Repêchage 2022 de la LNH : Juraj Slafkovský, Logan Cooley et Shane Wright mènent la classe

Aujourd’hui, c’est la deuxième partie de notre série qui revient sur les récents repêchages de la LNH et sur la façon dont mon classement de ces joueurs changerait avec le temps et plus d’informations. Cet article concerne le repêchage 2022 de la LNH. Malgré un classement très controversé en tête de la classe, une grande partie du groupe de tête reste la même deux ans plus tard. Les joueurs éligibles à cet exercice devaient être repêchés dans la classe de repêchage mentionnée, quelle que soit leur première année d’éligibilité.

Niveau 1 : Étoile de la LNH RANG JOUEUR PDV PROJET DE POSITION ÉQUIPE 1 Juraj Slavkovský LW 1 Montréal

Niveau 2 : Bubble star et haut de gamme RANG JOUEUR PDV PROJET DE POSITION ÉQUIPE 2 Logan Cooley C 3 Utah

À l’approche du repêchage de 2022, on pensait que Montréal débattait entre trois joueurs avec leur choix n°1 : Logan Cooley, Juraj Slafkovský et Shane Wright. Deux ans plus tard, je considère toujours ces trois joueurs comme les trois meilleurs espoirs professionnels de cette classe. Wright a été beaucoup battu au cours des deux dernières années, mais il a en fait été très bon dans la AHL la saison dernière et a joué un rôle de premier plan dans une équipe de haut niveau. Slafkovský et Cooley se sont un peu séparés de lui, en partie à cause de leurs outils et du fait qu’ils ont déjà bien montré au niveau de la LNH.

Niveau 3 : joueur haut de gamme RANG JOUEUR PDV PROJET DE POSITION ÉQUIPE 3 Shane Wright C 4 Seattle 4 Pavel Mintyukov D 10 Anaheim

Pavel Mintyukov se hisse au quatrième rang après une excellente saison recrue dans la LNH. C’est un défenseur très talentueux doté de compétences haut de gamme, d’une forte taille et d’une grande mobilité. Il prévoit avoir beaucoup d’offensive dans la LNH tout en jouant assez bien défensivement.

Niveau 4 : gamme supérieure et intermédiaire Bubble RANG JOUEUR PDV PROJET DE POSITION ÉQUIPE 5 Simon Némec D 2 New Jersey 6 David Jiricek D 6 Colomb 7 Kévin Korchinski D 7 Chicago 8 Coupeur Gauthier LW 5 Anaheim 9 Marc Kasper C 8 Détroit 10 Danila Yurov RW 24 Minnesota 11 Maveric Lamoureux D 29 Utah 12 Ivan Miroshnichenko LW 20 Washington

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 est devenue un facteur dans la décision des équipes de la LNH de sélectionner ou non des joueurs russes comme Ivan Miroshnichenko et Danila Yurov. Miroshnichenko, que de nombreuses équipes avaient classé parmi les cinq premiers choix du repêchage, a également reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin en mars de la même année. Lui et Yurov sont partis dans les années 20.

Miroshnichenko a montré une reprise prometteuse et a semblé bien cette saison dans la AHL et la LNH. Yurov a également été l’un des principaux joueurs du champion de la KHL, Magnitogorsk Metallurg, la saison dernière. Des risques subsistent pour les deux espoirs pour les mêmes raisons que les équipes ont vues il y a deux ans, mais je pense que si vous refaites le repêchage, les deux iraient beaucoup plus haut.

Maveric Lamoureux était perçu comme un défenseur énorme et mobile qui jouait fort, mais des questions majeures se posaient sur ses compétences et son sens du hockey et sur sa capacité à effectuer une première passe dans la LNH. La qualité de la LHJMQ s’est détériorée et je suis rarement impressionné par les chiffres qui y sont affichés, mais Lamoureux a marqué un point par match la saison dernière et l’un des meilleurs joueurs du Canada au mondial junior. Il n’a pas besoin d’être du genre à marquer des points dans la LNH avec ses outils athlétiques, il n’a juste pas besoin de chauffer chaque rondelle et il pourrait avoir une longue carrière dans la LNH.

Niveau 5 : joueur du milieu de l’alignement RANG JOUEUR PDV PROJET DE POSITION ÉQUIPE 13 Brad Lambert C 30 Winnipeg 14 Conor Geekie C 11 Baie de Tampa 15 Lane Hutson D 62 Montréal 16 Owen Pickering D 21 Pittsburgh 17 Jimmy Snuggerud RW 23 Saint-Louis 18 Jonathan Lekkerimaki RW 15 Vancouver 19 Jiri Kulich C 28 Buffle 20 Noah Ostlund C 16 Buffle 21 Filip Bystedt C 27 San José 22 Liam Ohgren LW 19 Minnesota 23 Jani Nyman RW 49 Seattle 24 Fraser Minten C 38 Toronto 25 Nathan Gaucher C 22 Anaheim 26 Tristan Luneau D 53 Anaheim 27 Denton Mateychuk D 12 Colomb 28 Sam Rinzel D 25 Chicago 29 Lian Bichsel D 18 Dallas 30 Matt Savoie C 9 Edmonton 31 Rutger McGroarty RW 14 Pittsburgh 32 Denis Hildeby G 122 Toronto

Brad Lambert a été battu lors de sa saison de repêchage. Il a toujours été considéré comme un espoir très talentueux en raison de son excellent patinage et de ses compétences, mais ses efforts et son jeu incohérents ont beaucoup inquiété les équipes. Son jeu au cours des derniers mois a été plus rassurant, puisqu’il était plutôt bon contre les pros de la AHL en tant que très jeune joueur.

Lane Hutson fait partie des espoirs les plus débattus dans les cercles de scoutisme au cours des dernières années. Il a été exceptionnel au collège au cours des deux dernières saisons. Certains dépisteurs voient son sens et ses compétences au hockey d’élite et pensent qu’il pourrait être un très bon défenseur de la LNH. D’autres regardent sa petite taille et son manque de mobilité exceptionnelle pour sa taille et se demandent s’il sera capable de défendre dans la LNH. J’en suis venu à l’idée qu’il pourrait être l’un des quatre premiers, mais il devra peut-être être utilisé d’une manière extrêmement spécifique.

Jani Nyman a accédé au deuxième tour en raison de soucis concernant son patinage, mais c’est un ailier de bonne taille doté de compétences offensives légitimes et de capacités de but qui a connu une grosse année dans la Liiga. Tristan Luneau a fait sortir les Ducks d’Anaheim du camp alors qu’il était adolescent, même si des blessures ont raccourci sa saison. Sa mobilité est tout à fait correcte, mais il peut déplacer les rondelles et marquer des buts et possède également un cadre décent.

Dennis Hildeby a été choisi comme gardien de but de rentrée, et depuis lors, il s’est très bien montré contre les pros, même sans une tonne de matchs au cours des dernières années. Il est grand et très athlétique et possède également un solide sens du hockey. Il a beaucoup de traits de caractère dans la LNH.

Matt Savoie figurait parmi les 10 premiers choix de son repêchage après avoir été un junior très vanté. Il a beaucoup de vitesse et de jeu dans son jeu et travaille dur. Il s’agit cependant d’un attaquant de petite taille qui ne possède pas les compétences d’élite que l’on souhaite idéalement chez un joueur de cette taille.

Rutger McGroarty a connu une grosse saison à l’université et est un attaquant très compétitif qui a été capitaine de l’équipe américaine aux championnats du monde juniors. Cependant, je ne le considère pas comme un joueur très créatif avec la rondelle et son coup de patin est médiocre. Il y a des questions sur la façon dont son match va se dérouler contre les joueurs de la LNH.

Niveau 6 : prévu pour jouer des matchs de la LNH RANG JOUEUR PDV PROJET DE POSITION ÉQUIPE 33 Owen Beck C 33 Montréal 34 Dans Locmélis C 119 Boston 35 Adam Engstrom D 92 Montréal 36 Elias Pettersson D 80 Vancouver 37 Artem Duda D 36 Utah 38 Arséni Koromyslov D 120 Saint-Louis 39 Joakim Kemell RW 17 Nashville 40 Jagger Firkus RW 35 Seattle 41 David Goyette LW 61 Seattle 42 Sergueï Ivanov G 138 Colomb 43 Matthieu Poitras C 54 Boston 44 Franck Nazar C 13 Chicago 45 Matyas Sapovaliv C 48 Las Vegas 46 Luca Del Bel Belluz C 44 Colomb 47 Seamus Casey D 46 New Jersey 48 Vsevolod Komarov D 134 Buffle 49 Jorian Donovan D 136 Ottawa 50 Maksymilian Szuber D 163 Utah 51 Jordan Dumais RW 96 Colomb 52 Isaac Howard LW 31 Baie de Tampa 53 Nikita Grebenkine RW 135 Toronto 54 Gavin Hayes LW 66 Chicago 55 Reid Schaefer LW 32 Nashville 56 Kirill Doljekov RW 109 Colomb 57 Cameron Whitehead G 128 Las Vegas

Niveau 7 : A une chance de jouer à des jeux RANG JOUEUR PDV PROJET DE POSITION ÉQUIPE 58 Ryan Greene C 57 Chicago 59 Aleksanteri Kaskimaki C 73 Saint-Louis 60 Kenny Connors C 103 Los Angeles 61 Jordan Gustavson C 79 Las Vegas 62 Noé Laba C 111 Rangers de New York 63 Christian Kyrou D 50 Dallas 64 Michael Buchinger D 88 Saint-Louis 65 Ludvig Jansson D 125 Floride 66 Gavin Blanc D 115 Dallas 67 Kasper Kulonummi D 84 Nashville 68 Elias Salomonsson D 55 Winnipeg 69 Jake Furlong D 140 San José 70 Thomas Hamara D 87 Ottawa 71 Ryan Chesley D 37 Washington 72 Simon Forsmark D 101 Caroline 73 Isaïe George D 98 Insulaires de New York 74 Dyllan Gil D 223 Baie de Tampa 75 Frédéric Brunet D 132 Boston 76 Nikita Evseïev D 190 Edmonton 77 Daniel Orlov D 110 New Jersey 78 Artem Barabocha D 198 New Jersey 79 Cameron Lund C 34 San José 80 Danil Zhilkin C 77 Winnipeg 81 Jack Devine RW 221 Floride 82 Chasseur Haight C 47 Minnesota 83 Dylan James LW 40 Détroit 84 Josh Filmon LW 166 New Jersey 85 Quinn Finley LW 76 Insulaires de New York 86 Sandis Vilmanis LW 157 Floride 87 Julien Lutz LW 43 Utah 88 Samuel Savoie LW 81 Chicago 90 Dmitri Bouchelnikov LW 52 Détroit 91 Gleb Trikozov LW 60 Caroline 92 Nicolas Kokko G 58 Seattle 93 Sergueï Mourachev G 118 Pittsburgh 94 Bryce McConnell-Barker C 97 Rangers de New York 95 Mattias Havelid D 45 San José 96 Rue Odelius D 65 Insulaires de New York 97 Ty Nelson D 68 Seattle 98 David Spacek D 153 Minnesota 99 Théo Wallberg D 168 Ottawa 100 Marc-André Gaudet D 152 Saint-Louis 101 Anton Johansson D 105 Détroit 102 Noé Warren D 42 Anaheim 103 Vladimir Grudinine D 156 Caroline 104 Stephen Halliday C 104 Ottawa 105 Adam Ingram C 82 Nashville 106 Paul Ludwinski C 39 Chicago 107 Oskar Pettersson RW 72 Ottawa 108 Devin Kaplan RW 69 Philadelphie 109 Rieger Lorenz LW 56 Minnesota 110 Miko Matikka RW 67 Utah 111 Viktor Neuchev LW 74 Buffle 112 Samuel Jonsson G 158 Edmonton 113 Topias Leinonen G 41 Buffle 114 Maxime Mayorov G 147 Dallas 115 Viatcheslav Buteyets G 178 Anaheim

(Illustration : Dan Goldfarb / L’Athlétisme. Photos : Brett Holmes / Icon Sportswire, Minas Panagiotakis, Jamie Sabau / Getty Images)