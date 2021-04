Y a-t-il des pressions sur le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, et sur l’entraîneur Bill Belichick, pour bien faire les choses lors du repêchage 2021?

Alors que toutes les équipes aimeraient avoir un bon repêchage de la NFL 2021, certaines ont vraiment « besoin » d’obtenir une course réussie de joueurs universitaires lorsque le plus grand événement de l’intersaison aura lieu à Cleveland jeudi.

Il y en a beaucoup qui entreraient dans cette catégorie, mais voici mes cinq premiers à surveiller au cours de la manne de trois jours de rédaction, des équipes qui doivent tout simplement faire une différence significative dans leurs listes – pour diverses raisons …

En direct: Aperçu du brouillon 2021 Vivre de

Eagles de Philadelphie

C’est incroyable à quel point la formation décimée de Philadelphie est devenue à peine trois ans après leur succès au Super Bowl LII contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Après des rapports de combats internes et de luttes de pouvoir au cours de la saison 2020, le directeur général Howie Roseman se retrouve sur une chaise chauffante.

6:37 Découvrez quelques-unes des meilleures annonces de sélection de repêchage de mémoire récente, alors que Pat McAfee, David Akers et Drew Pearson ont suscité des rivalités entre fans! Découvrez quelques-unes des meilleures annonces de sélection de repêchage de mémoire récente, alors que Pat McAfee, David Akers et Drew Pearson ont suscité des rivalités entre fans!

Et ce n’est pas seulement à cause de la politique du bureau. Certains des choix de repêchage de Roseman ont été décevants ces dernières années. Depuis qu’il a repris le contrôle en 2016 – de retour d’un bannissement imposé par l’entraîneur-chef Chip Kelly – Roseman a fait des sélections au premier tour du quart Carson Wentz, de l’ailier défensif Derek Barnett, du plaqueur offensif Andre Dillard et du receveur Jalen Reagor, ce dernier tandis que Justin Jefferson était toujours au conseil.

Wentz est maintenant à Indianapolis avec les Colts, Barnett n’a pas encore atteint la barre des 20 sacs en carrière en quatre saisons, Dillard a été mis au banc en tant que recrue et blessé en deuxième année, et Reagor n’a amassé que 396 verges de réception alors que Jefferson allait pour 1400 dans son superbe saison recrue avec les Vikings du Minnesota.

Les Eagles sortent d’une saison 4-11-1 et ont besoin d’un afflux de talents. Ils se vantent de 11 choix dans la NFL dans ce repêchage, dont quatre des 84 premières sélections. Roseman doit bien comprendre celui-ci. Son travail peut en dépendre.

Prédicteur NFL Draft: Faites vos sélections! Le repêchage de la NFL 2021 commence le jeudi 29 avril – et vous pouvez essayer de choisir qui va où.

Dauphins de Miami

Le directeur général des Dolphins, Chris Grier, a fait un travail formidable en mettant Miami en mesure de se constituer une équipe solide. Et maintenant, il doit exécuter à partir d’une position de force, les Dolphins détenant cinq des 81 premiers choix de ce repêchage (deux premiers, deux seconds et un troisième).

Le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, pourrait faire avec des armes plus offensives avant sa deuxième saison dans la NFL

Cela a le potentiel d’être l’un des projets les plus importants de l’histoire de l’équipe. Pour que les Dolphins évaluent vraiment le choix de première ronde de l’année dernière – le quart-arrière Tua Tagovailoa – il doit y avoir beaucoup plus de talents autour de lui. Miami doit tout simplement améliorer une attaque classée 22e dans la NFL il y a un an.

Tua a eu du mal en tant que recrue, cela ne fait aucun doute. Mais il avait très peu d’options de jeu de passes et ses demi offensifs n’étaient, avec tout le respect que je lui dois, juste un groupe de gars. Il n’y avait pas d’étoile dans le champ arrière. Tout projet où Miami sort avec des options de jeu viables de passes et de courses doit être considéré comme un succès.

Il s’agit d’une jeune équipe – Miami n’a pas de joueur âgé de 30 ans ou plus sur la liste – qui vient de terminer une saison de 10 victoires. Il est temps de lancer l’offensive afin que A) Miami puisse atteindre les séries éliminatoires et B) une évaluation correcte et juste de Tua puisse avoir lieu.

Atlanta Falcons

Les Falcons possèdent le quatrième choix global de ce repêchage, mais ce qu’ils font pourrait être autant dicté par les finances que par le football. Atlanta est dans un tel enfer de plafond salarial que le nouveau directeur général Terry Fontenot a admis que les Falcons «écouteraient les offres» pour le receveur vedette Julio Jones si les équipes commençaient à l’appeler.

Les Falcons d’Atlanta pourraient-ils échanger leur receveur vedette Julio Jones pour aider à atténuer leurs préoccupations en matière de plafond salarial?

Cela permettrait d’économiser environ 9 millions de dollars sur le plafond de cette année. Les Falcons sont durs face au chiffre de 182,5 millions de dollars imposé par la ligue pour 2021. Atlanta a 915 000 dollars de moins pour le moment, mais doit dépenser environ 9 millions de dollars pour cette classe recrue entrante. Et ils n’ont actuellement que 56 joueurs sous contrat alors que 90 doivent être emmenés au camp d’entraînement.

Les Falcons ont besoin d’une comptabilité créative, mais ils ont également besoin de joueurs jeunes et bon marché. En d’autres termes, ils ont besoin de recrues et de ceux qui peuvent contribuer immédiatement en 2021. Les Falcons sont prêts à faire des affaires en ce qui concerne le choix numéro quatre ou Julio. Ou ils pourraient rester sur place et repêcher l’héritier présumé du cher quart-arrière Matt Ryan.

Tout est un peu compliqué à Atlanta pour le moment, donc ces prochains jours pourraient soit arrêter le saignement, soit aggraver les problèmes.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Cam Newton est de retour en Nouvelle-Angleterre pour une deuxième saison, mais est-il leur avenir au poste de quart-arrière?

Il y avait beaucoup d’excitation parmi les fans des Patriots en mars, et à juste titre, parce que Bill Belichick dépensait l’argent de Robert Kraft comme s’il était démodé. Mais il y a encore des trous majeurs sur une infraction qui s’est classée 27e dans la NFL la saison dernière et 30e au passage.

Même si Cam Newton a été re-signé, je pense que la priorité absolue est de trouver une réponse à long terme au quart-arrière et cela devra passer par un échange. Soit un échange dans le top 10 jeudi soir afin d’attraper Justin Fields de l’État de l’Ohio ou Trey Lance de l’État du Dakota du Nord. Ou un échange avec les 49ers de San Francisco pour ramener Jimmy Garoppolo à Foxborough.

0:22 Le lancement massif du quart-arrière de l’État du Dakota du Nord Trey Lance attire les applaudissements lors de son entraînement professionnel Le lancement massif du quart-arrière de l’État du Dakota du Nord Trey Lance attire les applaudissements lors de son entraînement professionnel

Compte tenu de sa récente forme et de ses blessures en Californie, je pense que la Nouvelle-Angleterre devrait lancer les dés sur l’un des jeunes passants et voir s’ils peuvent s’installer dans une autre décennie de stabilité à la position la plus importante du match.

Ensuite, la Nouvelle-Angleterre doit espérer que de bons receveurs pourront être trouvés dans les tours ultérieurs. Les principaux sortants actuellement sur la liste sont Kendrick Bourne et Nelson Agholor, qui ont été ajoutés à N’Keal Harry et Jakobi Meyers. Ce n’est qu’une amélioration marginale sur un récepteur large qui n’a capturé que quatre passes de touché au cours de la saison dernière.

Jets de New York

La première chose à faire pour les Jets sera de trouver des choix de première ronde qu’ils ne finiront pas par échanger – Leonard Williams, Jamal Adams et Sam Darnold jouent maintenant pour d’autres équipes.

Les fans des Jets espèrent que le quart-arrière de BYU Zach Wilson – qui a été comparé à Patrick Mahomes dans certains trimestres ambitieux – est la réponse à long terme sous le centre.

9:31 L’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms donne son verdict sur les cinq jeunes quarts qui devraient participer au premier tour du repêchage de la NFL 2021 jeudi L’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms donne son verdict sur les cinq jeunes quarts qui devraient participer au premier tour du repêchage de la NFL 2021 jeudi

Bien que cela puisse être un repêchage modifiant la franchise au poste de quart-arrière, les Jets doivent s’assurer que le talent est ajouté à tous les niveaux dans cette équipe à deux victoires. Le directeur général Joe Douglas possède 10 choix et cinq dans les trois premiers tours.

La priorité doit être de mettre à niveau l’infraction qui s’est classée morte en dernier dans la NFL il y a un an. Leur sélection précédente des trois premiers quarts (Darnold) n’avait aucune chance de briller étant donné le manque de talent de meneur de jeu autour de lui et en raison d’une mauvaise ligne offensive.

Le trio de réception de Corey Davis, Denzel Mims et Jamison Crowder est solide, s’il manque une vraie star, New York ne possède pas de franchise de running back, l’extrémité serrée est un point d’interrogation et la ligne offensive doit être améliorée. C’est tout avant qu’ils ne s’adressent à une défense avec très peu de demi de coin. Il y a du travail à faire dans la «Big Apple».

Regardez les trois jours du repêchage de la NFL 2021 se dérouler sur Sky Sports NFL, Du 29 avril au 1er mai, en commençant par la mise en place en direct jusqu’au premier jour à 20 h le jeudi 29 avril, les premiers choix devant être effectués juste après 1 h du matin.