la trentaine, donc Baltimore serait sage d’envisager un défenseur de pointe au cours des trois premiers tours, même avec leurs investissements de repêchage précédents.

Le film de jeu de Marshawn Kneeland, dans l’ouest du Michigan, ressemble à un accident de voiture tiré d’un film d’action – dans le bon sens. Il met son gros corps en jeu à chaque instant et ne veut pas contourner ses bloqueurs ; il veut les parcourir. Il a des bras particulièrement longs et peut être un ailier défensif fort à Baltimore.

Tour 4, Choix 132 : S MALIK MUSTAPHA, WAKE FOREST

Je n’avais pas prévu de récupérer mes deux joueurs préférés de la défense de Wake Forest lors de ce repêchage, mais c’est logique. Mustapha, comme Caelen Carson, adore frapper. C’est un gardien de sécurité en descente qui fait respecter le milieu du terrain.

Il y a des moments où Wake Forest lui a permis, au sein de leur structure, de parcourir le milieu du terrain et de suivre le ballon pour jouer. Cela ne veut pas dire qu’il prendra le relais Kyle Hamilton dans un rôle aussi polyvalent, mais avoir un autre arrière défensif polyvalent à jouer dans la surface donne aux Ravens une flexibilité dans la façon dont ils déploient Hamilton et d’autres.

Tour 4, choix 134 : T JAVON FOSTER, MISSOURI

Foster est un espoir de plaqueur offensif expérimenté qui s’est bien classé dans le système de PFF au cours des dernières saisons. Au cours de trois années en tant que titulaire, il n’a pas enregistré une note globale de saison inférieure à 81,0. À 6 pieds 5 pouces et 320 livres, il ne se présentera pas comme un athlète de haut rang pour le poste. Mais cette expérience et ce succès constant valent la peine d’être rédigés quelque part dans cette fourchette.

Tour 5, choix 169 : DI KEITH RANDOLPH JR., ILLINOIS

Alors que son compatriote joueur de ligne défensive de l’Illinois, Jer’Zhan Newton, fait l’objet de beaucoup de battage médiatique, Randolph devrait être un espoir du début de la troisième journée. Randolph est plutôt un acteur puissant dans les tranchées. Bien que sa note de défense contre la course soit passée de 84,6 en 2022 à 62,3 en 2023, il possède toujours la capacité de tenir la ligne de mêlée et d’effectuer des blocages. Il est également bien construit à 6 pieds 5 pouces et 305 livres et pourrait être utilisé comme ailier défensif dans un front impair.