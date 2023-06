Repêchage NBA 2023: les besoins de l’équipe pour chaque franchise de la Conférence Ouest | Nouvelles de la NBA

Le repêchage de la NBA est presque là et la Conférence de l’Ouest devrait débarquer le choix n ° 1 attendu Victor Wembanyama, qui est sur le point d’être sélectionné par les San Antonio Spurs.

L’équipe de Gregg Popovich accueillera la star unique dans sa génération alors que les Spurs cherchent à redevenir un concurrent éternel.

Mais ils ne sont pas la seule équipe de l’Ouest à s’intéresser beaucoup au repêchage de cette année, les Portland Trail Blazers sélectionnant le troisième et susceptibles de choisir l’attaquant Brandon Miller ou le garde Scoot Henderson, selon ce que les Charlotte Hornets font avec le choix n ° 2.

Ce sont les trois premiers sur presque, sinon, tous les tableaux de repêchage – et avec les Houston Rockets en quatrième position, ils auront le choix d’un large bassin de talents en dessous, avec de nombreux joueurs disponibles qui pourraient avoir un impact sur la NBA.

Chaque choix est vital dans le repêchage de la NBA. Que les équipes choisissent le meilleur joueur disponible sur le tableau ou celui qui répond au besoin le plus pressant de l’équipe est une décision que chaque front office doit évaluer.

Ici, nous examinons ce dont chaque équipe de la Conférence Ouest a besoin…

Dallas Mavericks

Choix(s): 10

Il est encore assez stupéfiant d’imaginer que les Mavericks sont une équipe de loterie après avoir appuyé sur le bouton du commerce de Kyrie Irving uniquement pour qu’il se termine de manière désastreuse. Vous vous attendriez à ce qu’ils recherchent un talent mercuriel avec un énorme avantage pour s’associer à Luka Doncic, mais quand Dallas fait-il jamais ce que nous attendons?

Luka Doncic des Dallas Mavericks trouve étonnamment son coéquipier Jaden Hardy avec cette incroyable passe dans le coin !



Les Mavericks ont un besoin urgent de défense, n’importe quelle défense. Renoncer à Dorian Finney-Smith dans le cadre de l’accord avec Irving a affecté Dallas massivement et c’est le plus gros trou à combler immédiatement.

Mais ils espèrent probablement se balancer vers les clôtures et piéger une star du futur aux côtés de Luka. C’est peut-être une meilleure ligne de conduite étant donné le mécontentement dont a fait preuve le Slovène après le doux effondrement de la saison dernière.

Pépites de Denver

Choix (s): 37 (de Wizards), 40 (de Mavericks)

Revivez comment les Denver Nuggets ont remporté leur tout premier titre NBA, alors que nous revenons sur certains matchs clés de la saison



Les champions sont assez bien placés avec seulement Bruce Brown susceptible de partir (il est probable qu’il se retirera puis obtiendra un contrat meilleur que ce que Denver peut payer) de leur noyau qui vient de remporter le titre NBA. Si la santé se maintient, avec tous les talents clés verrouillés, les Nuggets auront une fenêtre de championnat qui durera au moins les trois prochaines années.

Ils chercheront à remplacer la polyvalence et l’agitation de Brown sur la défensive et s’ils peuvent sélectionner aussi bien qu’ils l’ont fait en choisissant Christian Braun l’année dernière, alors ils auront très bien réussi.

Guerriers de l’État d’or

Choix(s): 19

Les Warriors commencent à mal vieillir et auraient des offres divertissantes pour Jonathan Kuminga, ce qui signifie que leurs deux grands swings récents dans le repêchage – lui et James Wiseman, sur qui ils ont déjà renfloué – ne se sont pas bien passés.

À 19 ans, les chances qu’une star change de franchise sont minces, mais le front office des Warriors fait des choses magiques quand on s’y attend le moins. C’est un peu de « je ne sais quoi » qu’il faut. Peut-être qu’ils trouveront qu’il manque quelque chose pour compléter le noyau de l’étoile vieillissante.

Houston Rockets

Choix (s): 4, 20 (de Clippers)

Les Houston Rockets ont une formation amusante et jeune, mais ils sont épouvantables depuis trois ans. Maintenant, cependant, ils ont retrouvé espoir après avoir décroché un entraîneur-chef de la NBA à Ime Udoka pour rassembler leur jeune trio de Jalen Green, Alperen Sengun et Jabari Smith Jr.

Alperen Sengun élimine toute l'équipe de l'OKC avec une passe derrière le dos et sans regard pour préparer Jae'Sean Tate pour les Houston Rockets – montrant son flair en tant que grand homme



Les Rockets ont le premier choix en dehors du top trois consensuel, ce qui les rend fascinants à regarder car ils pourraient aller dans n’importe quelle direction. L’envers est la clé pour une équipe qui cherche à sortir du bas de la NBA et l’équipe a juste besoin de quelqu’un qui peut défendre et d’un meneur de jeu pour aider à servir son talentueux triumvirat.

Amen Thompson, l’un des deux jumeaux (Ausar étant l’autre) projeté comme sélections de loterie, est un athlète exceptionnel avec un grand potentiel de jeu – bien qu’il ne soit pas un passe-premier et qu’il ait été sujet au roulement pour Overtime Elite – et est projeté aller à quatre sur la plupart des planches.

Anthony Black est peut-être le meilleur passeur de la classe, mais ils sont susceptibles d’aller avec Thompson à quatre ans et devraient être en mesure de trouver un bon défenseur avec le choix n ° 20.

Clippers de Los Angeles

Choix (s): 30 (de Bucks), 48

Les gens oublient comment chargé les LA Clippers le sont. Ils ont un tableau de profondeur chargé et visent à juste titre un titre NBA, s’ils peuvent rester en bonne santé.

Comme Christian Braun l’a prouvé avec les Nuggets cette année, avoir une recrue passionnée qui se lancera avec un abandon téméraire peut être un atout très utile pour un prétendant au championnat. Quelqu’un de plein d’entrain et courageux pourrait être accessible avec son choix.

S’ils choisissent de ne pas garder Russell Westbrook, la pièce manquante dans la liste est un meneur passe-premier qui peut aider à équilibrer l’équipe du côté offensif. Ils sont plus susceptibles d’essayer de cibler un vétéran pour un rôle de départ, mais un jeune garde qu’ils pourraient développer, pour ajouter de la profondeur, ne tournerait certainement pas

les Lakers de Los Angeles

Choix(s) : 17, 47

C’est une équation très simple. Mettez des tireurs autour de LeBron James et vous pouvez gagner un championnat.

La star des Lakers, LeBron James, dit qu'il a beaucoup à penser après que son équipe ait raté la finale de la NBA, après une défaite 4-0 en finale de la Conférence Ouest face aux Denver Nuggets.



En supposant qu’il revienne – il le fera, mais cela vaut au moins la peine de se qualifier après sa déclaration après la sortie des séries éliminatoires des LA Lakers – et qu’Anthony Davis reste en forme, un meilleur espacement aiderait tous les aspects de l’attaque des Lakers.

Cela donnerait également à LeBron les tireurs d’élite dont il a besoin pour que les Lakers fassent une meilleure course à un titre la saison prochaine.

Grizzlies de Memphis

Choix (s): 25, 45 (de Timberwolves), 56

Avec Dillon Brooks se dirigeant ailleurs, les Grizzlies ont un trou à combler sur l’aile, surtout en ce qui concerne ses capacités défensives.

La situation de Ja Morant est évidemment un gros point d’interrogation, mais si leur meneur de jeu superstar peut aller dans le droit chemin, on a l’impression que Memphis n’est pas trop loin.

Au cours des dernières années, ils ont été des rédacteurs astucieux, alors voyons ce que Memphis fait avec ses trois choix. Une aile bidirectionnelle sera sans aucun doute une priorité.

Loups du Minnesota

Choix (s): 53 (des Knicks)

Le Minnesota a beaucoup de besoins sur le plan de la position, mais un seul deuxième tour tardif pour y répondre.

Un espacement au sol pour aider Anthony Edwards et le reste de l’équipe des Timberwolves du Minnesota serait vital – surtout après que le commerce de Rudy Gobert ait vidé leur cabinet d’une horde de futurs choix (quatre choix de premier tour, un échange de premier tour), pour un centre qui n’a jamais fait un trois dans sa carrière NBA.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Choix(s): 14

Les Pélicans ont une équipe vraiment amusante, l’ajout de CJ McCollum à Zion Williamson et Brandon Ingram signifie qu’ils recherchent simplement un tireur fort (pas comme nous l’avons déjà entendu avant ce repêchage !) pour aider à rassembler le puzzle.

Quelqu’un qui peut tirer avec précision, au volume, serait idéal pour fournir l’équilibre dont sa liste a besoin.

Tonnerre d’Oklahoma City

Choix (s): 12, 50 (de la chaleur)

OKC a un jeune noyau exceptionnel et une quantité ridicule de choix cachés, mais un seul premier tour et un second tour tardif dans le repêchage de cette année.

Ils sont susceptibles de continuer à construire sur le long terme et ont beaucoup de talent et de longueur sur leur liste, avec Shai Gilgeous-Alexander une superstar émergente.

Le retour de Chet Holmgren pourrait les aider à mieux protéger la peinture, mais il vient de subir une blessure grave et n’a pas beaucoup de muscle sur son cadre, donc un protecteur de jante serait idéal.

Soleils de Phénix

Choix(s): 52

Tout change dans le désert.

Avec le départ prochain de Chris Paul dans le commerce pour Bradley Beal et l’avenir de Deandre Ayton également incertain, il sera intéressant de voir ce que feront les Phoenix Suns ensuite.

La perte de Mikal Bridges et Cam Johnson a gravement blessé les Suns, donc s’ils peuvent trouver un dormeur au plus profond du repêchage qui aide à combler une partie du vide causé par leur départ dans le commerce de Kevin Durant, alors ce serait un résultat assez décent avec le 52e choix.

Portland Trail Blazers

Choix (s): 3, 23 (des Knicks)

Est-ce l’été où Portland quitte enfin Damian Lillard ?

Que Dame reste ou parte, les Portland Trail Blazers auront celui qui reste sur le tableau après le choix des Charlotte Hornets entre l’attaquant de l’Alabama Brandon Miller ou la sensation G League Ignite Scoot Henderson.

Étant donné qu’ils ont déjà LaMelo Ball, vous vous attendez à ce que les Blazers obtiennent Henderson qui est le idéal joueur s’il choisit de quitter Lillard.

Avec le 23e choix, les Blazers devraient cibler un joueur avec une certaine ténacité défensive pour fournir de la profondeur à cette fin.

Rois de Sacramento

Choix (s): 24, 38 (des Pacers), 54

Sacramento a finalement mis fin à sa longue sécheresse en séries éliminatoires et a trois choix dans le prochain repêchage pour continuer à renforcer sa capacité à protéger la peinture.

Quatre de leurs partants sont gravés dans le marbre, tout comme leur sixième homme, ils ont donc juste besoin d’un centre de départ pour compléter la formation – mais même s’ils ne peuvent pas l’obtenir, des options intéressantes devraient être disponibles. Dereck Lively II de Duke serait un bloqueur de tir athlétique idéal s’il tombait pour une raison quelconque, et James Nnaji pourrait faire un projet intéressant depuis l’Europe.

S’ils veulent juste ajouter un peu de blocage de tir plus généralement (choix n ° 4 de l’année dernière et sélection de la première équipe All-Rookie), le frère de Keegan Murray, Kris Murray, pourrait être une option intéressante – et plusieurs ailes défensives athlétiques sont disponibles dans cette classe, donc ils ne devraient pas être à court d’options.

San Antonio Spurs

Choix (s): 1, 33, 44 (de Raptors)

Ils ont Wemby. Tous les fans des Spurs devraient se réjouir.

L’équipe a besoin de toutes sortes de composants pour cette reconstruction, donc avec les deux autres choix, ils pourraient trouver des pièces complémentaires aux côtés du Français.

Jazz de l’Utah

Choix (s): 9, 16 (de Timberwolves), 28 (de 76ers)

Les Utah Jazz sont une autre équipe qui se reconstruit et cherche à trouver un autre joueur avec un avantage ridicule avec ses trois choix de première ronde.

Un autre Donovan Mitchell serait idéal, il a été pris avec le choix n ° 13 en 2017 et s’est assez rapidement transformé en une arme offensive exceptionnelle et est maintenant quatre fois NBA All-Star. Une autre sensation en zone arrière de son acabit serait parfaite pour la situation actuelle de l’Utah.