Repêchage NFL 2023: Michael Mayer de Notre Dame est le package complet et peut rejoindre les bouts serrés d’élite de la NFL | Nouvelles de la NFL

L’ailier rapproché de Notre Dame Michael Mayer est projeté comme l’un des meilleurs choix de première ronde au repêchage de la NFL 2023

Michael Mayer a tout pour plaire. Et l’ours polaire de Notre Dame est prêt à l’amener comme l’une des choses sûres certifiées du repêchage de la NFL 2023 et le prochain ajout brillant à la fraternité serrée de la ligue.

Le stade Notre-Dame saluait auparavant un gros gain ou un touché de Mayer en jouant la chanson thème de piano effrayante de Michael Myers tirée des films d’horreur d’Halloween. La prémisse étant un amusement ironique, les connotations de suprématie dévastatrice n’étant pas une blague.

Il a compilé un dossier convaincant en tant que premier bout serré du pays, éclipsant les records scolaires, remboursant la foi d’un surnom de “Baby Gronk” pesant sur les attentes et se frayant un chemin vers un territoire de premier tour élevé en avril prochain.

Pas plus tard que cette semaine, il était l’un des deux ailiers rapprochés aux côtés de Brock Bowers de Géorgie à être nommé parmi les 20 demi-finalistes du prix Maxwell, récompensant le meilleur joueur du football universitaire. Plus d’informations sur Bowers à venir à une date ultérieure, car le gamin est une merveille.

Les bouts serrés qui changent de forme et qui peuvent se transformer entre un passe-passe surdimensionné et une charrue à moteur restent à la mode, les Travis Kelces et George Kittles de la ligue transformant l’appréciation financière de ladite valeur tandis que Kyle Pitts et sa corne de licorne sont les derniers. modèle de mastodontes recherchés capables de danser entre les rôles X, Y et Z. L’application de Mayer vérifie.

Mayer (87) tient le ballon pour une superbe prise contre l'UNLV

Il se pavane dans l’affrontement de samedi avec Clemson – en direct sur Sky Sports NFL – avec 47 attrapés pour 580 verges et six touchés en huit matchs cette saison après avoir battu le record de Tyler Eifert pour la plupart des réceptions par une fin serrée dans l’histoire de Notre Dame. Il poursuit une ascension qui l’a vu enregistrer 42 attrapés et 450 verges sur réception en 2020 pour établir des records scolaires pour un véritable bout serré de première année, suivi de 71 réceptions pour un record scolaire d’une seconde de 840 verges et sept scores en tant que troisième équipe All -Américain en 2021.

Lors de la victoire 44-21 de la semaine dernière contre l’UNLV, il a également égalé Ken MacAfee pour la plupart des réceptions de touché en carrière par un bout serré de Notre Dame avec 15, le faisant au milieu d’un cinquième match de réception de 100 verges en carrière en tête du programme. Il est à la fois brutal et contorsionniste, occupant des coutures et bloqueur de wham, phare et auto tamponneuse.

Derrière la clameur de son score record, il y avait une nette libération de sa position de départ serrée, une pause parfaitement chronométrée sur sa route de coin pour échapper à la sécurité de la chute et une portée écrasante pour transporter la frappe de 20 verges.

Biographie de Michael Mayer Date de naissance 6 juin 2001 (21 ans) Ville natale Indépendance, Kentucky Hauteur 6’4″ 1/2 Lester 265 livres Collège Notre-Dame (2020-présent) Classer Junior

C’était un clin d’œil à la facilité avec laquelle il s’étire pour les télécommandes de télévision distantes contrairement aux êtres humains normaux, mais pas LE gros titre d’un rayon de capture d’élite dans le jeu. Cela s’est produit par une prise de chute / plongée / penchée à une main pour un gain de 34, Mayer rattrapant le terrain supplémentaire requis lors de sa sortie extérieure le long de la couture avant de faire pivoter ses hanches et de cambrer son corps autour d’une couverture d’homme presque irréprochable tout en maintenant suffisamment d’équilibre au milieu du contact et de la concentration dans l’angle mort pour compléter une prise improbable avec une patte.

Il ne brille peut-être pas comme une star de la piste, mais il y a un élan de train de marchandises en plein essor qui se combine avec des mains violentes à mi-parcours et un cadre absorbant les chocs pour créer un cauchemar de décalage. Et même si la vitesse en ligne droite ne saute pas aux yeux, il possède des hanches fluides et un jeu de jambes agile qui lui permettent de faire des coupures soudaines dans les sorties et des arrêts brusques sur les jeux d’attelage.

En ce qui concerne ces retours et ces boucles, il divise le ballon et l’homme avec un placement astucieux du corps tout en utilisant la puissance naturelle pour écraser, rouler et traîner les défenseurs pour un métrage supplémentaire, auquel cas il faut généralement deux pour le faire tomber.

Mayer (87) rattrape le demi défensif de BYU Micah Harper (1)

“Le ballon va au (numéro) 87. C’est un coureur de route vraiment avisé”, a déclaré le coordinateur défensif de Clemson, Wes Goodwin, avant leur affrontement avec Mayer et Notre Dame. “Il comprend comment utiliser son corps, son effet de levier et sa séparation. Il est physique en haut de la marche. Nous ne pouvons pas le laisser pousser et créer cette séparation. Il court mieux que vous ne le pensez pour un grand gars. Il peut étirez également le champ verticalement.”

En ce qui concerne le troisième essai, il a été un rêve pour le quart-arrière des Fighting Irish Drew Pyne. BYU en a appris autant lorsqu’il a réussi 11 attrapés pour 118 verges et deux touchés contre eux plus tôt cette saison. Lors d’un troisième et 10, Mayer a fait éclater les pièges lors d’une formation à droite et a rappelé cette physique à mi-parcours en battant son défenseur désigné sur un parcours de croisement avant de récupérer la passe de Pyne avec deux hommes en remorque pour déplacer les chaînes.

Plus tard, il s’est aligné comme une extrémité divisée du périmètre sur les troisième et six, torpillant la couverture de la zone sur un faux itinéraire de commutation qui a abouti à un court gain suivi d’un effort supplémentaire de rotation et de charge à travers deux défenseurs pour le premier essai. Les troisième et treizième, il a offert une connaissance de la situation et de l’improvisation en travaillant à la pige sur une route secondaire en réponse à une ruée vers trois hommes et à la libération retardée de Pyne face à la couverture de la huitième chute, assurant la séparation alors qu’il se précipitait de gauche à droite sur ce qui a été adopté. le look d’un deep-over avant de faire la prise et de se précipiter pour le premier essai. Encore une fois, sans être voltigeur, voici les grandes enjambées qui contribuent à lui donner le chic pour s’ouvrir.

Un autre troisième et six au troisième quart l’ont vu revenir dans un regard droit de voyages, à partir duquel il a délivré une libération nette au claquement avant d’utiliser ses mains pour ignorer un secondeur sur une route au-dessus et en tirant sur son rayon de prise pour allonger ses bras tout en suivant le ballon par-dessus son épaule pour accrocher son deuxième touché de la journée. Couverture de zone, couverture d’homme – il bat les deux.

Son premier score de 24 verges concernait moins les muscles et plus un faux corps et tête subtil mais clinique pour vendre une sortie rapide à la ligne de touche avant de passer de manière transparente à son fondu et de remplir l’espace laissé vacant par la pause de son coéquipier Jayden Thomas.

Il parcourt toutes les routes, fait toutes sortes de prises et occupe toutes les positions.

“Il est spécial, mec”, a déclaré l’entraîneur-chef de Notre Dame, Marcus Freeman, à propos de Mayer en octobre. “C’est un joueur de football spécial, mais ce que vous aimez chez Michael Mayer, c’est qu’il est le travailleur le plus acharné. Quand votre meilleur joueur est votre travailleur le plus acharné, vous savez quoi, c’est le meilleur exemple que vous puissiez avoir pour les jeunes et toute votre équipe. .”

“Ce n’est pas un produit fini et c’est difficile à dire pour le gars qui détient probablement tous les records à Notre Dame pour un bout serré. Ce n’est pas un produit fini, mais il comprend et il veut être poussé. C’est le truc avec Michael Mayer, il fait partie de ces grands qui ne veulent pas qu’on leur dise ce qu’il fait bien, dites-moi comment.”

Il y a une pénurie de défauts pressants ou évidents, parmi les domaines à améliorer, il y a peut-être la capacité de Mayer à devenir un bloqueur de course plus accompli au niveau suivant, comme sa constitution physique le suggère. Notre Dame a trouvé un peu de joie en l’utilisant depuis l’arrière comme bloqueur de traction afin d’exploiter sa libération explosive avec une piste, dont la vitesse contribue parfois à ce que l’engagement ne soit pas aussi propre qu’il le souhaiterait alors qu’il essaie de tempérer l’élan tout en ajustant son angle. Cependant, tout ce qui est physiquement nécessaire est là, de même que la reconnaissance des affectations et la robustesse pour désorienter les rushers avec de simples blocs de puces.

Son jeu de jambes est généralement impressionnant et a parfois joué dans des situations de zone rouge lorsqu’il a la possibilité de présenter des sorties lisses ou à de multiples occasions où il a fait manquer des plaqueurs avec une rapidité d’arrêt et de démarrage en plein champ. Mayer navigue également dans le trafic en dessous sur des concepts de maillage avec un contrôle qui évite de perturber son itinéraire, tandis que la vitesse à laquelle il peut faire pivoter son corps a fait de lui un précieux bloqueur de phoques dans l’espace.

Mayer est prêt à être la cible principale des équipes serrées dans le besoin lors du repêchage de la NFL

L’athlétisme défiant le cadre a tendance à se démarquer avant tout. C’était évident contre Syracuse sur la prise de touche de 34 verges de Mayer lorsqu’il a volé un mètre de séparation sur sa route avant de lire une passe légèrement souterraine et de se tordre simultanément le corps tout en reculant avec les deux yeux sur le ballon pour l’enrouler comme Il est tombé par terre. Il offre également une grande partie du contraire, en ce qui concerne la volonté d’intervenir dans les prises pour aider son quart-arrière, qui joue en sachant qu’il a la liberté de lancer avec une altitude supplémentaire, telle est la suprématie verticale de son extrémité rapprochée.

Sa meilleure prise avant sa sorcellerie contre l’UNLV aurait pu être lors de la victoire de la saison dernière contre Virginia alors qu’il atteignait Nick Jackson dans les airs et tout en voyageant à reculons pour engloutir le ballon à la manière de Moss. Croyez-le ou non, il avait soigné une blessure à l’aine pendant une grande partie de l’année avant ce match.

Mayer se profile comme l’un des meilleurs espoirs du tableau, sans parler de l’extrémité serrée de tête, sa domination effrayante à juste titre pour un homme de son nom.

Il est votre garantie prête à l’emploi “Michael est là-bas quelque part”, avec le package complet pour écraser les défenses de la NFL.

