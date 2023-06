Repêchage de football de Gab et Juls : Bukayo Saka n ° 1 né en 2001

C’était un appel serré pour le choix n ° 1 au classement général, mais la brillante saison de Saka pour le club et le pays l’a placé au-dessus. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Nous sommes tous les deux de grands fans de la NBA, et le repêchage est un jour spécial pour ceux qui aiment la ligue. Le football est un sport totalement différent, avec des jeunes rejoignant les meilleurs clubs par des voies totalement différentes, mais nous n’avons pas pu résister au défi de notre propre repêchage.

Suite à la version de l’an dernier, lorsque nous avons choisi des joueurs nés en l’an 2000, la seule condition d’éligibilité pour ce repêchage était d’être né en 2001. C’est parti…

C’était un appel serré entre lui et Khvicha Kvaratskhelia pour la première place, mais ce qui fait basculer le chemin de Saka, c’est 3 saisons et demie en tant que partant de bonne foi dans une grande équipe de Premier League. Excellente attitude, excellent coéquipier et il est également devenu un buteur prolifique dans de larges zones.

2. Khvicha Kvaratskhelia, Naples, 22 ans, attaquant (Laurens)

Il peut avoir le plafond le plus élevé de quiconque dans ce projet et le surnom de « Kvaradona », bien que toujours blasphématoire, n’est pas aussi absurde qu’il le semblait autrefois. Un sac de trucs sur le dribble, un excellent collègue de travail et un superbe athlétisme le rendent parfois injouable. Si sa finition s’améliore aussi, le ciel est la limite …

Sa croissance au Bernabeu a été constante au fil des ans et il semble totalement indifférent à la grande scène. Ce n’est pas seulement un gars qui a prospéré dans l’ombre de Karim Benzema et Vinicius Junior, mais il a fait sa propre marque, que ce soit au large ou au milieu. Et, bien sûr, il a marqué sa part de grands objectifs.

4. Enzo Fernandez, Chelsea, 22 ans, milieu de terrain (Marcotti)

En l’espace de quelques semaines, il remporte une Coupe du monde avec l’Argentine et devient le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League. Et pourtant, il a géré les deux situations avec l’aplomb et la maturité que vous attendez d’un leader naturel. Il est aussi plug-and-play qu’ils viennent au milieu du parc.

5. William Saliba, Arsenal, 22 ans, défenseur (Marcotti)

Ce grand défenseur central de la vieille école a mis du temps à trouver ses marques à Arsenal après avoir été signé en 2020, mais il est maintenant un pilier. Et ce n’est peut-être pas une coïncidence si la course d’Arsenal au titre de Premier League 2022-23 a rencontré un obstacle majeur sur la route après sa blessure de fin de saison.

6. Moises Caicedo, Brighton, 21 ans, milieu de terrain (Laurens)

Une machine à gagner des balles à haute intensité et à mouvement perpétuel au milieu du parc, Caicedo présente également une menace à distance et a le sens tactique pour remplir plusieurs rôles (y compris, à l’occasion, arrière droit) dans le système de Brighton. L’Équatorien était l’un des meilleurs nouveaux venus de la Premier League la saison dernière.

7. Jurrien Timber, Ajax, 22 ans, défenseur (Laurens)

Pas le plus grand défenseur central, mais compense largement par sa lecture du jeu, sa rapidité et sa capacité à défendre en tête-à-tête. A commencé comme arrière droit et tout aussi confortable dans un arrière quatre ou arrière trois.

Premier véritable avant-centre choisi dans notre repêchage, Ramos est synonyme de dynamisme et de mouvement. Peu de joueurs de son âge sont aussi habiles à trouver de l’espace et à avoir le sens du but. Ramos est également inhabituellement altruiste pour un attaquant central.

Le troisième gars d’Arsenal à être repêché – un témoignage de l’accent mis par les Gunners sur la jeunesse – le parcours de Martinelli vers le sommet est inhabituel, étant donné qu’il a commencé à jouer au futsal et n’est passé au football à plein temps qu’en 2015, à l’âge de 14 ans. lui ont donné un contrôle serré et des compétences de dribble délicates, mais il est tout aussi à l’aise dans les grands espaces et il marque aussi beaucoup de buts : il a été le meilleur buteur d’Arsenal la saison dernière.

Fils du légendaire défenseur français Lilian Thuram – et frère de l’attaquant international français Marcus Thuram – c’est un milieu de terrain surdimensionné, avec beaucoup de physique et d’énergie, qui est également excellent dans les airs.





11. Benoit Badiashile, Chelsea, 22 ans, défenseur (Laurens)

Grand défenseur central du pied gauche, Badiashile est fort et agressif, mais a également une influence apaisante sur son entourage. Il s’est sans doute installé le plus rapidement parmi toutes les signatures de mi-saison de Chelsea et n’a pas été secoué par la chute du club au classement de la Premier League.

12. Mykhailo Mudryk, Chelsea, 22 ans, attaquant (Marcotti)

OK, il a fait un peu un cauchemar après avoir déménagé à Stamford Bridge en janvier, mais c’est comme ces gars qui ont une terrible saison senior pour continuer et montrer beaucoup de promesses avant cela. Mudryk est rapide, techniquement doué et direct comme peu d’autres hommes larges de son âge. Il a juste besoin de retrouver son mojo.

C’est votre milieu de terrain défensif de la vieille école qui court toute la journée et qui ne craint pas un peu de physique. Il sait aussi distribuer le ballon et protéger ses défenseurs centraux.

14. Kouadio ‘Manu’ Kone, Borussia Mönchengladbach, 22 ans, milieu de terrain (Laurens)

Un autre type de milieu de terrain central physique et tout en énergie, Kone est un incontournable à Gladbach depuis deux saisons. Bénéficie d’un rythme de travail énorme, mais aussi d’un sens aigu des besoins de l’équipe et d’une grande conscience tactique.

15. Santi Gimenez, Feyenoord, 22 ans, attaquant (Laurens)

La transition de la Liga MX vers l’Europe (sans parler de l’Eredivisie néerlandaise) est loin d’être simple, mais Santi Gimenez s’est rapidement installé à Feyenoord, inscrivant 23 buts lors de sa première saison malgré le début de la campagne sur le banc. Mobile, athlétique et bon dans les airs, il a joué un grand rôle pour que Feyenoord devienne champion des Pays-Bas.

16. Armando Broja, Chelsea, 21 ans, attaquant (Marcotti)

OK, celui-ci est un peu un pari, étant donné qu’il a subi une blessure de fin de saison en novembre et n’a pas joué depuis. C’est la perspective la mieux cotée qui rate la majeure partie de sa dernière année en raison d’une blessure, je suppose. Cependant, Broja est grand, fort et intelligent et possède de nombreuses compétences physiques et footballistiques à exploiter, en supposant qu’il revienne en pleine forme.

17. Anatoliy Trubin, Shakhtar Donetsk, 21 ans, gardien (Marcotti)

Peu de gardiens sont repêchés aussi haut, principalement parce que peu d’entre eux obtiennent un temps de jeu important à un jeune âge. Mais Trubin est le gardien titulaire du Shakhtar – et joue au football en Ligue des champions – depuis l’âge de 19 ans, et il y a une raison. Il a une grande silhouette dégingandée, mais il est aussi extrêmement athlétique. il y a quelque chose du Thibaut Courtois chez lui.

Techniquement remarquable, mais aussi athlétiquement douée, Olise a joué principalement pour son club, bien que sa position naturelle puisse être au milieu où sa vision et ses passes en une touche le font se démarquer. Très excité dans son enfance, il a rebondi dans plusieurs grands clubs et cela a peut-être quelque peu entravé son développement, mais il a un avantage énorme.

Homme-enfant impressionnant d’un milieu de terrain défensif, Onana est un filet de sécurité intense et physique devant les quatre arrières. Malgré son jeune âge et bien qu’il soit nouvellement arrivé au club, il a joué un rôle énorme en aidant Everton à éviter la relégation.

20. Nicolo’ Fagioli, Juventus, 22 ans, milieu de terrain (Marcotti)

« Nicky Beans » est un meneur de jeu de milieu de terrain de la vieille école qui est profondément assis et dicte le jeu, bien qu’il soit également capable d’un ballon traversant soudain et divisant la défense. Après avoir guidé le petit Cremonese vers la promotion il y a deux ans, il est revenu à la Juventus et malgré leur campagne difficile, a souvent été un phare de stabilité au milieu du parc. Il y a aussi un avantage certain pour lui aussi, que les fans adorent.

Un mot sur le Top 10 de l’année dernière…

Juste pour souligner à quel point c’est loin d’être une science exacte, il y a un an, nous sommes allés avec :

1. Erling Haaland, FW, Manchester City

2. Phil Foden, attaquant, Manchester City

3. Vinicius Junior, Attaquant, Real Madrid

4. Alphonso Davies, DF, Bayern Munich

5. Aurélien Tchouameni, MF, Real Madrid

6. Jonathan David, FW, Lille

7. Dusan Vlahovic, attaquant, Juventus

8. Antony, FW, Manchester United

9. Sven Botman, DF, Newcastle United

10. Sandro Tonali, MF, AC Milan

Avec le recul, vous auriez probablement Vinicius devant Foden. Nous aimons toujours Foden, mais il doit y avoir plus à venir. Tchouameni, Vlahovic et Antony – pour différentes raisons – n’ont pas eu de campagnes exceptionnelles. Nous sommes toujours de grands croyants en leurs capacités, mais cela montre à quel point, à cet âge, la cohérence est difficile à maintenir.