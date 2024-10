Repas fournis à tous les élèves : une majorité de Québécois favorables

Une majorité de Québécois est d’avis que les écoles devraient offrir gratuitement le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire, comme c’est le cas dans plusieurs pays du monde. L’appui des citoyens est encore plus éloquent si on inclut une contribution volontaire des parents.

Au Québec, la production de déjeuners en série fait partie du quotidien des parents quand les bambins atteignent l’âge scolaire. Et, à cause du coût du panier d’épicerie qui ne cesse d’augmenter, de plus en plus d’élèves vont en classe avec le ventre vide ou se contentent d’un goûter de piètre qualité.

Ce n’est pourtant pas le cas dans de nombreux endroits du monde, comme la France, le Brésil et la Finlande, de même que dans plusieurs États américains ayant opté pour la cantine scolaire gratuite et universelle.

Mais l’idée fait son chemin dans la Belle Province. Pas moins de 54 % des citoyens sont favorables à l’instauration d’un programme de repas gratuits offerts à tous les jeunes du primaire et du secondaire, révèle un sondage Léger réalisé pour le compte de Québec solidaire.

Et l’adhésion grimpe en flèche quand on inclut une contribution financière volontaire des parents, comme le propose Gabriel Nadeau-Dubois et ses troupes solidaires. Deux Québécois sur trois (67%) appuient l’initiative, même ceux qui n’ont pas d’enfant.

«Je suis impressionné et surpris. Les Québécois ne veulent pas que les enfants aient faim sur les bancs d’école et pensent que c’est une responsabilité collective. Nous on pense que c’est le meilleur compromis pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’obstacle financier, mais en même temps donner la possibilité aux parents qui en ont les moyens de contribuer financièrement au programme», précise le chef parlementaire de QS.

Encouragé par cet appui, il veut convaincre le gouvernement, François Legault et Bernard Drainville en tête, que c’est la bonne voie à suivre.

À l’heure actuelle, quelques écoles du Québec ont opté pour cette recette. Les parents sont libres de donner entre zéro et sept dollars par jour pour les repas. Certains ne donnent rien, d’autres le maximum, mais en moyenne, ils contribuent à hauteur de 3,50$ par déjeuner, signal Gabriel Nadeau-Dubois.

Rentable pour la société

Sa formation politique a calculé le coût d’un programme universel de repas gratuits à l’école pour l’État. Les chiffres précis ne seront dévoilés que dans une dizaine de jours.

«Mais je peux déjà vous dire que c’est un programme qui va rapporter beaucoup plus en retombées économiques que ce que ça va coûter en investissements. Les études démontrent que pour chaque dollar investi dans l’alimentation scolaire, cela génère entre trois et dix dollars de retombées économiques. C’est des programmes qui sont à moyen et long terme rentables pour la société».

Le solidaire souligne qu’un élève qui a faim a plus de mal à apprendre et rappelle que le Québec est dans le peloton de tête en ce qui a trait au décrochage scolaire au Canada. Et qui dit cantine dit aliments locaux et vigueur de l’agriculture.

Un programme universel permet également d’être encadré par des règles strictes, comme c’est le cas déjà dans les CPE, dont les repas fournis aux tout-petits doivent respecter le Guide alimentaire canadien. Fini les cafétérias de polyvalentes avec au menu des hot-dogs ou des pogos pour le dîner.

«C’est une manière d’aider les familles à faire face à la hausse du coût de la vie, insiste GND. La question, c’est plus : « Est-ce qu’on a les moyens de ne pas le faire ? » Je mets au défi François Legault de me faire une liste de trois investissements qui sont importants plus pour l’avenir du Québec!»

Sondage d’opinion sur les repas du midi aux enfants fréquentant l’école

Que les écoles offrent, gratuitement, le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire

Bonne mesure : 54%

Dosage mauve : 33%

Ne sait pas/refus : 13%

Que les écoles offrent, offrant une contribution volontaire des parents, le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire

Bonne mesure : 67%

Dosage mauve : 21%

Ne sait pas/refus : 12%

Source : sondage Léger Omniweb réalisé du 27 au 29 septembre 2024, auprès d’un échantillon représentatif de 1002 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Un échantillon issu d’un panel web n’est pas considéré comme probabiliste. À titre indicatif, la marge d’erreur maximale présumée pour un échantillon de 1002 répondants est de ± 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.