Répartition de l’effectif des Blue Jackets n°1 : une surabondance demeure parmi les attaquants et les défenseurs

COLUMBUS, Ohio — Les Blue Jackets ont passé la première semaine du camp d’entraînement à apprendre leur nouveau système sous la direction de l’entraîneur Pascal Vincent. Ils ont disputé trois matchs préparatoires avec des équipes remplies de jeunes joueurs, de joueurs sur bulle et de joueurs faisant leur premier aperçu de la compétition au niveau de la LNH.

La première semaine sert à quelque chose. Mais les deux prochaines semaines marqueront le moment où la séparation des talents commencera et où les grandes décisions seront prises, et les Blue Jackets semblent destinés à avoir des décisions plus difficiles que jamais cette année.

Il y a trop d’attaquants, même si deux des joueurs de calibre LNH sont blessés. La même chose est vraie en défense, même avec un régulier absent.

Ce que nous présentons ici est une estimation de la répartition de la liste des 61 joueurs du camp si les décisions finales devaient être prises aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’un rapport direct, mais d’un pronostic éclairé basé sur des conversations avec la direction et les entraîneurs, et sur l’observation du camp d’entraînement au cours des derniers jours.

Nous essaierons de fournir des mises à jour à ce sujet au moins quelques fois jusqu’à la fin du camp, mais les décisions vraiment difficiles arriveront probablement dans les heures précédant l’établissement des effectifs avant 17 heures le 9 octobre :

Attaquants (34)

Serrures (10) : Adam Fantilli, Johnny Gaudreau, Boone Jenner, Kent Johnson, Sean Kuraly, Patrik Laine, Kirill Marchenko, Eric Robinson, Jack Roslovic, Alexandre Texier.

Sur la bulle (5) : Emil Bemström, Justin Danforth, Liam Foudy, Cole Sillinger, Dmitri Voronkov.

LAH/ECHL (14) : Roman Ahcan, Tyler Angle, Cameron Butler, Luca Del Bel Belluz, Josh Dunne, Trey Fix-Wolansky, Jake Gaudet, Brendan Gaunce, James Malatesta, Carson Meyer, Hunter McKown, Justin Pearson, Mikael Pyyhtiä, Owen Sillinger.

Retour en junior (2) : Jordan Dumais, Martin Rysavy.

Sortie (1) : Stéphane Matteau.

Blessés (2) : Yegor Chinakhov (dos), Mathieu Olivier (jambe).

Connaissances: Des décisions difficiles se profilent à l’horizon car seuls trois de ces cinq joueurs « sur la bulle » peuvent figurer sur la liste finale à moins d’autres blessures. Et il y aura encore plus de monde lorsque Chinakhov et Olivier retrouveront la santé. … Chinakhov, Sillinger et Voronkov peuvent aller dans l’AHL Cleveland sans avoir besoin de dérogations, il y a donc de la flexibilité si toutes les autres choses sont égales. … Il sera intéressant de voir quels joueurs passeront à l’aile au fur et à mesure que le camp avance, surtout si Laine reste au centre. Fantilli, Jenner, Kuraly, Laine et Roslovic jouent au milieu. Quelque chose doit céder. … Les coupes définitives pourraient bien dépendre de la façon dont le nouvel entraîneur Pascal Vincent souhaite façonner sa quatrième ligne. S’il veut de la vitesse et des contrôles, Foudy et Danforth pourraient avoir un avantage. S’il veut marquer (potentiel), peut-être qu’Emil Bemström s’en tient. … Dumais a été formidable à Traverse City et il a bien joué au camp d’entraînement, mais faire partie de l’alignement de la LNH est un défi de taille et il n’est pas assez vieux pour jouer dans la AHL. Vincent a déclaré publiquement cette semaine que ce serait une surprise majeure si Dumais restait à Columbus. … Si vous pensez que l’alignement de la LNH est bondé, imaginez à quel point l’AHL Cleveland sera saturée. Si les gars de la AHL obtiennent des dérogations, quelques joueurs capables de jouer dans la AHL devront peut-être se rendre dans un club de la ECHL pour avoir du temps de glace. … Dunne, Fix-Wolansky, Gaunce et Meyer sont les vétérans de la AHL qui devraient passer par des dérogations pour être renvoyés, et ils pourraient tous être attrayants pour d’autres organisations.

Défenseurs (21)

Serrures (5) : Adam Boqvist, Erik Gudbranson, Ivan Provorov, Damon Severson, Zach Werenski.

Sur la bulle (4) : Nick Blankenburg, Jake Christiansen, David Jiricek, Andrew Peeke.

AHL/ECHL (8) : Tim Berni, Ole Julian Bjørgvik-Holm, Marcus Bjork, Corson Ceulemans, Cole Clayton, Samuel Knazko, Stanislav Svozil, Billy Sweezey.

Retour aux juniors (1) : Denton Mateychuk.

Libéré (2) : Nicolas Meloche, Thomas Schemitsch.

Blessé (1) : Jake Bean (abdominale).

Connaissances: Le côté droit de la défense des Blue Jackets ressemble à un trafic aux heures de pointe. Boqvist, Severson, Gudbranson, Peeke, Blankenburg et Jiricek, une recrue, sont tous de bons coups. Le directeur général Jarmo Kekalainen adorerait conclure un échange, non seulement pour soulager la surabondance de son back-end, mais aussi pour équilibrer les deux côtés. … Au fur et à mesure que le camp avançait, il est devenu clair que Vincent envisage une meilleure paire de Werenski et Severson, qui a été acquise lors d’un échange et d’une signature avec le New Jersey cette intersaison. … Blankenburg et Jiricek peuvent retourner dans la AHL sans obtenir de dérogation, les Blue Jackets ont donc une certaine flexibilité ici. … Bean a raté 68 matchs la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule. Il n’a pas encore été sur la glace pendant le camp après avoir souffert d’une tension abdominale lors des entraînements pré-saison. … Mateychuk est dans le même bateau à Dumais. Il a connu un très bon camp, mais ses chances de rester dans la LNH sont plutôt minces et il n’est pas assez vieux pour jouer dans la AHL. … Jiricek peut-il jouer avec Provorov sur la deuxième paire ? C’est peut-être la question à laquelle il doit répondre avant que le club décide qu’il est prêt pour la LNH. S’il joue les minutes de la troisième paire, il pourrait lui incomber de revenir dans la AHL où un rôle important l’attend. … L’alignement de la AHL va également être dans une impasse.

Gardiens de but (6)

Serrures (1) : Elvis Merzlikins.

Sur la bulle (1) : Grèves de jais

AHL/ECHL (2) : Pavel Cajan, Aaron Dell.

Sortie (1) : Éric Dop.

Blessé (1) : Daniil Tarasov (genou).

Connaissances: Il s’agit de la position la plus instable des Blue Jackets une semaine après le début du camp. Merzlikins et Tarasov devraient marquer le doublé, mais Tarasov n’a pas encore participé au camp d’entraînement. Il n’y a pas non plus de vétéran de la LNH/AHL sur lequel s’appuyer en ce moment. … Les Blue Jackets ont déclaré que la blessure de Tarasov n’était pas à long terme, qu’il était quotidien. … Greaves a fait une ascension constante dans le tableau de profondeur de l’organisation et est maintenant sur le point de devenir le numéro un de la AHL cette saison, le laissant à un pas de la LNH. … Dell est un vétéran expérimenté (11 saisons professionnelles, 130 départs dans la LNH), mais il n’a pas encore de contrat. Il est au camp avec un accord d’essai. … Dop est également là pour un essai au camp. Il est originaire de Lewis Center, dans l’Ohio, et a passé quatre ans à Bowling Green avant d’être transféré au Boston College. Il est devenu professionnel la saison dernière, jouant pour quatre clubs différents de l’ECHL.

(Photo de Cole Sillinger : Jeff Le / USA TODAY Sports)