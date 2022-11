Repas de Thanksgiving disponibles à la gare de Woodstock, Isabel’s pour les personnes dans le besoin – Shaw Local

Pour ceux qui recherchent un repas chaud avant Thanksgiving mercredi, le dépôt de train de Woodstock sera ouvert de midi à 16 heures avec de la nourriture fournie aux personnes sans abri et à celles “qui ont juste besoin d’un repas chaud”, a déclaré un organisateur.

Le menu du mercredi à la gare, située au 90 Church St., comprendra du poulet frit, de la purée de pommes de terre, de la sauce, des légumes et du pain fournis par le restaurant Isabel’s Family à Woodstock et des pizzas de Napoli Pizza Place, également à Woodstock, a déclaré Rob Mutert, propriétaire du Warp Corps à Woodstock.

« Tout est venu [together] très organique », a déclaré Mutert à propos du plan, rapidement conçu la semaine dernière.

Mutert et son équipe, y compris son coordinateur de la sensibilisation des sans-abri, avaient discuté de fournir des repas de Thanksgiving aux personnes dans le besoin. Mutert a donc contacté Tom Wilson, propriétaire à la retraite de MBI et ambassadeur de MBI Cares, la branche philanthropique de l’entreprise technologique.

Wilson a offert le dépôt, qu’il loue et a rénové. Il a dit qu’il offre le dépôt aux groupes locaux à utiliser gratuitement à tout moment. Le repas de mercredi n’est que l’un des nombreux efforts philanthropiques dans lesquels MBI Cares est impliqué, a déclaré Wilson.

Rob Mutert, propriétaire de Warp Corps à Woodstock, se joint à MBI Cares pour organiser un dîner pré-Thanksgiving pour les sans-abri de midi à 16 h mercredi à la gare de Woodstock, 90 Church St. (Fourni)

“À M [Wilson] est venu avec beaucoup d’énergie et de financement et a dit: “Si nous devons faire cela, faisons-le correctement”, a déclaré Mutert.

C’est ce qu’est Woodstock, travailler ensemble au sein de la communauté pour aider la communauté, a déclaré Mary Witt, propriétaire d’Isabel’s au 1110 N. Seminary Ave. avec son mari et chef Antonio Delgado depuis 2004.

L’événement de mercredi s’ajoute à ce que Witt et Delgado ont fait dans leur restaurant au cours des dernières années pour Thanksgiving.

Ce jeudi sera la 18e année où ils ouvriront le restaurant le jour de Thanksgiving et offriront des dîners chauds et traditionnels à base de dinde à ceux qui, autrement, pourraient s’en passer, a-t-elle déclaré.

“C’est un peu comme un cercle ici où nous nous aidons et nous soutenons”, a déclaré Witt. “Notre cœur [is in] redonner à la communauté. Alors, quand Rob nous a approchés, c’était ‘Bien sûr, nous allons fournir des repas.’

Witt a déclaré qu’au restaurant de Thanksgiving, ils s’attendaient à nourrir entre 30 et 100 personnes.

L’événement de mercredi au dépôt de train devrait nourrir entre 50 et 80 personnes, a déclaré Mutert.

Wilson, qui fait un travail philanthropique depuis environ 12 ans, a déclaré qu’il avait également commandé 100 chapeaux d’hiver et d’autres articles à distribuer à ceux qui viennent manger au dépôt de train mercredi.

Son espoir est d’encourager plus de gens à s’impliquer dans de tels efforts pour aider les autres.

“Les gens ont besoin d’entrer et de se sentir bien”, a déclaré Wilson. « Les gens ne se soucient pas de ce que vous dépensez. Ils ne se soucient pas de tout le bruit. Ils se souviennent seulement de ce que vous leur avez fait ressentir. Si nous faisons cela et que nous sommes gentils et que nous venons d’un bon endroit, les gens commenceront à voir ce qui se passe dans notre communauté. Nous sommes heureux de le faire. Nous essayons juste de motiver les autres.