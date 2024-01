Repêchage de la NFL 2024 : le moins de sous-classes déclarent depuis plus d’une décennie

Selon Andrew Groover, un producteur pour le réseau NFLseuls 58 joueurs se sont déclarés anticipés pour 2024 Repêchage de la NFL classe. Cela ne devrait pas être une surprise choquante, car ce nombre a diminué au cours des dernières saisons, mais il s’agit d’une différence frappante par rapport au nombre d’entrants précoces il y a à peine quatre ans.







58 premiers inscrits est le plus petit nombre de déclarations de sous-classes depuis 2011, la première saison au cours de laquelle la ligue a mis en œuvre l’échelle salariale des recrues – ce qui limitait le montant d’argent que les meilleurs choix au repêchage pouvaient demander aux franchises. De 2011 à 2021, le nombre d’entrants précoces a augmenté régulièrement pour atteindre 130 en 2021. Ensuite, les chiffres se sont effondrés.

Pourquoi? Tout d’abord, il y avait un retard de joueurs qui continuaient d’être éligibles au football universitaire en raison de la décision de la NCAA selon laquelle la « saison Covid » 2020 ne compterait pas dans le calendrier de carrière des étudiants-athlètes. Deuxièmement, le nom, l’imagination et la ressemblance (NIL) ont été approuvés par la NCAA en juillet 2021, permettant aux étudiants-athlètes de profiter de leurs performances sur le terrain – même si cela est vaguement masqué comme simplement la capacité de se commercialiser.

Le graphique à barres ci-dessus montre le volume année par année des premiers participants au repêchage de la NFL. Comme vous pouvez le constater, les chiffres sont restés assez stables de 2004 à 2010 avant une augmentation constante des déclarations de 2011 à 2021. Dans l’esprit des athlètes et des agents, quel est l’intérêt de rester à l’école si la NFL limite vos opportunités de gains au cours des quatre premières années de votre contrat professionnel ? L’objectif s’est ensuite transformé en deuxièmes contrats en championnat.

Il y a eu une baisse spectaculaire entre 2021 (130 entrants) et 2022 (73), en grande partie due à NIL. Depuis, ce nombre a diminué pour atteindre le pool de 58 joueurs annoncé aujourd’hui.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des premiers participants à la classe de repêchage de la NFL 2024, y compris où les joueurs de la classe inférieure sont actuellement classés sur le comité de sélection consensuel.

2024 Premiers participants

Rang Joueur Pos. École Rang Joueur Pos. École 1 Caleb Williams QB USC 2 Marvin Harrison WR état de l’Ohio 3 Drake Maye QB Caroline du Nord 4 Malik Nabers WR LSU 6 Brock Bowers TE Géorgie 7 Joe Alt T notre Dame dix Dallas Turner KG Alabama 12 Kool-Aid McKinstry Base de données Alabama 15 Nate Wiggins Base de données Clémson 16 JC Latham T Alabama 17 Keon Coleman WR État de Floride 18 Amarius Mims T Géorgie 19 Cooper DeJean Base de données Iowa 21 Hacher Robinson DE État de Pennsylvanie 22 Terrion Arnold Base de données Alabama 23 Brian Thomas WR LSU 29 Kamari Lassiter Base de données Géorgie 31 J.J. McCarthy QB Michigan 32 Kamren Kinchens Base de données Miami (FL) 34 Troie Franklin WR Oregon 35 Adonaï Mitchell WR Texas 36 Léonard Taylor DT Miami (FL) 38 Xavier Digne WR Texas 39 Roi Kalen Base de données État de Pennsylvanie 40 Kingsley Suamataia T BYU 45 Byron Murphy DT Texas 49 Jackson Powers-Johnson C Oregon 51 Ja’Tavion Sanders TE Texas 52 Jérémie Trotter KG Clémson 54 Ennis Râteau Base de données Missouri 56 Calen Bullock Base de données USC 58 Ja’Lynn Polk WR Washington 60 Javon Bullard Base de données Géorgie 65 Jonah Elliss DE Utah 68 Jonathan Brooks RB Texas 71 Michel Salle DT état de l’Ohio 72 Mason Smith DT LSU 75 Kiran Amegadjie T Yale 87 Mekhi Wingo DT LSU 88 Bucky Irving RB Oregon 91 Braelon Allen RB Wisconsin 93 Colson Junior KG Michigan 94 Blake Fisher T notre Dame 95 Audric Estimé RB notre Dame 97 Will Shipley RB Clémson 98 Cole Bishop Base de données Utah 110 James Williams Base de données Miami (FL) 112 Jaden Hicks Base de données Etat de Washington 123 Sione Vaki Base de données Utah 126 Roger Rosengarten T Washington 180 Trevin Wallace KG Kentucky 200 Austin Booker DE Kansas 285 Jaylen Wright RB Tennessee 366 Carson Steele RB UCLA 515 Cam Peu K Arkansas 593 Ajou Ajou WR Cité Jardin CC 895 Jaden Shirden RB Monmouth (NJ) – Arland Bruce WR État de l’Oklahoma

Sur les 58 joueurs à déclarer « précocement », 50 d’entre eux sont classés parmi les 126 meilleurs joueurs du classement consensuel des commissions de sélection. L’époque où l’on demandait aux joueurs de déclarer s’ils avaient une chance d’être repêchés par la NFL est révolue depuis longtemps, simplement dans le but d’obtenir une prime à la signature. Désormais, la grande majorité des élèves de la classe inférieure qui se déclareront devraient être repêchés au cours des quatre premiers tours du repêchage – le même niveau qu’il y a une dizaine d’années.

Cela signifie-t-il pour autant que ces classes de draft sont plus faibles ? Pas dans l’esprit du directeur général des Green Bay Packers, Brian Gutekunst, qui a déclaré à plusieurs reprises que ces classes de repêchage post-« année Covid » apportent de la valeur aux équipes lors des tours ultérieurs. Comme il l’a expliqué, l’arriéré de joueurs encore éligibles au football universitaire permet à l’équipe de sélectionner encore plus de talents par classe de repêchage, qu’il s’agisse d’un sous-classe ou non. Par exemple, de jeunes joueurs comme le demi de coin Carrington Valentine – un junior choisi au septième tour par les Packers en 2023 – peuvent encore être trouvés comme des diamants bruts.

Au cours des deux dernières années, Gutekunst a repêché 24 joueurs via le système de repêchage, et les Packers devraient avoir 11 choix au repêchage en 2024 – suite à l’échange du demi de coin Rasul Douglas au Billets de buffle. L’ère post-« année Covid » devrait se maintenir jusqu’au repêchage de 2026, date à laquelle les seniors de sixième année en chemise rouge devraient être la dernière classe, en masse, à avoir reçu une saison supplémentaire d’éligibilité par la NCAA.

Si vous voulez un exemple de l’étrangeté des règles d’éligibilité ces derniers temps, il suffit de regarder le receveur Ajou Ajou, une déclaration « précoce » dans cette classe de repêchage du Garden City Community College. Ajou a initialement signé avec le Tigres de Clemson en 2020, passant deux ans avec le programme avant d’être transféré d’abord dans le sud de la Floride en 2022, puis à Garden City en 2023. Il est un joueur de quatrième année mais est traité comme un étudiant de deuxième année en chemise rouge aux yeux de la NCAA.

En savoir plus