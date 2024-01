Répartitions des paris et choix Smart Money de la ronde divisionnaire de la NFL pour le dimanche 21 janvier

Réveillez-vous avec Paris quotidiens du matin sur VSiN, un podcast rapide de 15 minutes publié à 7 h HE mettant en lumière les meilleurs jeux et les plus gros mouvements de ligne de la journée. Je décomposerai également les matchs ce matin de 8 h à 10 h HE sur The Sweat, en direct du studio DraftKings à Boston.

Vous pouvez toujours suivre les dernières cotes et pourcentages de paris pour chaque jeu en utilisant nos fractionnements de paris VSiN.

En attendant, examinons où penche l’argent intelligent pour le programme double de la ronde divisionnaire de la NFL d’aujourd’hui.

15 h HE : Buccaneers de Tampa Bay contre Lions de Détroit (-6, 49,5)

Les Buccaneers (10-8) sont têtes de série 4 et ont remporté six de leurs sept derniers matchs, écrasant les Eagles 32-9 lors de la ronde Wild Card et s’imposant carrément en tant que chiens à domicile à 3 points. Pendant ce temps, les Lions (13-5) sont têtes de série 3 et ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, devançant les Rams 24-23 lors de la ronde Wild Card, mais n’ayant pas réussi à se classer favoris à domicile à 3 points.

Cette ligne s’est ouverte avec les Lions répertoriés comme favoris à domicile avec 6 points. Nous avons vu cette ligne grimper jusqu’à Lions -6,5 et même toucher -7 dans certains magasins plus tôt dans la semaine. Cependant, au cours des dernières 24 à 48 heures, nous avons assisté à un rachat important et constant sur les Bucs, ramenant les Lions à -6. Certains magasins augmentent même les Bucs +6 à -115 ou -120, flirtant avec une baisse à Bucs +5,5. Essentiellement, tous les mouvements tardifs et les responsabilités reviennent vers Tampa Bay. Ce mouvement est d’autant plus notable que le public est partout à Détroit, qui reçoit 64 % des paris spreads. Cela indique un gel brutal de la ligne et un mouvement inverse tardif de la ligne sur Tampa Bay ainsi que les points.

Tampa Bay a une valeur à contre-courant, ne recevant que 36% des paris dans un match éliminatoire très misé. Les chiens des séries éliminatoires ont une fiche de 5-3 contre l’écart (62 %) ces séries éliminatoires et de 48-32 contre l’écart (60 %) depuis 2017. Les Bucs ont une fiche de 12-6 contre l’écart cette saison et de 9-3 contre l’écart en tant que chien, les deux meilleures notes de la NFL. . Tampa Bay a également l’avantage défensivement, n’accordant que 18,6 PPG (5e) contre Detroit accordant 23,2 PPG (23e).

Le total a ouvert à 49, a atteint 50 et est redescendu à 49,5. Actuellement, 61 % des paris et 75 % de l’argent prennent le relais. Les « totaux élevés » des séries éliminatoires de 47 ou plus sont de 2-1 en dessous de ces séries éliminatoires et de 28-14 (67 %) depuis 2018. Les Bucs ont une fiche de 12-6 (67 %) en dessous de cette saison, la deuxième meilleure équipe sous en la NFL. Les Lions ont une fiche de 11-7.

Accessoire de joueur à considérer : Cade Otton sur 29,5 verges sur réception (-110). Otton a encaissé le over la semaine dernière contre les Eagles, terminant avec 8 attrapés pour 89 verges. Il a également mené l’équipe dans les cibles avec huit. Otton a dépassé ce chiffre lors de cinq de ses sept derniers matchs. Les Lions ont cédé le 9e rang pour le plus grand nombre de verges aux bouts serrés au cours de la saison régulière.

18 h 30 HE : Chiefs de Kansas City contre Buffalo Bills (-2,5, 45,5)

Les Chiefs (12-6) sont têtes de série 3 et ont remporté trois matchs consécutifs, écrasant les Dolphins 26-7 lors de la ronde Wild Card et se classant facilement en tant que favoris à domicile avec 4,5 points. De même, les Bills (12-6) sont têtes de série 2 et ont remporté six matchs consécutifs, battant les Steelers 31-17 lors de la ronde Wild Card et devenant favoris à domicile avec 10 points.

Cette ligne s’est ouverte avec les Bills répertoriés comme favoris à domicile de 2,5 points. Le public fait le point avec Buffalo à domicile. Cependant, malgré 62 % des paris soutenant les Bills, la ligne n’a pas bougé de -2,5. Certains livres sont montés brièvement à -3 et sont immédiatement redescendus à -2,5. Cela signale un gel brutal de la ligne sur les Chiefs, avec des livres réticents à passer à -3 de peur de donner un chiffre clé aux partisans des Chiefs à contre-courant.

Kansas City a une valeur à contre-courant rare, ne recevant que 38 % des paris dans un match très misé aux heures de grande écoute. Les chiens des séries éliminatoires ont une fiche de 5-3 contre l’écart (62 %) ces séries éliminatoires et de 48-32 contre l’écart (60 %) depuis 2017. Patrick Mahomes a une fiche de 8-1 contre l’écart (89 %) dans sa carrière de chien. N’oubliez pas que les Chiefs ont remporté le Super Bowl de l’année dernière avec un score de 1,5 point. Mahomes a une fiche de 2-0 SU et ATS contre les Bills en séries éliminatoires. Kansas City bénéficie d’un avantage repos contre fatigue, puisque les Chiefs ont joué samedi tandis que les Bills ont joué lundi. Kansas City est également en parfaite santé tandis que les Bills ont plusieurs blessures et seront privés du WR Gabe Davis, du CB Christian Benford, du LB Baylon Spector et du S Taylor Rapp. Ceux qui cherchent à soutenir les Chiefs feraient bien de magasiner ou d’acheter Kansas City jusqu’au chiffre clé de +3. Les Chiefs sont également dans une place de choix (+2,5 à +8,5), en passant par plusieurs chiffres clés.

Les pros se sont également penchés, ramenant le total de 46 à 45,5. Le under ne reçoit que 32 % des paris mais 40 % de l’argent, une répartition des paris à contre-courant. Lorsque le total chute d’au moins un demi-point, la valeur inférieure est de 22-15 (60 %) en séries éliminatoires depuis 2017. Les prévisions prévoient des températures basses de 20 °/h avec des vents de 10 MPH. Shawn Hochuli, l’arbitre principal, est historiquement à 57 % pour les moins et à 56 % pour l’équipe sur route. Les Chiefs ont une fiche de 13-5 sous cette saison, la meilleure équipe sous la NFL.

Accessoires de joueur à considérer : Dalton Kincaid Plus de 38,5 verges sur réception (-115). Kincaid a encaissé le over la semaine dernière, captant 3 passes pour 59 verges contre les Steelers. Il a une fiche de 3-0 à ses trois derniers matchs. Il a terminé avec 91 cibles en saison régulière, deuxième de l’équipe derrière Stefon Diggs (160). Kincaid verra probablement à nouveau des cibles augmentées avec l’absence de Gabe Davis. Les Chiefs ont cédé le troisième plus grand nombre de verges sur réception à des bouts serrés au cours de la saison régulière.

Rashee Rice sur 69,5 verges sur réception (-130). Rice a encaissé le dessus la semaine dernière, captant 8 passes pour 130 verges contre les Dolphins. Il a dépassé ce chiffre lors de quatre de ses cinq derniers matchs. Rice a terminé deuxième des Chiefs pour les cibles au cours de la saison régulière avec 102, derrière Travis Kelce (121).