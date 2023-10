Les Golden State Warriors ont dominé les Houston Rockets de 22 points au cours des 27 minutes jouées par Chris Paul. En revanche, les Warriors ont été dominés par deux points au cours des 31 minutes jouées par Steph Curry.







Bien qu’il soit positif que Point God – en particulier dans les minutes où Curry s’est assis – ait pu diriger une deuxième unité qui était autrefois perdue sans leur superstar sur le terrain, les chiffres plus-moins mentionnés ci-dessus ne disent pas le histoire entière. Les superstars sont une denrée précieuse dans la NBA pour une bonne raison : les équipes ont besoin de quelqu’un pour clôturer les matchs et prendre le relais lorsqu’elles en ont besoin.

Curry est toujours l’homme principal de cette équipe et continuera à l’être aussi longtemps qu’il pourra dribbler le ballon et le mettre dans le cerceau à un niveau élite. Dans un match où les Warriors menaient autrefois jusqu’à 16 points, ils se sont soudainement retrouvés dans une bagarre contre une équipe jeune mais affamée des Rockets qui ne leur facilitait pas la tâche – une situation propice à la prise de relais par des superstars.

Curry a connu une soirée de tir difficile – 2 sur 9 sur le terrain, 1 sur 8 à trois points – avant que les Warriors ne se préparent à exécuter un ensemble de base hors limites (BLOB) qu’ils ont exécuté. fortement pendant la pré-saison, simplement appelé « Rub ».

« Rub » est appelé ainsi car il implique un écran « frottement » que l’arrivant doit couper sous le panier. Mais il est également important de noter OMS définit l’écran de frottement.

Comme vous l’avez peut-être deviné, dans les files d’attente qui ont Curry au sol, c’est lui qui est désigné comme filtreur de frottement, adhérant au principe vieux de dix ans des Warriors selon lequel votre meilleur et le plus dangereux tireur au sol soit un filtreur afin de générer un avantage.

Le signal de la main que Steve Kerr utilise pour « Rub » est simple : il se frotte la poitrine.

Pour que Curry soit le filtreur en dessous, les Warriors ont configuré leur formation pour le faire courir vers la ligne de fond pour définir l’écran. Draymond Green commence à mi-chemin entre le coude et la ligne de fond, tandis que Kevon Looney est stationné dans le coin court.

“Rub” mise sur l’espoir que le défenseur de Curry ne s’éloignera pas de lui. En demandant à Curry de régler l’écran, l’homme de l’inbounder sera rattrapé – et sans interrupteur, l’inbounder sera ouvert sous le bord.

La balle est remise au décideur – Vert dans ce cas – et l’écran de friction est défini :

Si la passe vers l’inbounder n’est pas là – un changement net se produit ou le défenseur de l’inbounder est capable de rester attaché – l’option suivante est activée :

Looney définit l’écran de « sortie » pour Curry. Notez que l’homme de Curry – Jae’Sean Tate – perd Curry en sortant de l’écran. C’est simplement le produit d’une mauvaise communication et d’une confusion dans la couverture médiatique : Jalen Green, l’homme de Wiggins, pense qu’il devrait rester attaché ; Tate, de son côté, recule devant Curry, comme pour s’attendre à ce que lui et Green changent de mission.

Curry profite de la confusion en sortant de l’écran de sortie, Alperen Şengün n’étant pas en mesure de se diriger vers Curry :

Dans les dernières 5 min 15 s du match, Curry – le tir ci-dessus inclus – est allé 4 sur 7 sur le terrain. Ces quatre marques étaient sur trois.

Sur cette action « Get » avec Green, une liaison vintage entre des coéquipiers qui entretiennent une connexion quasi télépathique les uns avec les autres. Şengün se cache vers Curry, mais dans une tentative de revenir à sa mission, Curry initie « Get » (la passe à Green, suivie de la poursuite immédiate de sa passe pour la récupérer) pour punir la récupération :

Lorsque Şengün se protège à nouveau, Curry ne le laisse même pas récupérer et force le changement pur et simple. Un grand homme au pied lent contre le plus grand tireur de pull-up de l’histoire – vous pouvez probablement deviner comment ce match s’est terminé :

Et sur ce coup absolument immonde de Curry sur Dillon Brooks, qui était sur une corde contrôlée par un maître marionnettiste :

Le feu déclenché par « Rub » a transformé Curry en Torche Humaine, qui a de nouveau brûlé les Rockets. Il termine la rencontre avec 24 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Même s’il n’a tiré qu’à 37,5 % du terrain sur un 6 sur 16, il a quand même marqué efficacement, comme en témoigne son pourcentage de tir réel de 63,4. Toutes ses tentatives de tir, sauf deux, étaient à trois ; ses six tentatives étaient toutes de trois, sur 14 tentatives ; et il était un parfait 6 sur 6 sur la ligne des lancers francs.

Peut-être la partie la plus satisfaisante de tout cela si vous êtes Kerr et l’équipe d’entraîneurs : Curry a tout fait en seulement 31 minutes.

