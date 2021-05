Repas faits maison dans des bouteilles d’oxygène, les bons samaritains rétablissent la foi en l’humanité au milieu de la crise

À un moment où la nation est aux prises avec une deuxième vague implacable de Covid-19, entraînant une énorme augmentation du nombre de cas et posant des défis au système de santé et à l’administration, certains bons samaritains ont fait tout leur possible pour réduire le fardeau de la douleur et du désespoir dans la société en général.

Priyanka Negi, une résidente de Greater Noida âgée de 24 ans, est actuellement occupée à envoyer des repas faits maison aux patients positifs à Covid qui suivent un traitement à domicile. Priyanka a perdu sa grand-mère et son oncle maternel à cause du virus mortel cette année en avril.

Les décès dans sa famille l’ont tellement affectée qu’elle a décidé d’aider les autres en leur envoyant des plats cuisinés à la maison. Pour remonter le moral des personnes infectées, elle leur envoie également une note sur un morceau de papier avec les repas.

«J’ai lancé cette initiative à partir du 28 avril. Au départ, j’ai envoyé de la nourriture à 2 patients à domicile. Mais au cours des 12 derniers jours, plus de 40 patients ont reçu quotidiennement des plats cuisinés à la maison », a-t-elle déclaré à IANS.

«Grâce à différentes plates-formes de livraison en ligne, nous emballons et envoyons nos aliments faits maison aux patients positifs à Covid. Ils ont besoin de repas nutritifs. «

Priyanka travaille à Mumbai, mais en raison du verrouillage, elle travaille actuellement à domicile dans le Grand Noida.

En outre, certaines ONG distribuent ces jours-ci des kits EPI aux familles de patients se trouvant à l’extérieur des hôpitaux afin qu’ils puissent se protéger contre le virus redouté.

Des masques et des kits EPI ont été distribués par la Fondation Tycia aux personnes se trouvant à l’extérieur de l’hôpital LNJP de Delhi.

Sanju, qui est associé à la fondation, a déclaré à IANS: «Des masques gratuits et des poids PPET sont distribués à la population. Nous faisons cela depuis un mois. De plus, nous aidons les gens à se procurer des bouteilles d’oxygène. «

Pour le compte de cette fondation, un pousse-pousse équipé d’une bouteille d’oxygène est stationné à l’extérieur de l’hôpital afin qu’un patient dans un état grave puisse être transporté d’un endroit à un autre sans délai.

Selon Sanju, près de 1 000 ont été aidés par son organisation à ce jour. Il a dit qu’en dehors de Delhi, ceux qui demandent de l’aide dans les zones environnantes reçoivent également une assistance.

L’assistance indispensable au milieu de la pandémie est également étendue aux habitants des bidonvilles, aux «Kinnar Samaj» et aux personnes séropositives à Delhi.

Anchal Sharma, une survivante du cancer qui dirige Meals of Happiness, une ONG, a aidé les gens en ces temps difficiles.

Selon Aanchal, une ration comprenant des produits de première nécessité pouvant durer jusqu’à 15 jours est envoyée à ces personnes.

«Nous aidons les personnes touchées par Corona depuis l’année dernière en leur envoyant de la nourriture. Nous avons également lancé une campagne de sensibilisation pour les personnes vivant dans le bidonville cette fois-ci. De plus, grâce à nos bénévoles, nous fournissons des médicaments aux personnes vivant dans les bidonvilles », a-t-elle déclaré à IANS.

«Si une personne présentant des symptômes de coronavirus est détectée dans les bidonvilles, nous la mettons en contact avec des médecins en ligne et la soignons. Nous avons conservé l’oxymètre pour que les médecins puissent obtenir les informations correctes. «

«Si une personne estime qu’elle doit être isolée chez elle, nous lui livrerons de la nourriture et des médicaments. Nous avons choisi des volontaires pour cela », a-t-elle déclaré.

«En dehors de cela, nous aidons également la communauté ‘Kinnar’, les personnes séropositives. Nous avons préparé une liste qui comprend les noms de toutes ces personnes. Nous travaillons pour les aider à rejoindre leurs maisons », a-t-elle ajouté.

