Répartitions des paris et sélections d’argent Sharp Wild Card de la NFL pour le lundi 15 janvier – Josh Appelbaum – Actualités

En attendant, examinons où penche l’argent intelligent pour le programme double NFL Wild Card de lundi.

16 h 30 HE : Steelers de Pittsburgh contre Buffalo Bills (-10, 38,5)

Les Steelers (10-7) sont têtes de série 7 et ont remporté trois victoires consécutives pour terminer la saison régulière, battant les Ravens 17-10 lors de la semaine 18 et se classant favoris sur la route à 3 points. Pendant ce temps, les Bills (11-6) sont deuxièmes et ont remporté cinq victoires consécutives, devançant les Dolphins 21-14 lors de la finale de la saison régulière et devenant favoris sur la route avec 2,5 points.

Cette ligne s’est ouverte avec les Bills répertoriés comme favoris à domicile de 9,5 points. Cette ligne a rebondi toute la semaine, passant initialement aux Bills -10, puis retombant aux Bills -9, puis remontant aux Bills -10 après que le match ait été reporté et déplacé à aujourd’hui en raison du mauvais temps à Buffalo. Le public est divisé en deux et ne sait pas quel camp prendre, avec 50 % des paris et des dollars répartis à parts égales entre les deux équipes. Le mouvement le jour du match sera important ici, d’autant plus que nous sommes assis sur le chiffre clé de 10. Si nous commençons à voir cette ligne retomber à 9,5 dans tous les domaines, ce sera un bon signe pour les Steelers plus les points. Mais si cela atteint -10,5, cela indiquera que l’argent respecté est en train de marquer des points avec Buffalo.

Les Steelers correspondent à plusieurs systèmes de paris clés en séries éliminatoires. Les chiens des séries éliminatoires ont une fiche de 3-1 contre l’écart ces séries éliminatoires et de 46-30 contre l’écart (61 %) depuis 2017. Les chiens Wild Card ont une fiche de 23-11 contre l’écart (68 %) depuis 2017. Les chiens des séries éliminatoires qui ont raté les séries éliminatoires l’année précédente ont une fiche de 3-0 contre l’écart. ces séries éliminatoires et 37-17 contre l’écart (69 %) depuis 2017. Les Texans, les Packers et les Rams ont tous couvert cet endroit ce week-end.

Les Steelers ont une valeur de pari corrélative en tant que gros chien dans un match total faible (38,5), avec le moins de points attendus marqués, ce qui rend plus difficile pour le favori de couvrir le grand nombre. Mike Tomlin a une fiche de 59-34 contre l’écart (63 %) en tant que chien au cours de sa carrière en saison régulière et en séries éliminatoires. Pendant ce temps, Josh Allen a une fiche de 2-6 contre l’écart en séries éliminatoires. Les Bills n’ont également eu qu’une fiche de 2-6 contre l’écart cette saison en tant que favoris de 7 points ou plus.

Le total a également bougé. Il a ouvert jusqu’à 42,5 et a chuté jusqu’à 33 en raison de la tempête de neige attendue. Cependant, une fois le match repoussé de samedi à aujourd’hui, nous avons vu le total remonter à 38,5 à mesure que les prévisions se sont améliorées. Nous nous attendons à des températures de 15 à 20 degrés avec des vents de 10 à 15 km/h et des rafales jusqu’à 25 km/h. Lorsque le vent souffle à 10 MPH ou plus lors d’un match éliminatoire, le score inférieur est de 11-6 (65 %) depuis 2017. Les Steelers et les Bills ont tous deux obtenu une fiche de 11-6 sous le score cette saison, à égalité au 2e rang des meilleures équipes de la NFL. .

Accessoire de joueur à considérer : Dalton Kincaid sur 35,5 verges sur réception (-115). Kincaid a dépassé ce chiffre lors de 2 matchs consécutifs, affichant 87 verges contre les Patriots et 84 contre les Dolphins. Gabe Davis étant exclu en raison d’une blessure, Kincaid devrait recevoir plus de cibles. De plus, avec le temps venteux, Kincaid pourrait être une couverture de sécurité au milieu dans le jeu de passes court et intermédiaire.

20 h 15 HE : Eagles de Philadelphie (-3, 43) et Buccaneers de Tampa Bay

Les Eagles (11-6) sont cinquièmes, mais ont connu des difficultés tout au long de la séquence, perdant cinq de leurs six derniers matchs et s’inclinant face aux Giants 27-10 lors de la semaine 18, perdant carrément en tant que favoris sur la route avec 4,5 points. D’un autre côté, les Buccaneers (9-8) sont têtes de série 4 et ont remporté cinq de leurs six derniers matchs au cours de la séquence, battant les Panthers 9-0 lors de la finale de la saison régulière et devenant favoris sur la route avec 4,5 points.

Cette ligne s’est ouverte avec les Eagles répertoriés comme favoris sur route avec 2,5 points. Malgré leurs difficultés, le public ne quittera toujours pas les Eagles. Actuellement, 60 % des paris portent sur Philadelphie. Cette ligne est passée à Eagles -3 et y est restée une grande partie de la semaine. Cependant, nous avons assisté à un rachat important de Bucs +3 au cours du week-end, la plupart des magasins augmentant le Bucs +3 à -115, signalant une possible baisse à 2,5. Ceux qui cherchent à soutenir les Bucs feraient bien de saisir le chiffre clé de +3. Si la ligne tombe à +2,5, cela constituerait un excellent teaser pour les Bucs +2,5 à +8,5, en passant par les chiffres clés supérieurs de 3 et 7.

Tampa Bay ne reçoit que 40 % des paris, ce qui donne aux Bucs une valeur à contre-courant dans un match fortement misé aux heures de grande écoute en plus du rachat tardif. Les chiens Wild Card ont une fiche de 3-1 contre l’écart en séries éliminatoires et de 23-11 contre l’écart (68 %) depuis 2018. Les Bucs ont l’avantage en défense, n’accordant que 19 PPG (7e meilleur de la NFL), tandis que les Eagles abandonnent 25 PPG. (30e). Philadelphie sera également privée de la star WR AJ Brown en raison d’une blessure. Les Bucs ont une fiche de 11-6 contre l’écart cette saison et de 8-3 contre l’écart en tant que chien, tous deux les meilleurs de la NFL.

Les Sharps se sont repliés, ramenant le total de 45 à 43,5. Certains magasins sont même tombés à 43. Actuellement, 51 % des paris mais 65 % de l’argent transpirent en dessous, une forte répartition des paris à contre-courant. Les Unders sont 2-2 en séries éliminatoires, mais 38-27 (58 %) depuis 2018. Les prévisions annoncent le milieu des années 60 avec des vents doux de 5 MPH et éventuellement un peu de pluie. Adrian Hill, l’arbitre principal, est historiquement à 57 % en dessous. Les Bucs ont une fiche de 11-6 en moins cette saison. Les Eagles sont allés 9-8 au-dessus.

Accessoire de joueur à considérer : Dallas Goedert sur 49,5 verges sur réception (-130). Cette ligne est passée de 47,5 à 49,5 au cours des dernières 24 heures, signalant un retard financier important. Goedert n’a dépassé ce numéro que 4 fois cette saison, mais il devrait jouer un rôle élargi dans le jeu de passes, AJ Brown manquant le match.