Repêchage de la NFL 2021: 20 des meilleurs joueurs restants, dont Javonte Williams et Trevon Moehrig | Nouvelles de la NFL

Trevon Moehrig de TCU attend en tant que sécurité suprême dans le projet. (Photo AP / Brandon Wade)

Avec le premier tour du repêchage de la NFL 2021 dans les livres et Trevor Lawrence officiellement une Jaguar de Jacksonville, nous tournons maintenant notre attention vers certains des meilleurs espoirs encore à gagner avant les deuxième et troisième tours.

Qui va attraper un talent de premier tour au début du second? Qui va puiser dans la classe de récepteurs incroyablement profonds de cette année? Qui remportera le premier plaquage défensif? Qui sera le sixième quart-arrière du conseil d’administration?

Elijah Moore – WR – Ole Miss

Le récepteur Ole Miss attire l’attention comme l’un des techniciens les plus doués disponibles dans le pool de récepteurs larges de cette année. De la fausse tête aux modèles de sortie, son parcours raffiné est magistral et probablement une raison pour laquelle l’ancien receveur de la NFL, Steve Smith, lui a tellement aimé. Crée une séparation avec facilité et constitue toujours un danger avec le ballon entre ses mains.

Jérémie Owusu-Koramoah – LB – Notre Dame

L’une des omissions surprises du premier tour. Ce qui lui manque peut-être dans la stature à environ 220 livres, il le compense par sa rafale et sa vitesse, ainsi que par l’intelligence et la polyvalence nécessaires pour contribuer en tant que secondeur et sécurité de boîte. Son agilité lui permet d’avoir un impact tout en se déplaçant latéralement, tandis que son cadre plus mince l’aide à maintenir la vitesse tout en changeant de direction.

Le secondeur de Notre Dame Jeremiah Owusu-Koramoah (AP Photo / Michael Ainsworth)

Asante Samuel Jr – CB – État de Floride

Un autre que beaucoup pensaient aurait pu être retardé au premier tour. Sous-dimensionné mais possède d’excellents instincts pour détecter et annuler les itinéraires. Souvent, il se termine bien, bénéficie de mains superbes et de pieds rapides pour empêcher les récepteurs de créer trop de séparation. Feisty au point de contact et excelle dans la couverture hors homme.

Javonte Williams – RB – Caroline du Nord

Un segment de l’arsenal offensif fascinant de Caroline du Nord aux côtés de Michael Carter, Dyami Brown et Dazz Newsome. Williams est l’un des porteurs de ballon les plus physiques et les plus tenaces de la catégorie. Utilise sa puissance et sa vitesse pour se frayer un chemin à travers les bras et rebondir sur les tentatives de tacle, est capable de faire rater les hommes sur le terrain ouvert, offre la fiabilité comme option de réception et porte sa granularité en tant que porteur de balle dans ses missions de protection contre les passes. L’un des dos les plus complets disponibles.

Le demi offensif de Caroline du Nord Javonte Williams – AP

Dyami Brown – WR – Caroline du Nord

De Williams à son coéquipier universitaire Dyami Brown, qui a connu des saisons consécutives de 1000 verges et qui a accumulé en moyenne plus de 20 verges par capture au cours de ses 100 réceptions précédentes. Récepteur dynamique de menaces profondes qui peut dominer en tant qu’option verticale. La seule requête est un arbre d’itinéraire potentiellement limité à l’université, mais il présente une tonne d’avantages dans le bon système.

Terrasse Marshall – WR – LSU

Un autre produit récepteur LSU extrêmement doué. La hauteur de Marshall à 6 pieds 2 pouces et ses bras longs lui offrent un large rayon de prise, tandis que son athlétisme, ses pieds rapides et son style de course lisse font de lui une menace à la fois dans la fente et en tant que cible verticale en dehors des chiffres. Peut transformer de mauvais lancers en gains et a la polyvalence pour prospérer dans n’importe quel schéma. A eu 48 attrapés pour 731 verges et 10 touchés pour LSU en 2020, après avoir passé 2019 à jouer derrière Ja’Marr Chase et Justin Jefferson.

Récepteur large LSU Terrace Marshall – AP

Elijah Molden – CB – Washington

Possède un QI de football de haut niveau qui lui donne une anticipation d’élite pour lire les intentions du quart-arrière et signifie qu’il peut se permettre de ne pas être aussi rapide que les autres virages de la classe. Légèrement sous-dimensionné mais est un plaqueur de compétition dans le jeu de course et a l’athlétisme pour être un partant du jour un.

Joseph Ossai – EDGE – Texas

Certains considéraient Joseph Ossai comme un dormeur potentiel au premier tour à la suite d’une impressionnante campagne 2020 au cours de laquelle il a réussi 54 plaqués au total, cinq sacs, trois échappés forcés, un échappé et deux défenses contre les passes. A le talent brut pour être un perturbateur féroce à la ligne de mêlée avec le bon coaching. Peut parfois mal juger le point d’attaque, mais a les bras longs et le moteur pour se réajuster et faire le jeu. Un joueur avec un énorme avantage qui pourrait être un vol au deuxième tour.

Texas ‘Joseph Ossai – AP

Trevon Moehrig – S – TCU

Le récipiendaire du prix Jim Thorpe de l’année dernière (décerné au meilleur demi défensif du pays), le n ° 1 de la sécurité de la classe et un starter immédiat à plein temps pour l’équipe qui acquiert ses services. Un moteur fluide avec un suivi de balle habile et une volonté de se mobiliser pour soutenir la course. Moehrig fournit également des capacités de jeu, comme en témoignent ses sept interceptions en carrière, qui auraient pu être plus.

Teven Jenkins – OT – Texas

Teven Jenkins promet d’apporter beaucoup d’expérience bienvenue à sa nouvelle équipe de la NFL après avoir réparti son temps sur le garde droit, le tacle gauche et le tacle droit lors de ses 37 matchs en carrière à Oklahoma State. Il est grand, puissant, a des mains violentes, prend plaisir à aplatir les défenseurs et a une bonne prise de position pour combattre les rushers rapides. Les bras courts ont été cités comme un problème contre les joncs à bras longs, mais il a la mobilité pour compenser.

Teven Jenkins de l’État de l’Oklahoma – AP

Christian Barmore – DT – Alabama

Sans doute le meilleur plaqueur défensif dans ce qui a été perçu comme une classe extrêmement mince en ce qui concerne les talents haut de gamme. Il a le pouvoir naturel de l’emporter contre des équipes doubles, les mains fortes et glissantes pour avoir un avantage sur les bloqueurs et est un autre réputé pour avoir le talent brut capable de le transformer en un contributeur clé avec les bons conseils. Parmi les préoccupations détaillées par les analystes, il y a des lacunes dans sa technique et des incohérences par rapport à la course.

Rondale Moore – WR – Purdue

Une vraie joie à regarder. Tout comme DeVonta Smith de l’Alabama, le récepteur de 5 pieds 7 pouces de Purdue a fait face à des doutes sur sa taille. Mais il suffit de regarder sa cassette de 2018 pour reconnaître qu’il est quelque chose de spécial. Electrifiant avec le ballon dans ses mains, qu’il s’agisse de déchirer le champ arrière dans des balayages de jets ou de générer une séparation instantanée pour transformer les inclinaisons de base en jeux de blocs de routine. Son caractère insaisissable est du plus haut calibre, il a la ténacité pour les défenseurs des camions et a montré des aperçus de ce qu’il pourrait devenir un coureur de route poli dans la NFL.

Rondale Moore retient le secondeur du Nebraska Will Honas (AP Photo / Michael Conroy)

Azeez Ojulari – EDGE – Géorgie

Avec un cadre plus grand, on aurait bien pu voir Azeez Ojulari pris au premier tour. Mais quel que soit son cadre plus petit en tant que rusher de bord, il maintient l’athlétisme et la force brute pour intimider les gardes et la rapidité motrice et latérale pour traquer les porteurs. Affinez ses lanceurs de passes et il pourrait être une force au niveau suivant.

Landon Dickerson – C – Alabama

S’adressant à Sky Sports, l’analyste de NFL Network Brian Baldinger a fait basculer le joueur de ligne offensive intérieure de l’Alabama comme le prochain Quenton Nelson potentiel, qui a joué depuis son arrivée dans la ligue avec les Colts d’Indianapolis. Sans son sombre bilan de blessures, Landon Dickerson aurait sans doute été un choix sûr de première ronde. Il est méchant, il a de grands pieds, il est fier de jeter les défenseurs au sol, il termine les affectations aussi bien que n’importe quel joueur de ligne offensive du repêchage et a une vaste expérience universitaire à son actif.

Le joueur de ligne offensive de l’Alabama Landon Dickerson. (Photo AP / Vasha Hunt)

Dillon Radunz – OT – État du Dakota du Nord

Fiery en tant que bloqueur de course, bouge bien ses mains pour prendre le contrôle, bon changement de direction, a de l’acidité lors de l’engagement et offre tous les traits pour être un partant. La mobilité latérale a été remise en question, de même que sa capacité à passer au deuxième niveau.

Levi Onwuzurike – DT – Washington

Un concurrent avec le Barmore de l’Alabama en tant que meilleur plaqueur défensif sur le plateau. Fierce descend à la ligne de mêlée, utilise ses mains pour prendre le contrôle du joueur de ligne intérieur et a l’explosivité nécessaire pour se frayer un chemin dans le champ arrière. Joueur d’effort phénoménal avec une bonne mobilité en poursuite.

Washington plaqué défensif Levi Onwuzurike – AP

Tyson Campbell – CB – Géorgie

Possède un mélange impressionnant de hauteur (6 pi 1 po) et de vitesse (4,36) qui en fait un demi de coin de la NFL idéal. La vitesse et l’agilité le rendent efficace dans la couverture des hommes, avec son jeu de jambes combiné l’aidant dans les itinéraires de retour et de curl. La durabilité a été remise en question avec ses antécédents de blessures, bien qu’il soit resté en bonne santé en 2020, alors qu’il a été mis au défi de se développer dans la couverture de zone. Possède des dons naturels qui pourraient être transformés en talent de meneur de jeu.

Nick Bolton – LB – Missouri

Loué par ses coéquipiers pour son intelligence. Le manque de taille par rapport aux autres est compensé par un pop d’est en ouest et une grande sensibilisation pour fermer les porteurs de balle en un temps record sur le périmètre, tout en faisant de lui une option utile lors du blitz. Les analystes évoquent son influence dans la couverture de zone comme un domaine à améliorer, mais il attend comme un pick-up astucieux.

Le secondeur du Missouri Nick Bolton. (Photo AP / LG Patterson)

Carlos Basham Jr – EDGE – Forêt de Wake

N’a pas la vitesse des autres rushers de bord, mais a la puissance pure, l’éclatement du premier pas et l’effort pour gagner au point de contact. Basham a récolté 33,5 plaqués pour la défaite, 19,5 sacs, sept échappés forcés et un touché défensif en 31 matchs au cours de ses trois dernières saisons. Peut-être ne pas se faire un nom en matière de statistiques, mais vous pouvez compter sur lui pour faire beaucoup de sale boulot perturbateur. Il peut amener son jeu à de nouveaux sommets s’il est capable de développer ses mouvements de passe.

Pat Freiermuth – TE – État de Penn

Alors que le monde a été amoureux de l’énorme Kyle Pitts, Pat Freiermuth de Penn State a attendu patiemment comme le deuxième meilleur bout serré de la classe et, pour certains, l’un des espoirs les plus prêts pour la NFL. Il est un déséquilibre de réception à part entière, avec la force d’ignorer les défenseurs et une vitesse de séparation sous-estimée pour un homme de sa taille. Menace de couture fiable, a un plafond de blocage élevé et est incroyablement difficile à tirer une fois que le ballon est entre ses mains.

Penn State, le bout serré Pat Freiermuth en action contre Memphis (Photo de George Walker / Icon Sportswire via AP)

10 de plus à surveiller

Michael Carter – RB – Caroline du Nord

Nico Collins – WR – Michigan

Liam Eichenberg – OT – Notre Dame

Kenneth Gainwell – RB – Memphis

Jabril Cox – LB – LSU

Jevon Holland – S – Oregon

Kellen Mond – QB – Texas A&M

Quinn Meinerz – C – Wisconsin-Whitewater

Jalen Mayfield – LIO – Michigan

Samuel Cosmi – OT – Texas

