C’est officiel, vous tous : la Formule 1 est de retour dans le Lone Star State.

Austin, au Texas, abrite le Grand Prix des États-Unis et le Circuit des Amériques, la seule piste de F1 spécialement conçue pour le pays. La construction a commencé le 21 décembre 2010 et ce n’est que deux ans plus tard que COTA a rejoint le calendrier (le processus de revêtement commençant trois mois avant la course inaugurale). Le MotoGP a rejoint le circuit un an après la Formule 1, et la NASCAR Cup Series est entrée en scène en 2021.

COTA présente des caractéristiques différentes de celles des plus grands, comme Maggots et Becketts de Silverstone influençant les virages 3 à 6, mais il est unique en soi. Au sommet du virage 1 se trouve un immense drapeau américain (car comme le dit le proverbe, tout est plus grand au Texas), et les étoiles et les rayures emblématiques sont parsemées dans le design de la piste. Le complexe s’étend sur 1 500 acres juste à l’extérieur du centre-ville d’Austin, que vous pouvez voir au loin. Il y a des collines et le dénivelé est de 130 pieds.

« C’est certainement très américain ici », a déclaré Daniel Ricciardo jeudi. « Et c’est quelque chose que nous avons tous apprécié et soutenu. »

Alors que la F1 se prépare pour le week-end du Grand Prix – qui comprend une course de sprint – voici ce que vous devez savoir sur COTA, une piste cahoteuse avec des virages à basse vitesse.

Spécifications clés



Une ode aux grands

Hermann Tilke a conçu COTA en collaboration avec HKS, une société d’architecture américaine.

Ancien pilote de course et ingénieur, Tilke a fondé Tilke Engineering en 1984 et est depuis devenu l’un des concepteurs de circuits les plus connus (et l’un des rares reconnus par la FIA). Son premier grand travail en F1 a eu lieu dans les années 1990 lorsqu’il a transformé l’Österreichring autrichien en A1-Ring. Il a ensuite contribué à peaufiner des circuits comme le Circuit de Catalunya en Espagne, le Nürburgring en Allemagne et le Fuji Speedway au Japon.

La disposition de COTA tire son chapeau à certains segments emblématiques de circuits bien connus. Les virages 3 à 6 s’inspirent des Maggots-Becketts-Chapel de Silverstone et des courbes en S de Suzuka. Les virages 12 à 15 sont un clin d’œil à la section du stade d’Hockenheim.

La construction de COTA, cependant, ne s’est pas déroulée sans heurts. La piste a manqué les paiements initiaux à Formula One Management après que la société de gestion ait été confrontée à des problèmes de financement et à d’autres désaccords en coulisses. Bernie Ecclestone a lancé un avertissement aux propriétaires et aux promoteurs en novembre 2011 : corrigez-le d’ici décembre ou supprimez-le du calendrier 2012.

La nature notoirement inégale du COTA

Un sol argileux entoure la piste, qui est devenue de plus en plus cahoteuse au fil des années. Les fortes pluies de 2015 ont commencé à emporter le sol et les tuyaux de drainage ont été endommagés. La surface de la piste a commencé à s’enfoncer par endroits.

Pourtant, les changements n’ont été apportés que juste avant la pandémie, malgré les critiques des conducteurs et des motocyclistes concernant la surface de la piste. COTA a fermé ses portes pendant une partie de décembre 2019 et janvier 2020 pour déplacer les canalisations sous la voie et refaire surface à certains endroits. Le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA a été la première série à s’affronter sur la nouvelle surface. Ses pilotes ont donné des réactions mitigées – et ont soulevé de nouvelles préoccupations, comme le niveau d’adhérence.

La pandémie mondiale de COVID-19 a mis un terme à la renaissance de la surface, et le MotoGP ne s’y est attaqué qu’en 2021. Fabio Quartararo de Yamaha a déclaré que même avec le resurfaçage, « c’est encore pire ». Il a ajouté plus tard : « Mais c’est une blague. Ce n’est pas une piste MotoGP pour moi.

COTA a refait toute la piste l’hiver suivant, mais lorsque la F1 est arrivée au Texas en 2022, les voitures ont visiblement rebondi lors des essais de vendredi. Et un an plus tard, les irrégularités persistent, même si elles ne sont plus autant discutées publiquement qu’avant.

« C’est très cahoteux ici », a déclaré le poleman provisoire de dimanche, Charles Leclerc. « Et la voiture s’est vraiment bien comportée sur les bosses aujourd’hui, ce qui vous donne un peu de confiance pour passer à grande vitesse, ce qui est normalement notre faiblesse, mais peut-être parce que notre voiture était bonne sur ces bosses. » Nous pouvions au moins rivaliser avec les autres, et notre voiture était alors solide à moyennes et basses vitesses.

Un voyage dans le passé du sport automobile

Tour 1

Les pilotes commencent chaque tour par une sérieuse montée jusqu’au sommet du virage 1, un élévation de 133 pieds.

Tours 11 et 12

La première ligne droite majeure du circuit se situe entre les virages 11 et 12, et elle a été le théâtre d’incidents en F1 et en NASCAR.

En 2021, les conditions pluvieuses ont gêné la visibilité des conducteurs. Martin Truex Jr. n’a pas vu Michael McDowell ralentir et Truex a heurté l’arrière de la voiture de McDowell. Mais l’incident s’est aggravé lorsque Cole Custer a heurté Truex à toute vitesse, l’envoyant dans les airs, tandis que la voiture de Custer prenait feu.

Un succès énorme et effrayant pour Cole Custer et Martin Truex Jr. au Circuit of The Americas. pic.twitter.com/dGmCoXQPx6 – RENARD : NASCAR (@NASCARONFOX) 23 mai 2021

Du côté de la F1, Lance Stroll et Fernando Alonso – bientôt coéquipiers à l’époque – sont entrés en collision lors de la course de l’année dernière. Alonso tentait de dépasser Stroll, et ils sont entrés en contact, ce qui a envoyé Alonso dans un wheel-y.

Le dernier virage du COTA est dédié à Mario Andretti, l’ambassadeur original de la piste. Il a réalisé le tout premier tour du circuit lors de son ouverture en 2012.

Andretti a remporté le championnat du monde 1978 et 12 victoires en Grand Prix – mais son succès en sport automobile ne s’est pas limité à la F1. Il a remporté l’Indianapolis 500 de 1969, le Daytona 500 de 1967 et quatre titres IndyCar.

Fins 2022 et 2023 de NASCAR

Lors de la course NASCAR Cup Series 2022 au COTA, un contact en fin de course dans le dernier tour a décidé du vainqueur. Ross Chastain, AJ Allmendinger et Alex Bowman étaient se frayant un chemin jusqu’à la ligne d’arrivée, et Chastain se retrouva coincé derrière Allmendinger tandis que Bowman naviguait à leurs côtés tous les deux. Chastain a mis le nez de sa voiture n°1 sur le pare-chocs d’Allmendinger, ce qui a amené la n°16 à heurter Bowman avant de tourner. Finalement, Chastain a remporté le drapeau à damier.

Et puis il y a la fin de la course NASCAR Truck Series 2023, où le camion de Zane Smith a pris feu alors qu’il faisait la fête.

Je les ai brûlés… littéralement… 🔥👀 pic.twitter.com/FVhkCy953W – RENARD : NASCAR (@NASCARONFOX) 25 mars 2023

Coin des quiz