Arsenal devrait annoncer la signature du prêt du milieu offensif du Real Madrid Martin Odegaard dans les prochains jours.

L’international norvégien de 22 ans n’a disputé que sept matches de Liga jusqu’à présent cette saison et rejoindra les Gunners jusqu’à la fin de la saison à la recherche de précieuses minutes régulières en équipe première.

L’accord pourrait s’avérer être un coup d’État pour Arsenal étant donné qu’Odegaard était à un moment donné considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus recherchés d’Europe.

Et selon le média espagnol El Confidencial, ils n’ont pas non plus eu à dépenser de l’argent pour débarquer le joueur.

Ils affirment que le directeur technique d’Arsenal, Edu Gaspar, a joué un rôle clé pour rendre le transfert possible.

Les Gunners paieront le montant total du salaire d’Odegaard à Madrid pendant son séjour au nord de Londres, mais le joueur gagne un salaire relativement modeste de 38000 £ par semaine – un salaire qu’Arsenal n’aura aucun problème à payer.

Et ils paieront des frais de prêt de seulement 2 millions de livres sterling aux géants de la Liga, ce qui signifie qu’ils ont très peu à perdre même si Odegaard ne répond pas aux attentes.

On ne pense pas qu’il y ait une clause qui permettrait à Arsenal de signer Odegaard de façon permanente cet été.