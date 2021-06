Reparlerons-nous de politique avec des collègues ?

Depuis la dernière fois que des millions de travailleurs américains ont discuté autour de fontaines à eau, le pays a traversé une pandémie, des manifestations alimentant un mouvement de justice sociale, une élection, une insurrection et deux destitutions présidentielles.

Et maintenant, de nombreuses personnes retournent au bureau, où ces sujets polarisants pourraient survenir dans des conversations en face à face pour la première fois.

Mais comment allons-nous nous parler de manière productive et respectueuse ? L’éviterons-nous complètement ? Et nos divisions profondes pourraient-elles nuire au succès des entreprises pour lesquelles nous travaillons ?

Les Américains évitent de plus en plus les conversations avec des personnes qui ne sont pas comme eux, même sur le lieu de travail, où leur subsistance économique dépend d’une collaboration efficace, selon la recherche.

Et c’est comme ça que certains le veulent.

« J’espérais plus d’unité après l’ouverture des choses », déclare Brandon Bentz, 38 ans, de Wichita, Kansas. « C’est comme, essayons tous de recommencer à zéro. »

Mais après l’ère Donald Trump et le débat controversé sur les masques qui ont dressé les Américains les uns contre les autres, il ne veut pas parler de politique au travail.

« Ma philosophie personnelle est que je ne pense tout simplement pas qu’il y ait une place pour cela dans la plupart des lieux de travail », explique Bentz, qui vend des tortillas aux détaillants en alimentation.

Il n’est pas seul. Et les employeurs sont de plus en plus préoccupés par l’impact des débats politiques sur le lieu de travail.

Plus de 4 professionnels des ressources humaines sur 10 découragent les employés de discuter de politique au travail, selon un sondage réalisé en octobre par le Société pour la gestion des ressources humaines.

Mais certains travailleurs reculent devant ces restrictions.

Un tiers des employés d’une société de productivité logicielle appelée Basecamp ont déclaré qu’ils démissionneraient après que leur PDG, Jason Fried, a annoncé en avril que les travailleurs ne seraient plus autorisés à s’engager dans des « discussions sociétales et politiques » sur un service de messagerie interne.

« C’est devenu trop », a-t-il déclaré dans un article de blog. « C’est une distraction majeure. Il sape notre énergie et redirige notre dialogue vers des endroits sombres. Ce n’est pas sain, cela ne nous a pas bien servi.

Fried s’est ensuite excusé après que les employés se soient apparemment révoltés, affirmant que les développements étaient « terribles » et bien que les changements de politique, qui comprenaient d’autres éléments, « semblaient simples, raisonnables et fondés sur des principes », la situation « a fait exploser les choses en interne d’une manière que nous n’avions jamais anticipée ».

« Nous avons beaucoup à apprendre et à réfléchir, et nous le ferons. Les nouvelles politiques sont maintenues, mais nous avons quelques affinements et clarifications à faire », a-t-il écrit.

Fried a refusé une demande d’interview pour cette histoire.

Tension quand nous retournons au travail

L’épisode Basecamp reflète la tension qui attend les employeurs et les employés lorsqu’ils commencent à se voir en personne pour la première fois alors que les modalités de travail à distance prennent fin.

Alors que les conversations informelles sur les problèmes polarisants peuvent ne pas être naturelles lors des réunions vidéo en direct comme Zoom, elles sont courantes dans le bureau, où le débat sur des problèmes comme les masques et les élections pourrait rapidement devenir passionné.

En 2020, 44 % des professionnels des ressources humaines ont signalé une instabilité politique accrue parmi leurs employés, contre 26 % en 2016, selon une enquête de la Society for Human Resource Management, une association professionnelle. Et ils craignent que cela ne commence à nuire à la productivité.

« La polarisation toxique étouffe la créativité et le libre échange d’idées entre des personnes ayant des visions du monde différentes, ce qui rend plus difficile la collaboration partout, y compris au travail », déclare Andrew Hanauer, PDG du One America Movement, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la polarisation.

La collision potentielle des opinions oblige les employeurs à former soigneusement les travailleurs sur la façon d’avoir des conversations saines sur le lieu de travail, explique Steven Dinkin, président du National Conflict Resolution Center basé à San Diego.

« Revenir sur le lieu de travail, voir des collègues et essayer de rétablir une atmosphère d’équipe va être absolument essentiel », déclare Dinkin. « Si vous ne résolvez pas certains problèmes difficiles, il sera très difficile pour les gens de travailler ensemble. »

C’est pourquoi le National Conflict Resolution Center s’est récemment associé à l’Université de Californie à San Diego pour créer le Applied Research Center for Civility, qui élaborera des solutions pour un discours sain basées sur la recherche universitaire et les pratiques réelles de résolution des conflits, a déclaré la coprésidente Elizabeth. Simmons.

Dans de nombreux cas, un discours sain commence par l’écoute, dit-elle.

Commencez par écouter

Lorsque vous « vous écoutez réellement les uns les autres et apprenez du point de vue de l’autre, même lorsque vous n’êtes pas d’accord, c’est le contraire du silence », explique Simmons, qui est également vice-chancelier exécutif de l’UC, San Diego. « Cela vous permet d’entendre plusieurs points de vue dans la même pièce sans vous mettre en colère ».

Apprendre à se parler est la prémisse d’un événement ce week-end appelé America Talks, qui est parrainé par plus de 350 organisations via la #ListenFirst Coalition et promu par le réseau USA TODAY de Gannett. Plus de 5 000 Américains se sont inscrits pour avoir des conversations sur des sujets difficiles avec des personnes qui ne leur ressemblent pas pendant les discussions sur l’Amérique, marquant le coup d’envoi de la Semaine nationale de conversation 2021, lorsque plus de 100 organisations prévoient d’organiser des événements similaires pour catalyser les discussions sur des problèmes difficiles. . (Vous pouvez vous inscrire gratuitement jusqu’à vendredi soir pour participer à America Talks sur americatalks.us.)

S’engager dans un discours sain revient à «écouter avec curiosité, parler de sa propre expérience et se connecter avec respect», explique Pearce Godwin, PDG du projet Listen First.

Le contraire, c’est lorsque les conversations «se déroulent avec du vitriol, de l’animosité et du jugement et d’une manière qui nous fait passer de la vertu démocratique et pluraliste du désaccord à cet espace d’aversion et même de déshumanisation», dit Godwin. « C’est ce que signifie » toxique » dans » polarisation toxique » – que je ne suis pas seulement en désaccord avec vous, que je vous déteste, que je vous méprise, voire que je vous déteste. «

Apprendre à avoir des conversations difficiles sur le lieu de travail est particulièrement crucial car il est pratiquement impossible pour les employeurs d’empêcher les travailleurs de discuter de problèmes qui divisent, explique Dinkin, président du National Conflict Resolution Center.

« Les gens vont avoir la conversation même si le manager veut l’éviter », dit-il.

Donc, ce que les employeurs devraient faire, dit-il, est de créer des opportunités structurées pour les travailleurs de discuter des événements polarisants.

Discussions sur George Floyd

Par exemple, après que le meurtre de George Floyd a déclenché l’indignation et un mouvement de justice sociale, le Centre national de résolution des conflits a fait appel à des experts de l’extérieur pour organiser une discussion modérée sur le sujet parmi ses propres employés.

« Nous avons eu l’occasion pour tout le monde d’exprimer ses sentiments à propos de la tragédie de George Floyd, puis nous nous sommes séparés en petits groupes et les gens ont continué à avoir ces conversations, puis nous nous sommes retrouvés », a déclaré Dinkin. « Si des animateurs externes sont invités, cela se fait dans un environnement contrôlé et il existe certaines règles de base pour traiter certains de ces sujets difficiles. »

Les employeurs doivent prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs savent qu’ils valorisent la diversité à tous égards, y compris les opinions, déclare Johnny C. Taylor Jr., PDG de la Society for Human Resource Management.

Leur philosophie devrait être que « vous serez confronté dans le travail à des opinions avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord. Et dans le cadre de notre culture, nous embrassons la diversité », a déclaré Taylor, qui écrit une chronique de conseils pour USA TODAY.

Mais il y a des limites, dit-il. Bien que des discussions saines sur les problèmes polarisants valent la peine d’être poursuivies, les employeurs ont également tout intérêt à ce que les travailleurs restent concentrés sur leur travail, dit Taylor.

« Cela signifie que nous verrons des gestionnaires être rétrogradés s’ils ne peuvent pas gérer ces situations », dit-il. « Nous verrons des employés être licenciés s’ils ne peuvent pas fonctionner dans cet environnement. »

Taylor reconnaît que certains travailleurs demandent à être autorisés à exprimer leurs opinions sur des sujets litigieux, tandis que d’autres veulent le contraire.

Alors que de nombreux employés de Basecamp ont démissionné à cause de la nouvelle politique de non-politique de l’entreprise, Taylor spécule que certains employés potentiels pourraient être attirés pour y travailler à cause de cela.

« Combien de personnes ont ensuite postulé pour remplacer ces personnes parce qu’elles ont dit que c’était précisément l’environnement dans lequel je voulais travailler ? » dit Taylor.

Un lieu de travail sans politique ?

Bentz, le travailleur du Kansas, dit que c’est le type d’atmosphère qu’il recherche. En fait, c’est exactement ce qu’il a eu pendant plus d’une décennie lorsqu’il a travaillé pour quelqu’un qui n’a jamais rien dit de politique.

« Mon ancien patron, un gars formidable, vous donnerait la chemise sur son dos », dit Bentz. « Il pourrait être un partisan inconditionnel de Trump, il pourrait être un libéral inconditionnel. Je n’ai aucune idée. »

Bentz dit que lorsque vous essayez de travailler, de constituer une équipe et d’atteindre des objectifs, parler de politique n’a pas sa place.

Mais de nombreux défenseurs de la construction de ponts entre les gens disent qu’il n’est pas possible de supprimer la politique du lieu de travail.

« Comprenez que ces conversations vont avoir lieu autour de la fontaine à eau littérale ou proverbiale », explique Godwin du projet Listen First. « ce n’est pas productif ou même plausible de les souhaiter loin. »

Au contraire, les patrons devraient établir une culture d’inclusion qui inclut le respect des différentes perspectives, a-t-il déclaré.

« Surtout dans les cas où ils peuvent ne pas être personnellement d’accord ou ne pas avoir personnellement cette perspective », dit-il. « Créez un environnement dans lequel ce genre de posture envers nos collègues est récompensé, est attendu, et un environnement dans lequel les collègues dégradants en raison de leurs perspectives alternatives ne sont pas tolérés. »

Diaboliser les collègues

Les conséquences de diaboliser des collègues ou de refuser de leur parler pourraient être importantes.

Au cours de la saison primaire présidentielle de 2020, avant que la pandémie n’éclate, 36% des travailleurs américains ont évité de parler ou de collaborer avec un collègue en raison des opinions politiques de cette personne, selon une enquête du groupe de recherche et de conseil Gartner.

À l’époque, près d’un tiers ont déclaré avoir « été témoin d’au moins un cas de traitement inacceptable d’un collègue en raison de ses convictions politiques, notamment avoir été traité de noms offensants, évité par des collègues ou traité de manière injuste », selon Gartner.

Si un tel comportement continue d’imprégner le lieu de travail, les experts craignent qu’il ne finisse par saper l’économie américaine car il entrave les projets de collaboration qui conduisent à des gains de productivité et à l’innovation.

Et si les chercheurs pharmaceutiques travaillant sur les vaccins COVID-19 avaient refusé de collaborer parce qu’ils n’étaient pas d’accord sur la politique ?

«Il est difficile de devenir un entrepreneur prospère, de nouer des relations commerciales en dehors de vos cercles existants ou d’innover si vous êtes coincé dans une chambre d’écho», explique Hanauer du mouvement One America. «Comme les dirigeants de toute sorte, les employeurs doivent travailler dur pour créer une culture qui accueille divers points de vue pour encourager l’innovation et le progrès.»

