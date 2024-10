Répartition : texturer une belle scène de Venise

Canal de Venise

La Gnomon School of Visual Effects propose un cours sur la texturation pour les jeux, enseigné par Javier Perez, et j’ai décidé que c’était un bon moyen de combler les lacunes de mes connaissances et de mieux comprendre comment la texturation est utilisée dans le développement de jeux.

Dans ce projet, il nous a été demandé de choisir un environnement confiné composé principalement de surfaces, avec peu d’accent sur les accessoires. J’ai choisi d’étudier une photo pour me concentrer sur l’adaptation de références réelles en 3D. J’ai trouvé que cela m’a aidé à rester sur la bonne voie en minimisant la quantité de réflexion que j’aurais besoin de consacrer à l’interprétation d’un concept.

Lorsque je travaille avec des références, je préfère prendre mon temps pour comprendre comment quelque chose est créé et ne choisir qu’une seule image par matériau. Je ne saurais trop souligner à quel point il est facile de rebondir entre les références pour créer quelque chose qui peut paraître joli mais qui n’a plus de sens. Je veux que mon art donne l’impression qu’il pourrait exister, alors je me concentre sur la création d’un modèle réaliste pour faciliter les choses plus tard, au cas où je voudrais y ajouter un peu de créativité. Dans le cas de cette étude, avoir des surfaces réalistes et sensibles était tout ce que je recherchais vraiment.