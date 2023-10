Répartition de l’effectif des Blue Jackets n°2 : les décisions les plus difficiles se profilent ce week-end

COLUMBUS, Ohio — Cela devient maintenant intéressant pour les Blue Jackets.

Vendredi, les Jackets ont supprimé 11 joueurs de leur alignement au camp d’entraînement, en envoyant quatre directement dans l’AHL Cleveland, en plaçant six autres en dérogation – dans le but de les amener à Cleveland – et en en libérant un de son accord d’essai.

Une journée difficile pour tous ces joueurs et espoirs, bien sûr, mais rien qui puisse être considéré comme une décision surprise de la part du personnel des opérations hockey des Blue Jackets. Les décisions vraiment difficiles que nous prévoyions depuis l’ouverture du camp d’entraînement se profilent toujours.

La première décision des Blue Jackets est de savoir s’ils doivent garder 13 attaquants et huit défenseurs, ou 14 attaquants et sept défenseurs.

S’ils gardent 13 attaquants, ils devront en supprimer cinq supplémentaires, mettant en péril des noms comme Liam Foudy, Cole Sillinger et Dmitry Voronkov. Décider de garder 14 attaquants épargnerait probablement l’un d’entre eux.

En défense, les Blue Jackets sont tout aussi serrés. S’ils gardent huit défenseurs, ils pourraient commencer la saison avec deux des joueurs suivants : Nick Blankenburg, la recrue David Jiricek ou Andrew Peeke, la recrue Denton Mateychuk présentant des arguments solides.

Mais s’ils optent pour un alignement 14-7-2, un seul de ces gars peut rester.

On ne sait pas si les Blue Jackets ont déjà fait une demande officielle à la LNH et à la Ligue canadienne de hockey, qui supervisent les trois ligues juniors majeures du Canada. Mais il a été clairement indiqué aux Jackets qu’une exemption dans la AHL n’est pas prévue pour l’attaquant Jordan Dumais ou Mateychuk, qui ont tous deux 19 ans.

Ils devront retourner dans leurs clubs juniors s’ils ne réussissent pas une surprise et ne font pas partie de l’alignement de la LNH.

Recherchez plus d’activités de renonciation ce week-end, car les listes de la LNH doivent être établies avant 17 heures lundi. La saison s’ouvre pour les Blue Jackets jeudi contre Philadelphie.

Voici à quoi ressemble la liste actuelle de 32 joueurs dans notre évaluation :

Attaquants (19)

Serrures (13) : Emil Bemström, Justin Danforth, Adam Fantilli, Johnny Gaudreau, Boone Jenner, Kent Johnson, Sean Kuraly, Patrik Laine, Kirill Marchenko, Mathieu Olivier, Eric Robinson, Jack Roslovic, Alexandre Texier

Sur la bulle (3) : Liam Foudy, Cole Sillinger, Dmitri Voronkov

Ligue américaine (1) : Trey Fix-Wolansky

Retour en junior (1) : Jordan Dumais

Blessé (1) : Egor Chinakhov (retour)

Connaissances: Depuis la version 1.0, nous avons élevé Bemström et Danforth de « sur la bulle » à « verrouillé », car il est difficile d’imaginer que les Blue Jackets leur refusent une place sur la liste – du moins au début de la saison – étant donné les camps qu’ils ont eu. Bemstrom est deuxième derrière Laine en termes de score, avec une fiche de 3-3-6 en quatre matchs. Danforth a marqué deux fois et semble bien bouger. … Cela laisse Foudy, Sillinger et Voronkov dans une situation précaire. Si les Blue Jackets partent avec seulement 13 attaquants, tous les trois seraient envoyés dans la AHL Cleveland. S’ils partent avec 14 attaquants, l’un d’eux peut réussir. … Foudy et Fix-Wolansky devraient obtenir des dérogations pour se rendre à Cleveland. Sillinger et Voronkov n’ont pas besoin de dérogation. … Voronkov s’est entretenu avec les médias après le match de jeudi avec l’aide d’un interprète. Il reconnaît ce que beaucoup ont observé, à savoir que la vitesse du jeu dans la LNH constitue son plus grand défi. Lorsqu’on lui a demandé s’il comprendrait et accepterait une rétrogradation à Cleveland pour commencer la saison, Voronkov a semblé amendable, affirmant qu’il « veut seulement travailler dur ». … Les Blue Jackets étaient réticents à exposer Foudy à des dérogations au début de la saison dernière avant qu’il ne prenne pied dans l’alignement. Il sera intéressant de voir s’ils adoptent une approche similaire cette saison avec autant d’options supplémentaires. … James Malatesta, Hunter McKown et Justin Pearson ont été envoyés dans l’AHL Cleveland vendredi. Josh Dunne, Brendan Gaunce et Carson Meyer ont été mis en dérogation. S’ils s’en sortent samedi, ils retourneront à Cleveland. … À moins qu’il ne choque le monde et ne fasse partie de l’alignement de la LNH hors du camp, Dumais reviendra à Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il a inscrit 54 buts et 140 points en 64 matchs la saison dernière. … Steffan Matteau est un grand joueur expérimenté, du genre que Cleveland pourrait utiliser sur son alignement. Il a été libéré de sa prise de force vendredi, mais pourrait décrocher un contrat uniquement dans la AHL.

Défenseurs (10)

Serrures (6) : Jake Bean, Adam Boqvist, Erik Gudbranson, Ivan Provorov, Damon Severson, Zach Werenski

Sur la bulle (3) : Nick Blankenburg, David Jiricek, Andrew Peeke

Retour aux juniors (1) : Denton Mateychuk

Connaissances: Jiricek a joué le rôle d’un défenseur de la LNH pendant le camp d’entraînement, ce sera donc une décision difficile pour compléter l’alignement. Il peut retourner à Cleveland sans dérogation – tout comme Blankenburg, d’ailleurs – et cela joue souvent un rôle dans ces décisions. … Une autre considération avec Jiricek. Bénéficie-t-il du fait de jouer la troisième paire de minutes dans la LNH, ou a-t-il besoin d’un rôle parmi les quatre premiers pour justifier son maintien dans la LNH à 19 ans ? … Bean est revenu plus tôt dans la semaine suite à une tension abdominale avant le camp, mais il était de retour assez tôt pour conserver son emploi. … Peeke a joué plus de matchs pour Columbus au cours des deux dernières saisons (162 sur 164), donc être envoyé chez les mineurs à ce stade de sa carrière pourrait être une pilule amère. … Les Blue Jackets ont placé Marcus Bjork, Jake Christiansen et Billy Sweezey au ballottage. S’ils réussissent samedi, ils seront envoyés à l’AHL Cleveland. … Comme Mateychuk est trop jeune pour jouer dans la AHL, il retournera dans son club junior – Moose Jaw de la WHL – s’il ne réussit pas un exploit et ne fait pas partie de l’alignement de la LNH. … Tim Berni, qui a été libéré de son contrat d’essai plus tôt cette semaine, rentrerait chez lui pour jouer en Suisse cette saison. Les Blue Jackets ont qualifié Berni comme joueur autonome avec restriction plus tôt cet été, ils conservent donc ses droits.

Gardiens de but (4)

Serrures (1) : Elvis Merzlikins

Sur la bulle (2) : Jet Greaves, Spencer Martin

Blessé (1) : Daniil Tarasov (genou)

Connaissances: La performance de 34 arrêts de Martin jeudi a dû être un grand soulagement pour les décideurs des Blue Jackets. Maintenant, ils peuvent garder Martin comme remplaçant de Merzlikins tant que Tarasov est blessé, et ils peuvent garer Greaves dans l’AHL Cleveland et lui permettre de continuer à se développer. … Greaves a été envoyé à Cleveland jeudi. Il sera le gardien n°1 des Monsters. … Tarasov, blessé avant le début du camp, ne s’est pas encore entraîné avec le groupe. L’entraîneur Pascal Vincent a déclaré jeudi qu’il n’y avait aucune mise à jour sur son état. Il n’a disputé que 28 matchs la saison dernière, en partie à cause de blessures répétées.

(Photo de Cole Sillinger et Emil Bemström : Jeff Le / USA Today)