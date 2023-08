Répartition de l’effectif des 53 joueurs des 49ers : 3 QB, 6 secondeurs et autres détails clés

Les 49ers ont fini de réduire leur effectif de 90 à 53 joueurs, comme l’exigeait la date limite de la NFL à 13 heures (heure du Pacifique) mardi.

L’échange du quart-arrière Trey Lance par les 49ers aux Cowboys de Dallas à la fin de la semaine dernière a marqué le début du processus. Ils ont continué en supprimant 31 joueurs et en en plaçant cinq autres sur la liste des blessés à partir de cette semaine. Cela, combiné à l’échange de Lance, a porté l’équipe à un total de 53 joueurs.

Voici la première carte de profondeur des 53 joueurs des 49ers. (Enfin, 54 ans, mais Nick Bosa ne coupe pas puisqu’il est sur la liste de réserve) : pic.twitter.com/7Iqmvd6p57 – David Lombardi (@LombardiHimself) 29 août 2023

Vous trouverez ci-dessous un aperçu plus approfondi de toutes les manœuvres des 49ers. N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de la liste initiale de 53 joueurs. Ils doivent faire au moins deux autres mouvements mercredi car les joueurs de ligne défensive vétérans Kerry Hyder Jr. et Austin Bryant – tous deux libérés mardi, mais uniquement pour des raisons de procédure – signeront alors à nouveau avec l’équipe. Deux joueurs se dirigeront vers la réserve des blessés et les 49ers commenceront également à constituer leur équipe d’entraînement de 17 joueurs (ils obtiennent une exemption pour garder le joueur de ligne offensive Alfredo Gutierrez du programme International Pathway).

Quart-arrière (3)

Dans: Brock Purdy, Sam Darnold, Brandon Allen

Après que les 49ers aient échangé Lance, la seule question ici était de savoir si Allen ferait partie de la liste des 53 joueurs. Il l’a fait, et c’était probablement le cas. Le salaire maximum de l’équipe d’entraînement n’est que d’environ 371 000 $, donc libérer Allen lui aurait donné la possibilité de signer pour plus d’un million de dollars ailleurs. En gardant Allen sur la liste de 53 joueurs, les 49ers peuvent également l’utiliser comme troisième quart-arrière d’urgence. La nouvelle règle de la NFL exige que l’option d’urgence, qui ne comptera pas dans la liste de 48 joueurs du jour du match, figure sur la liste de 53 joueurs – et non sur l’équipe d’entraînement.

Revenant (5)

Dans: Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Jordan Mason, Tyrion Davis-Price, Kyle Juszczyk (arrière)

Couper: Jeremy McNichols, Brian Hill, Jack Colletto (arrière)

Il n’y avait aucun moyen possible pour les 49ers d’intégrer deux arrières latéraux sur une liste bondée de 53 joueurs, donc Colletto est exposé à des dérogations. Il a suscité un intérêt considérable dans toute la ligue en tant qu’agent libre non repêché, mais n’oubliez pas qu’il est beaucoup plus facile pour une autre équipe de convoiter un joueur lorsqu’elle dispose de 90 places dans l’effectif, au lieu de 53. Cela veut dire que d’autres équipes peuvent être aussi aux abois. pour intégrer Colletto dans leurs équipes en tant que 49ers, il y a donc de fortes chances qu’il soit de retour dans l’équipe d’entraînement.

L’entraîneur Kyle Shanahan a constamment fait le plein de porteurs de ballon et cette saison n’est pas différente. Mason a subi une entorse au pied lors de la finale de la pré-saison, ce qui a souligné l’importance d’aligner activement la profondeur à ce poste.

Récepteur (6)

Dans: Brandon Aiyuk, Deebo Samuel, Jauan Jennings, Ray-Ray McCloud III, Ronnie Bell, Danny Gray

Couper: Chris Conley, Anthony Miller, Willie Snead IV, Tay Martin, Isaiah Winstead

Les ajouts à l’équipe d’entraînement à ce poste pourraient être nécessaires pour contribuer dès le début. C’est parce que McCloud et Gray sont tous deux blessés et manqueront probablement au moins la semaine 1. Les 49ers devraient être intéressés par la re-signe de Conley, Snead, Martin et peut-être même Winstead dans l’équipe d’entraînement.

Bell s’est frayé un chemin sur la liste des 53 joueurs malgré quelques passes perdues et des tâtonnements une fois pendant la pré-saison. Son style de course était tout simplement trop meurtrier pour être ignoré. Cela correspond à ce que Shanahan convoite. Une question au début de la saison : Gray a-t-il suffisamment progressé pour voir des clichés significatifs au cours de sa deuxième année ? Les 49ers peuvent vraiment utiliser une menace de vitesse pure pour étendre les défenses adverses, et Gray est le plus rapide des receveurs qui ont fait partie de l’équipe.



Le style de course de Ronnie Bell convient parfaitement à Kyle Shanahan. (Stan Szeto / USA aujourd’hui)

Extrémité serrée (4)

Dans: George Kittle, Charlie Woerner, Ross Dwelley, Brayden Willis

Couper: Troy Fumagalli

IR : Cameron Latu

Ce sera de facto une année en chemise rouge pour Latu, la recrue choisie au troisième tour. Il a eu du mal à surmonter des problèmes de chute au camp d’entraînement avant de se blesser au ménisque lors de la finale de pré-saison. Latu pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale.

Shanahan a pris l’habitude de transporter quatre bouts serrés sur sa liste de 53 joueurs. Il donne également la priorité à la stabilité des vétérans à ce poste. C’est pourquoi Woerner et Dwelley font partie de cette équipe derrière Kittle et devant Willis, un choix de septième ronde qui est impressionné mais qui a encore besoin de plus d’expérience avant de devenir un joueur régulier. Peut-être que Willis peut devenir le complément à la hausse de Kittle que Shanahan recherchait du côté serré.

Ligne offensive (9)

Dans: Trent Williams, Aaron Banks, Jake Brendel, Spencer Burford, Colton McKivitz, Jaylon Moore, Matt Pryor, Jon Feliciano, Nick Zakelj

Couper: Leroy Watson, Ilm Manning, Jason Poe, Joey Fisher, Keith Ismael, Corey Luciano, Gutierrez

Les 49ers sont allés avec deux plaqués suppléants et deux joueurs de ligne intérieurs de réserve. Moore remplacera Williams sur le côté gauche si nécessaire et Pryor est le plaqueur droit suppléant. Feliciano sera le premier réserviste pour l’une des trois places intérieures, tandis que Zakelj a fait partie de l’équipe en tant que prospect de développement. Il a fait des progrès au cours de la deuxième année et les 49ers avaient probablement peur de le perdre au ballottage étant donné le manque général de joueurs de ligne offensive de qualité dans la ligue.

Ils sont plus optimistes quant à leurs chances de réintégrer Watson, Manning, Poe et peut-être même Fisher dans l’équipe d’entraînement. Le Manning de 6 pieds 2 pouces et le Poe 6-1 sont plus petits que les joueurs de ligne offensive typiques de la NFL, mais tous deux présentent un excellent athlétisme. Watson, qui était un final serré jusqu’à la saison dernière, et Fisher, qui a joué pour la petite Shepherd University, sont tous deux des espoirs très bruts mais avec un réel potentiel physique.

Ligne défensive (8)

Dans: Arik Armstead, Javon Hargrave, Clelin Ferrell, Javon Kinlaw, Drake Jackson, Kevin Givens, Kalia Davis, Robert Beal Jr.

Couper: Bryant, Hyder, TY McGill, Marlon Davidson, Alex Barrett, Breeland Speaks, Spencer Waege, La’Darius Hamilton

Il manque à cette liste initiale un membre éminent, Nick Bosa, qui est sur la liste de réserve/ne s’est pas présenté. Les 49ers prévoient également de recruter les vétérans Bryant et Hyder mercredi. Puisqu’il s’agit d’anciens combattants, ils ne sont pas soumis au système de dérogation.

Une fois Bosa signé, les 49ers auraient 11 monteurs de lignes, soit un de plus que d’habitude. Il est possible que Beal, une recrue de cinquième ronde qui a raté la majeure partie du camp d’entraînement, soit inscrit dans la réserve des blessés. Une fois qu’il sera en bonne santé, les 49ers pourraient l’activer au besoin.

Les jours de match, les 49ers aiment avoir huit joueurs de ligne en uniforme. Si Bosa est de retour, lui, Hargrave, Armstead, Ferrell, Jackson, Kinlaw, Givens et Hyder pourraient figurer dans le top huit.

Secondeur (6)

Dans: Fred Warner, Dre Greenlaw, Oren Burks, Demetrius Flannigan-Fowles, Jalen Graham, Dee Winters

Couper: Marcelino McCrary-Ball, Curtis Robinson, Kyahva Tezino

L’équipe s’est entraînée récemment sans Greenlaw (ischio-jambiers) et Burks (genou). En leur absence, Flannigan-Fowles et Robinson étaient les deux secondeurs suivants. Robinson a été renoncé mardi, ce qui pourrait faire de Graham – le dernier choix de l’équipe – le secondeur n ° 3 jusqu’à ce que les autres soient de retour.

Graham et Winters, un choix de sixième ronde, ont joué un rôle important tout au long de l’été. Graham était une étude rapide qui pourrait finir par être le meilleur remplaçant de Warner au poste exigeant de secondeur intermédiaire. Winters a semblé grandir un peu plus vite à mesure qu’il reprenait la défense et était fort en pré-saison. L’un (Graham) est grand, l’autre petit et rapide. Vus ensemble, ils ressemblent à une version recrue de Warner et Greenlaw.

McCrary-Ball et Robinson pourraient tous deux faire partie de l’équipe d’entraînement mercredi.

Demi de coin (5)

Dans: Charvarius Ward, Deommodore Lenoir, Isaiah Oliver, Ambry Thomas, Samuel Womack III

Couper: D’Shawn Jamison, Tre Swilling, Nate Brooks

CHIOT : Darrell Luter Jr.

IR : AJ Parker

La plus grande nouvelle à ce stade est que les 49ers ont éliminé le beau rookie Jamison et doivent maintenant transpirer au ballottage avant de pouvoir l’ajouter à l’équipe d’entraînement. Jamison a toujours été solide en termes de couverture en tant que demi de coin extérieur et, à un moment donné, il a reçu des éloges spontanés pour le meilleur coureur de route de l’équipe, Aiyuk. Thomas et Womack l’ont battu pour les deux dernières places.

Le deuxième élément le plus important est qu’Oliver, dont la couverture médiatique était fragile, a fait partie de l’équipe. Ce n’est pas une surprise compte tenu de la fin du processus où les 49ers ont commencé à chercher des alternatives. Le plan de l’équipe à ce poste semble utiliser Oliver contre de gros receveurs et des ailiers rapprochés qui s’alignent dans la fente et Lenoir contre des receveurs de fente plus changeants comme Cooper Kupp et Tyler Lockett.

Les 49ers restent en tête sur Luter, un choix de cinquième ronde du sud de l’Alabama. Il doit rester sous PUP pendant au moins quatre semaines.



Les 49ers espèrent que D’Shawn Jamison effacera les dérogations et reviendra dans l’équipe d’entraînement. (Sergio Estrada / USA aujourd’hui)

Sécurité (4)

Dans: Talanoa Hufanga, Tashaun Gipson Sr., George Odum, Ji’Ayir Brown

Couper: Chevalier Qwuantrezz, Myles Hartsfield

IR : Taylor Hawkins

Odum souffre d’une entorse à l’épaule, mais il s’entraînait lundi avec un maillot bleu sans contact, signalant qu’il a au moins une chance d’être prêt pour les Steelers de Pittsburgh lors de la première semaine.

S’il ne l’est pas, Brown a été solide tout au long du printemps et de l’été et occupera le poste de sécurité n°3. La blessure d’Odum pourrait également inciter l’équipe à élever Knight au cours de la première semaine, en supposant qu’il revienne dans l’équipe d’entraînement. Il a commencé le camp en tant que demi de coin suppléant, mais s’est mis en sécurité lorsque les 49ers ont été blessés à ce poste. Knight a été très actif en tant que plaqueur lors des deux dernières pré-saisons.

Spécialistes (3)

Dans: Jake Moody, Mitch Wishnowsky, Taybor Pepper

IR : Zane González

Les 49ers s’attendent toujours à ce que Moody soit leur principal botteur cette saison, mais personne ne sait si sa récente tension au quadriceps lui permettra de jouer contre les Steelers. Cela signifie que les 49ers n’en ont probablement pas fini avec ce poste. Ils ont travaillé sur deux kickers, Tristan Vizcaino et Taylor Russolino, plus tôt cette semaine. Plusieurs kickers sont également devenus disponibles lors de la journée de réduction, notamment le vétéran Brett Maher.

(Photo du haut de Sam Darnold, Brandon Allen et Brock Purdy : Stan Szeto / USA Today)

