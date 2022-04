Repêchage NFL 2022: les cinq meilleurs espoirs de quart-arrière de Chris Simms | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière de Pittsburgh, Kenny Pickett, pourrait-il être le premier quart-arrière sélectionné lors du repêchage de la NFL 2022?

Le quart-arrière est roi dans la NFL, et donc aucune position n’est plus appréciée, plus convoitée que QB avant le repêchage de la NFL. Mais qui sont les meilleurs talents de la promotion 2022 ?

L’analyste de NBC et ancien quart-arrière de la NFL, Chris Simms, publie son classement de quart-arrière chaque année avant chaque repêchage, et il a pesé avec son top cinq pour 2022 avant le premier tour de jeudi – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1 h du matin, vendredi.

Lisez la suite pour voir le classement des quarts-arrière du repêchage NFL 2022 de Simms, avec un ou deux résultats surprenants …

1) Matt Corral (Ole Miss)

Simm : Athlète fou. Il est le quart-arrière le plus rapide du repêchage, il n’y a personne avec des pieds plus rapides ou qui peut faire rater les gens. Il a une belle accélération.

Il a la libération la plus rapide parmi les quarts-arrières de ce repêchage, peut-être la plus rapide que j’aie jamais vue sortir du football universitaire depuis quelques années. La force des bras est phénoménale, le ballon vole absolument hors de ses mains et il n’a pas besoin de place pour lancer le ballon. C’est presque comme une illusion d’optique. Il est fait pour la NFL moderne.

Il est également le lanceur le plus précis de ce groupe. Je ne connais pas ses chiffres officiels, mais je sais que lorsqu’il voit une cible, il peut mettre la balle dans l’argent, dans les fenêtres les plus étroites, mieux que quiconque.

Corral est vraiment doué pour les jeux avec option de passe, il peut le lancer du côté, il peut avoir les deux pieds du sol et toujours lancer le ballon avec une grande puissance. Il y a beaucoup de traits d’élite avec Corral.

Cela dit, la seule chose est qu’il doit tout mettre en place – tout n’est pas encore tout à fait là.

Je souhaite que nous le voyions parcourir davantage ses lectures, car la plupart du temps, il ne regarde qu’un seul gars, puis il court.

Je ne vois pas de décisions imprudentes, même s’il n’est pas parfait de ce point de vue. Mais il sait certainement comment s’occuper du football. Dans la poche, il a beaucoup de mouvement, même si j’aurais aimé qu’il soit juste un peu plus patient là-dedans.

Le talent haut de gamme est réel. Il y a une tonne d’avantages chez ce gamin. Pour moi, c’est le gars et, à mon avis, le seul digne d’entrer dans le top 10.

Il a une chance d’être une superstar. Oui, ce n’est pas parfait mais les choses que je pense qu’il doit réparer sont réparables.

2) Kenny Pickett (Pittsburgh)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les faits saillants du quart-arrière des Pittsburgh Panthers Kenny Pickett du NFL Scouting Combine 2022. Découvrez les faits saillants du quart-arrière des Pittsburgh Panthers Kenny Pickett du NFL Scouting Combine 2022.

Simm : Vraiment un bon footballeur. Le plus prêt de la NFL en ce moment de tous les quarts-arrière et le choix le plus sûr.

Il est ce qu’il est. Vous savez ce que vous obtenez. Il comprend les protections, peut lire le champ et peut traiter les informations pré-snap, post-snap, en passant par ses lectures.

Il est un lanceur incroyablement précis, en particulier sur les lancers intermédiaires – cinq, 10 mètres – il est à peu près à chaque fois sur l’argent.

Il est génial dans la poche. Un bon athlète, il est nerveux et peut faire rater les gens, mais il a aussi une excellente idée naturelle de l’endroit où se trouve la poche et de l’endroit où entrer pour qu’il soit en sécurité et puisse toujours lancer.

Mais, malgré tout cela, je ne dis pas «wow» à propos de quoi que ce soit avec Pickett physiquement. Je ne sais pas si je vois nécessairement un trait qui est vraiment élitiste. Mais il est définitivement au-dessus de la moyenne et est le plus poli et le plus prêt à partir du groupe dans cette classe de repêchage.

Il a un bras NFL, sans aucun doute, il peut faire tous les lancers – il a une petite balle profonde pour la plupart – mais j’aurais aimé qu’il soit plus un décideur agressif.

Si vous faites partie de ces équipes qui ont besoin d’un gars pour être prêt cette année, sans facteur de «perte», alors Pickett est votre gars.

3) Malik Willis (Liberté)

Simm : J’adore son bras. C’est spécial. Il peut faire chaque lancer sur le terrain de football avec facilité et il garde son corps dans les bonnes positions, il comprend comment utiliser son épaule avant et son mouvement est agréable.

Sa capacité à lancer des balles profondes, des balles à l’extérieur qui sont des lancers puissants, sans effort.

La course à pied : en tant qu’athlète, c’est un coureur doué mais je ne pense pas qu’il soit nécessairement très rapide – je ne pense pas qu’il soit plus rapide que Pickett ou Corral. Mais là où il est bon, c’est qu’il peut assez bien accélérer et qu’il sait mettre en place des bloqueurs comme un porteur de ballon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière de Liberty Malik Willis revient sur sa performance lors de la journée professionnelle avant le repêchage de la NFL 2022. Le quart-arrière de Liberty Malik Willis revient sur sa performance lors de la journée professionnelle avant le repêchage de la NFL 2022.

Il y a de vrais traits de porteur de ballon là-bas. La force dans ses jambes, il casse une tonne de tacles, rebondit sur les gens et il a une très bonne rapidité et capacité à faire rater les défenseurs dans l’espace.

Le mouvement de lancer de Willis est serré, et quand il veut vraiment mettre du gaz sur le ballon, il le contrôle assez bien. Il a une libération rapide, juste derrière Corral parmi tous ces quarts-arrière.

Mais, en disant tout cela, il est mon troisième quart-arrière classé parce qu’il ne passe pas vraiment par ses progressions – presque jamais – et il y a trop de jeux où la première lecture est grande ouverte et pourtant il ne lui lance toujours pas. Pourquoi pas?

Il n’y a pas beaucoup de variété dans les lancers, pas vraiment une lecture du terrain et il y a trop de lui qui recule, regarde la ruée, fait un mouvement puis lance à quelqu’un qui s’est ouvert en se bousculant. C’est cool, mais je ne sais pas si c’est réaliste dans la NFL sur une base descendante.

Il semble être le gars polarisant cette année. Je ne pense pas qu’il soit ‘boom or bust’, mais je le considère juste comme un gars qui pourrait avoir besoin d’un peu plus de temps pour se développer.

4) Sam Howell (Caroline du Nord)

Simm : Bien dans la poche. Il y a une ténacité et une granularité dans son jeu qui se voit sur le film. Il est prêt à rester là et à prendre des photos.

Il n’est pas le gars le plus rapide du monde, mais il est mobile et peut casser beaucoup de tacles, faire rater les gens dans la poche et il est l’un des rares gars de ce repêchage qui peut vraiment traverser le terrain et lire les défenses. .

Il a la capacité de lancer le ballon sur différentes plates-formes; il peut simplement y arriver et vous voyez une poignée de lancers “wow”. J’ai écrit plusieurs fois dans mes notes qu’il doit avoir du talent, car la position dans laquelle son corps est souvent pour faire un lancer, c’est assez remarquable .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Tar Heels de Caroline du Nord, Sam Howell, récapitule sa journée professionnelle en Caroline du Nord et explique comment il s’adaptera à la NFL. Le quart-arrière des Tar Heels de Caroline du Nord, Sam Howell, récapitule sa journée professionnelle en Caroline du Nord et explique comment il s’adaptera à la NFL.

L’un des points négatifs est qu’il tient trop le ballon parfois, il est un peu trop patient et prend des sacs là-bas.

Baker Mayfield est celui qu’il vous rappelle un peu; il est graveleux. Il n’a pas le bras de Mayfield, mais ses mouvements et son athlétisme se traduiront mieux dans la NFL.

Il a le potentiel d’être un meilleur lanceur. Il y en a quelques-uns qui ont un peu de chaleur dessus, mais il n’y en a pas assez de manière constante. Cela me dérange.

Il y a des choses à aimer et je pense qu’il est présent sur le terrain et fait preuve de leadership. Il est contagieux mais ce n’est pas un talent au premier tour – plutôt à la fin du deuxième ou du troisième tour.

5) Desmond Ridder (Cincinnati)

Simm : Il est facile à enraciner. J’aime vraiment le gars, l’ayant rencontré au Combine. Il a une grande personnalité, il agit comme un quart-arrière et on peut dire qu’il est rapide sur ses orteils – j’adore tout ça.

C’est un des seuls gars de cette classe qui, avec son gabarit, il peut jeter par-dessus la ligne de mêlée, jeter par-dessus les gens quand ils sont dans sa face dans la poche. C’est la seule chose que j’aime vraiment dans son jeu en termes de mesurables.

Mais, après cela, il y a des problèmes. C’est un lancer inférieur à la moyenne, à ce stade, pour un quart partant de la NFL. Il y a quelques ajustements majeurs à faire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les faits saillants de l’entraînement NFL Scouting Combine 2022 du quart-arrière de Cincinnati Desmond Ridder. Regardez les faits saillants de l’entraînement NFL Scouting Combine 2022 du quart-arrière de Cincinnati Desmond Ridder.

Sa course est réelle – l’option de lecture va être une réelle menace pour Ridder dans la NFL – il pourrait aller chercher un touché de 70 verges, sa vitesse en est digne.

Mais, dans la poche, il a les pires pieds de tous les gars du top cinq. Trop, il a tendance à se tenir là comme une statue, les pieds cimentés, puis il essaie de la lancer – c’est difficile à faire.

Son bras lui-même n’est pas si fort, il y a quelques problèmes mécaniques et il n’est pas un grand lanceur de balles courtes, avec un manque d’exactitude et de précision dans ces lancers. C’est un souci pour moi.

Il essaie trop souvent de se débrouiller avec un talent donné par Dieu. Et il n’y a pas assez de preuves pour dire qu’il peut le faire, juste des extraits.

