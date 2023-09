Répartition de la bande-annonce d’Aquaman 2 avec l’aide du réalisateur James Wan

Le premier trailer tant attendu de Aquaman et le royaume perdu a finalement été libéré aujourd’hui et c’est beaucoup. Le réalisateur James Wan ne se retient certainement pas retour dans le monde de l’Atlantide et semble même faire monter la barre à tous les niveaux. Mais que se passe-t-il exactement ? Quelles sont les intentions ici ? Au lieu de deviner, nous avons pensé qu’il serait peut-être préférable de l’entendre de la bouche de l’homme lui-même.

Plus tôt cette semaine, io9 faisait partie d’un groupe de journalistes invités à jeter un premier coup d’œil à la bande-annonce et Parlez-en à Wan après. Au cours de la discussion, l’homme qui dirigeait auparavant Vu, Insidieuxet Furieux 7 a expliqué certaines de ses pensées et ambitions avec ce dernier opus de DC.

« C’est un film qui me tient beaucoup à cœur. C’est très spécial pour moi, surtout par rapport à l’endroit où nous avons commencé avec le premier film et à l’endroit où nous allons avec celui-ci », a déclaré Wan. « Pour moi, c’est vraiment comme si Le Royaume perdu est comme le compagnon idéal du premier Aquaman. C’est comme un et deux, j’ai juste l’impression que ça va ensemble. J’espère donc que vous ressentirez la même chose un jour lorsque vous verrez le film final.

Qu’a-t-il dit d’autre ? Comme Aquaman, plongeons-nous.