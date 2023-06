Repêchage NBA 2023: Victor Wembanyama s’apprête à se rendre aux San Antonio Spurs au n ° 1 – en direct

maintenant 20.06 HAE Les San Antonio Spurs sont au rendez-vous. Ils ont cinq minutes pour choisir. Je suis sur le bord de mon siège.



il y a 2 m 20.04 HAE Adam Silver nous souhaite la bienvenue à tous. Il est encore un peu plus raide que son regretté prédécesseur David Stern, qui a toujours été à son meilleur dans ces situations.



il y a 3 m 20.03 HAE Le repêchage de la NBA commence ! Et la diffusion officielle du repêchage NBA 2023 a commencé ! Il est temps de s’installer pour les prochaines heures car l’avenir de la ligue commence maintenant !



il y a 7 mois 19h59 HAE Nous approchons du début officiel du repêchage NBA 2023. En vue de la rédaction des frères jumeaux Amen et Ausar Thompson, puis-je recommander d’écouter ce qui suit ? Oui, j’aurais pu choisir « Hold Me Now », mais ce serait trop évident.



il y a 14 mois 19h52 HAE La plus grande controverse avant le repêchage? La tenue de Gradey Dick du Kansas : êtes-vous fan ou pas ? Moi? J’adore l’époque de « Midnite Vultures » Beck, donc je suis tout à fait d’accord. Gradey Dick et Dorothy… deux natifs du Kansas !#NBADraft présenté par State Farm

il y a 19 mois 19h47 HAE Prédictions Hunter, AK ici. Selon vous, qui va être n°1 ? Je vais raccrocher et écouter – AK Lingus (@aklingus) 22 juin 2023 Je ne vais pas mentir, je me sens plutôt bien à propos du premier choix général ici! Après cela, cela se résume à écouter des experts, puis à faire des suppositions éclairées. C’est la règle numéro un concernant la soirée de repêchage : il est impossible de comprendre ce que fait chaque équipe, d’autant plus qu’il y a beaucoup de secret et de fausses instructions dans la période qui précède. La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à vous soucier de vous tromper ce soir : envoyez donc vos pronostics tout au long de la nuit par e-mail (à [email protected] ou via Twitter (à @HunterFelt). Bon, c’est assez tergiversé, voici mes prédictions pour les cinq premiers choix. 1. San Antonio Spurs : Victor Wembanyama, C, France 2. Charlotte Hornets : Scoot Henderson, G, G League Ignite 3. Portland Trail Blazers : Brandon Miller, F, Alabama 4. Houston Rockets : Amen Thompson, G, élite en prolongation 5. Pistons de Detroit : Ausar Thompson, G/F, élite des heures supplémentaires



il y a 24 mois 19h41 HAE Les Boston Celtics ajoutent Kristaps Porzingis Les Wizards en reconstruction ont été très occupés au cours des dernières 24 heures, ayant également envoyé le grand homme Kristaps Porzingis aux Boston Celtics dans le cadre d’un accord à trois équipes qui expédie également Marcus Smart de Boston aux Memphis Grizzlies. Dans l’accord, les Celtics reçoivent Porzingis et des choix de première ronde lors du repêchage de cette année et de l’année prochaine. Pendant ce temps, les Wizards recevront Tyrus Jones de Memphis aux côtés de Mike Muscala et Danilo Gallinari de Boston (plus, juste pour les funsies, l’un des choix de deuxième tour des Celtics plus tard ce soir). Si c’est un peu lourd à gérer, eh bien, tout d’abord, j’ai beaucoup de compassion pour vous. Deuxièmement, j’espère que vous êtes prêt pour des transactions plus compliquées, car celles-ci semblent toujours se produire à cette période de l’année. Le simple fait d’essayer de déterminer quelle équipe possède l’original de quelle équipe implique parfois une certaine quantité de recherches archéologiques au moment où le commissaire Adam Silver commence à lire la carte.



il y a 31 min 19h35 HAE Chris Paul Comme c’est souvent le cas, nous avons eu quelques transactions menant au repêchage de la NBA. Il y a quelques heures à peine, les Golden State Warriors ont renvoyé Jordan Poole aux Washington Wizards en échange du vétéran Chris Paul. Considérant que les Warriors ont déjà Steph Curry au meneur, il semble probable que le HOFer devra sans aucun doute quitter le banc, mais étant donné qu’il est toujours à la recherche du premier anneau de championnat de sa longue carrière, il pourrait être prêt à faire Le compromis. Chris Paul a été échangé deux fois au cours d’une tournée de livres. – Paroxysme du bois dur (@HPbasketball) 22 juin 2023



il y a 37 min 19h29 HAE Préambule Bonjour, bienvenue dans la couverture en direct par le Guardian du premier tour du 77e repêchage annuel de la NBA, qui se déroule au Barclays Center de Brooklyn. Une fois par an, la NBA se reconstitue avec un nouvel afflux de jeunes talents, dont la plupart viennent traditionnellement de l’université. Cela, cependant, est en train de changer lentement. De toute évidence, ce n’est un secret pour personne qu’un nombre croissant de joueurs de la NBA ont commencé leur carrière professionnelle en dehors des États-Unis, y compris le MVP en titre des finales Nikola Jokić. En fait, le meilleur joueur du repêchage NBA 2023 sera presque certainement le Français Victor Wembanyama. Pour ne pas vous gâcher les choses, nous allons assister à une rediffusion de 1997, lorsque les San Antonio Spurs ont remporté le célèbre tirage au sort de Tim Duncan. La seule question est de savoir si San Antonio va simplement perdre notre temps et laisser l’horloge atteindre trois chiffres avant de le rendre officiel. Donc, non, il n’y aura pas beaucoup de suspense à la première place mais il y aura beaucoup de surprises par la suite. Cette année, le meilleur choix universitaire pourrait très bien être Brandon Miller de l’Alabama, mais il y a toujours des inquiétudes quant à son jugement après avoir fourni une arme à feu à un coéquipier qui l’a utilisée pour tuer une femme. S’il tombait, cela pourrait profiter à un joueur qui a séché l’université afin de rejoindre d’autres ligues de basket-ball professionnelles aux États-Unis. En dehors de Wembanyama et Miller, le top dix projeté comprend Scoot Henderson, de la G League Ignite, et les frères Amen et Ausar Thompson, qui jouent tous les deux pour le parvenu Overtime Elite. Pourrions-nous éventuellement avoir un repêchage où le premier joueur universitaire n’est pas sélectionné avant le cinquième choix au total? Presque certainement pas ! Cependant, il est sur la table pour ce qui promet d’être un repêchage NBA 2023 divertissant. Si vous souhaitez vous joindre à vos commentaires, questions ou préoccupations, n’hésitez pas à nous les envoyer par e-mail (à [email protected]) ou via Twitter (à @HunterFelt). Le repêchage de la NBA devrait commencer vers 20 h 00 HNE, mais nous serons de retour avant cette date avec des prévisions et des nouvelles de la ligue.



il y a 1h 19h00 HAE Comment regarder le repêchage NBA 2023 (et ordre de sélection) Le repêchage commence à 20 h HE jeudi au Barclays Center, Brooklyn, New York. Les téléspectateurs aux États-Unis peuvent le regarder sur ABC, ESPN ou via le laissez-passer de la ligue NBA. Les téléspectateurs internationaux peuvent le regarder via le laissez-passer de la ligue NBA. Le projet de commande est : 1. Spurs de San Antonio 2. Les frelons de Charlotte 3. Portland Trail Blazers 4. Rockets de Houston 5. Pistons de Détroit 6. La magie d’Orlando 7. Pacers de l’Indiana 8. Les sorciers de Washington 9. Jazz de l’Utah 10. Dallas Mavericks 11. La magie d’Orlando 12. Le tonnerre d’Oklahoma City 13. Raptors de Toronto 14. Pélicans de la Nouvelle-Orléans 15. Hawks d’Atlanta 16. Jazz de l’Utah 17. Lakers de Los Angeles 18. Chaleur de Miami 19. Guerriers de l’État d’or 20. Rockets de Houston 21. Filets de Brooklyn 22. Filets de Brooklyn 23. Portland Trail Blazers 24. Rois de Sacramento 25. Memphis Grizzlies 26. Pacers de l’Indiana 27. Les frelons de Charlotte 28. Jazz de l’Utah 29. Pacers de l’Indiana 30. Los Angeles Clippers