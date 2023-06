Repêchage NBA 2023 : Gagnants, perdants et plus grandes surprises

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

BROOKLYN — Une autre soirée NBA Draft est dans les livres, ce qui signifie qu’il est temps pour les réactions instantanées à ce que nous avons vu à New York jeudi soir et un aperçu de la façon dont ces joueurs s’intègrent à leurs équipes respectives tout en pensant à la prochaine frénésie d’agents libres dans The Association.

[2023 NBA Draft: Full list of picks, first-round scouting reports]

Quand on regarde les gagnants et les perdants du repêchage, je ne vais pas choisir la solution de facilité. Il n’y avait aucun moyen que les Spurs, les Hornets ou les Blazers aient pu se tromper jeudi. Le trio de Victor Wembanyama, Brandon Miller et Scoot Henderson faisant 1-2-3 était à peu près une fatalité entrant dans le repêchage d’une manière ou d’une autre, la seule petite question étant de savoir qui exactement Charlotte prendrait.

Le repêchage s’est vraiment accéléré au n ° 4 et a livré quelques surprises, ce que j’appellerais des portées, des dormeurs qui ont émergé et plus encore. Sans plus tarder, regardons quelques gagnants et perdants de la soirée qui était.

Les Warriors ont besoin d’une prise de vue complémentaire et le produit Santa Clara Broncos peut le faire et bien plus encore. Pour que Golden State obtienne sans doute le plus gros élévateur de cette classe, un enfant qui peut rester à l’extérieur de l’Ouest et rejoindre une organisation gagnante, se sent comme un coup de circuit. Podziemski est assez précieux à tous les niveaux de basket-ball : c’est un tireur sensationnel avec une grande touche. Avec une moyenne de 20 points par match l’année dernière pour Santa Clara et un tir de 44% sur 3, Podziemski est fort à la fois dans les situations de capture et de tir et dans la capacité de déplacer et d’abattre ces tirs du dribble.

Il n’y a pas assez de choses à dire sur sa qualité de tireur, et il a récolté en moyenne 8,8 rebonds et 3,7 passes décisives par match dans le WCC. Il rebondit bien pour un gars de sa taille et a montré une capacité à utiliser toutes les défenses de pression qui lui sont imposées à cause de son tir pour trouver un homme ouvert.

Golden State aurait échangé Jordan Poole et fait appel à Chris Paul dans le cadre d’un accord qui est l’un des plus discutés de l’intersaison jusqu’à présent, et bien que les Warriors aient des gardes, avoir une option de capture et de tir comme Podziemski devrait augurer très bien. Il est à la fois une option à court terme et à long terme pour l’organisation. C’est un bon choix.

Il n’y a peut-être pas un joueur dans le repêchage qui corresponde plus à la culture d’une organisation que Jaime Jaquez Jr. ne correspond au Miami Heat. Après une course vers la finale de la NBA, les Heat ne prévoient rien d’autre que de faire une autre course vers un championnat la saison prochaine. Jaquez incarne un joueur gagnant, et sa longueur et sa ténacité sont à un endroit où le produit UCLA devrait aider Miami de diverses manières la saison prochaine.

Jaquez est un joueur de retour en quelque sorte, jouant avec succès dos au panier comme une aile et utilisant son corps pour imposer sa volonté pour des tirs à pourcentage élevé. Il a une grande compréhension de ce qu’est le bon jeu offensivement et est un défenseur vraiment solide. Son sens du jeu du côté défensif et l’intensité avec laquelle il joue sont ce que les dépisteurs adorent chez lui.

Le tir périphérique est le point d’interrogation, n’ayant tiré que 32% de profondeur la saison dernière. Son manque de rapidité est également un peu préoccupant dans la transition du collège au niveau NBA, mais je suis optimiste quant au QI de Jaquez, à ce qu’il peut ajouter à une équipe et à sa compréhension des jeux gagnants.

Orlando avait deux des 11 meilleurs choix du repêchage, mais pour être honnête, j’ai senti que les deux sélections étaient une portée pour le Magic. J’aime Anthony Black, le produit unique de 6 pieds 6 pouces de l’Arkansas qui est un excellent passeur et possède une sensation de haut niveau pour le jeu. Cela étant dit, la mécanique des tirs est un point d’interrogation majeur et c’est un domaine dans lequel Orlando doit s’améliorer. Quant à Jett Howard, bien qu’il soit un tireur productif à 3 points à 6 pieds 8 pouces, il ne possède pas un tonne d’explosivité et a beaucoup de travail à faire du côté défensif du sol. Le choix ressemblait un peu à une portée à 11 ans lorsque Gradey Dick, Jordan Hawkins et même Cam Whitmore étaient toujours au tableau.

C’était la chute choquante de la nuit. L’ailier de 6 pieds 6 pouces et 235 livres de Villanova faisait le buzz à un moment donné pour être sélectionné parmi les quatre premiers du repêchage de la NBA. Mais des rapports contradictoires ont émergé au sujet des examens médicaux de Whitmore, créant des inquiétudes avec des rumeurs tourbillonnant sur un problème de genou.

Après avoir été choisi par les Rockets au n ° 20, Whitmore a déclaré qu’il allait très bien.

Il sera intéressant de voir comment Jalen Green travaille avec de nouvelles armes sur le périmètre alors que Houston s’est retrouvé avec le manieur de balle polyvalent, Amen Thompson, et un gars qui avait encore une grande valeur à Whitmore, qui a maintenant une puce sur son épaule.

Après des résultats mitigés dans la zone arrière entre Russell Westbrook, qui ont conduit à l’échange de D’Angelo Russell, l’idée était que Rob Pelinka ciblerait la capacité de maniement du ballon dans le repêchage. Je pense que le produit Indiana Jalen Hood-Schifino est un choix de qualité au n ° 17.

Le sens du jeu de Hood-Schifino et sa capacité à exécuter dans des situations de pick-and-roll sont des atouts majeurs, car il a repris les Hoosiers en tant que meneur de première année lorsque Xavier Johnson est tombé et a été essentiel pour ramener IU au tournoi NCAA. Le tir périphérique est un domaine qui doit continuer à se développer mais faire une moyenne de 14 points, 4 passes et autant de rebonds qu’un étudiant de première année dans le Big Ten est vraiment impressionnant. Mike Woodson lui a donné beaucoup de responsabilités et il les a prises. Je serai curieux de voir comment il grandit avec LeBron James dans son oreille.

Les Lakers ont suivi le choix Hood-Schifino en sélectionnant Maxwell Lewis avec le 40e choix, un bon coup de LA à mon avis. Lewis, est un athlète exceptionnel, mesurant 6 pieds 6 pouces avec une envergure de 7 pieds. Mais la meilleure compétence offensive de Lewis est sa capacité à attraper et tirer. Il a renversé 35% de ses tirs au-delà de l’arc l’année dernière tout en montrant qu’il peut également marquer le dribble de temps en temps. Il a obtenu en moyenne 17,1 PPG, 5,7 RPG et 2,8 APG lors de sa deuxième saison.

Perdants : grands traditionnels

Trayce Jackson-Davis de l’Indiana n’a pas été sélectionné avant l’avant-dernier choix du repêchage par les humbles Wizards au n ° 57. Oscar Tshiebwe du Kentucky, Drew Timme de Gonzaga et Adama Sanogo de l’UConn n’ont tous pas été repêchés. Les évaluateurs de la NBA veulent le mélange de taille et de polyvalence offensive pour acheter les gros – d’où la raison pour laquelle Zach Edey le ramène à Purdue.

Vainqueur : Métropolitains 92

Pour le club français, produire non pas un, mais deux des sept premiers choix du repêchage de la NBA est absolument absurde. Les Wizards voulaient tellement Bilal Coulibaly qu’ils ont échangé avec les Pacers pour s’assurer d’avoir l’aile de 6 pieds 6 pouces avec une envergure de 7 pieds 2 pouces. Ses capacités défensives et sa rapidité sont ce qui a vraiment intrigué les équipes dans le processus d’évaluation, mais il est brut offensivement. Heureusement pour lui, il peut travailler sur ces choses car Washington n’est pas pressé de gagner.

Vainqueur : Prolongation Élite

Pour une ligue qui vient de terminer sa deuxième saison, produire deux des cinq meilleurs choix de repêchage de la NBA est énorme pour la publicité et le taux de réussite. OTE est entré sous les projecteurs nationaux pour le fan occasionnel jeudi soir avec Amen et Ausar Thompson devenant respectivement n ° 4 aux Rockets et n ° 5 aux Pistons dans le repêchage. Les deux joueurs ont eu un excellent processus de pré-repêchage et les entraîneurs de l’OTE ont déclaré qu’ils avaient passé plus de 10 heures par jour au gymnase au cours de la dernière année, le personnel devant dire aux jumeaux d’essayer de faire une pause. La capacité de passe d’Amen est quelque chose dont les évaluateurs s’extasient tandis qu’Ausar en tant que défenseur est aussi bon que n’importe qui dans cette classe.

Quelle nuit pour la famille Thompson.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball Basket-ball universitaire