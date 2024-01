Répartition des votes pour le Temple de la renommée 2025

Quant aux deux nouveaux venus : Pedroia a remporté un prix MVP, un prix Rookie of the Year et deux bagues de la Série mondiale avec les Red Sox au cours de ses 14 saisons à Boston, où il était un frappeur en carrière de .299. Kinsler a été quatre fois All-Star pour les Rangers et les Tigers et a terminé sa carrière avec 1 999 coups sûrs, 257 circuits et 243 buts volés.