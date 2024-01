Répartition du film : 11 éléments clés de la victoire des Lions de Détroit contre les Buccaneers

Même si mercredi est généralement le jour où nous tournons la page pour nous concentrer sur le prochain adversaire des Lions de Détroit et dépasser leur dernière victoire, nous ne pouvons tout simplement pas mettre la victoire de dimanche derrière nous. Avec la victoire de Détroit 31-23 sur le Boucaniers de Tampa Bayles Lions se dirigent vers le Championnat NFC match pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’équipe et pour la première fois depuis 1991.







Ce fut un match rempli d’énormes jeux des deux côtés du ballon, et cela vaut la peine d’examiner de plus près comment les Lions ont réussi à remporter la victoire. Bien qu’ils constituent clairement une meilleure équipe que les Buccaneers, la victoire a nécessité les quatre quarts-temps d’un jeu solide et d’énormes efforts individuels.

Ainsi, cette semaine, comme ils le font toujours, Meko Scott et Morgan Cannon ont examiné le jeu de plus près, ont décomposé les plus grandes actions de la journée et ont mis en évidence les performances individuelles qui ont conduit au succès de chaque pièce. Si vous êtes fan des pannes de films, cette vidéo est faite pour vous. Vérifiez-le:

Et voici une liste des 11 pièces qu’ils ont interrompues, ainsi que les horodatages de l’échec de cette pièce.

(5:55) Ifetu Melifonwu limoge Baker Mayfield

(8h40) Brian Branch limoge Baker Mayfield

(14:05) Jahmyr Gibbs course de 8 yards vers la gauche

(19:20) Aidan Hutchinson fait exploser l’écran sur 0 mètre

(23h00) Hutchinson limoge Baker Mayfield

(26:45) Plaquage de branche pour perte de 4 yards

(29:15) Course TD de 1 yard de Craig Reynolds

(32:00) Course TD de 31 verges de Jahmyr Gibbs

(35:20) Conversion Amon-Ra St. Brown troisième et 15

(37:35) Attrape TD de 9 verges de St. Brown

(41:05) Derrick Barnes scelle le match INT

