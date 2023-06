Repêchage NBA 2023 : Blog en direct et profils des joueurs

Le repêchage de la NBA 2023 est en cours au Barclays Center de New York et en dehors du choix général n ° 1 par consensus Victor Wembanyama, la future maison de personne n’est gravée dans la pierre.

Tout au long de la nuit, l’analyste de basket-ball de FOX Sports, John Fanta, fournira une analyse instantanée de chaque joueur repêché au premier tour. Restez à l’écoute pour les mises à jour :

PREMIER TOUR

1. San Antonio Spurs

2. Charlotte Frelons

3. Portland Trail Blazers

4. Houston Rockets

5. Pistons de Détroit

6. La magie d’Orlando

7. Pacers de l’Indiana

8. Assistants de Washington

9. Jazz de l’Utah

dix. Dallas Mavericks

11. La magie d’Orlando (depuis Chicago Bulls )

12. Tonnerre d’Oklahoma City

13. Raptors de Toronto

14. Pélicans de la Nouvelle-Orléans

15. Hawks d’Atlanta

16. Jazz de l’Utah (de Minnesota Timberwolves )

17. les Lakers de Los Angeles

18. chaleur de Miami

19. Guerriers de l’État d’or

20. Houston Rockets (de LA Clippers )

21. filets de Brooklyn (de Phoenix Suns )

22. filets de Brooklyn

23. Portland Trail Blazers (des New York Knicks)

24. Rois de Sacramento

25. Celtics de Boston (via Memphis Grizzlies )

26. Pacers de l’Indiana (de Cleveland Cavaliers)

27. Charlotte Frelons (depuis Denver Nuggets via New York et Oklahoma City)

28. Jazz de l’Utah (de Philadelphie 76ers via Brooklyn)

29. Pacers de l’Indiana (des Celtics de Boston )

30. LA Clippers (de Milwaukee Bucks via Houston)

DEUXIÈME TOUR

31. Détroit

32. Pépites (de Houston)

33. San Antonio

34.Charlotte

35. Boston (de Portland via Atlanta, LA Clippers, Detroit et Cleveland)

36.Orlando

37. Oklahoma City (de Washington via la Nouvelle-Orléans)

38. Sacramento (de l’Indiana)

39. Charlotte (de l’Utah via New York)

40. Denver (de Dallas via Oklahoma City)

41. Charlotte (d’Oklahoma City via New York et Boston)

42. Washington (de Chicago via les Lakers de Los Angeles et Washington)

43. Portland (d’Atlanta)

44. San Antonio (de Toronto)

45. Memphis (du Minnesota)

46. ​​Atlanta (de la Nouvelle-Orléans)

47. Lakers de Los Angeles

48. Los Angeles Clippers

49. Cleveland (de Golden State via l’Utah et la Nouvelle-Orléans)

50. Oklahoma City (depuis Miami via Boston, Memphis et Dallas)

51.Brooklyn

52. Phénix

53. Minnesota (de New York via Charlotte)

54. Sacrement

55. Indiana (de Cleveland via Milwaukee et Detroit)

56. Memphis

57. Washington (de Boston via Charlotte)

58. Milwaukee

