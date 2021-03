Répartition de la beauté des Golden Globes 2021 de Lily Collins

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Même si Emily à Paris n’a pas gagné aux Golden Globes, Lily Collins a certainement gagné dans les catégories mode et beauté!

Si vous vous demandez comment obtenir le look beauté inspiré des années 70 de Lily, Fiona Stiles, la maquilleuse de célébrité derrière le look, nous guide tout au long du processus, de la préparation de la peau de Lily à la touche finale du brillant à lèvres. Et tout le les produits Lancôme incontournables Elle utilisait!

« Les tons riches de la robe Saint Laurent de Lily et les superbes bijoux Cartier ont été le tremplin pour la palette de couleurs du maquillage », a expliqué Fiona. « La robe avait une sensation très élégante des années 70, comme quelque chose que vous porteriez chez M. Chow pour le dîner avant d’aller à une soirée glamour dans une galerie d’art Soho dans les années 70. Je voulais me pencher sur l’élégance et créer un look qui senti très sophistiqué – un visage plein, avec un accent sur les yeux, les lèvres et les joues – c’est tout le paquet. «

Pour découvrir comment Fiona a obtenu le look beauté sensuel de Lily et les produits Lancôme utilisés, faites défiler ci-dessous!