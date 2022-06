Repêchage NBA : Paolo Banchero passe n°1 à Orlando Magic

L’Orlando Magic a sélectionné Paolo Banchero, un attaquant de l’Université Duke, avec le choix n ° 1 au classement général du repêchage de la NBA.

Banchero est un attaquant de 6 pieds 10 pouces et 250 livres, dont la mère, Rhonda Smith-Banchero, a joué dans la WNBA. Il était gardien plus tôt dans sa carrière de basket-ball, et a joué au football et au basket-ball au lycée O’Dea de Seattle.

Dans les minutes qui ont précédé l’appel de son nom, Banchero s’est assis à une table sur le sol du Barclays Center ne montrant aucune émotion sur son visage. Le Magic était au rendez-vous et la rumeur a commencé à se répandre que Banchero pourrait être leur choix. Les caméras se sont rassemblées autour de lui, mais il n’a pas réagi extérieurement. Ce n’est que lorsque le commissaire de la NBA Adam Silver a annoncé son nom que son expression a changé.