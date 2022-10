Réparez strictement les craintes concernant le complot secret pour voter Tony Adams dans la finale de l’émission

STRICTEMENT Come Dancing a été frappé par de nouvelles craintes après la révélation d’une campagne sur les réseaux sociaux pour faire participer Tony Adams à la finale.

Malgré l’ancien footballeur Tony, 56 ans, recevant régulièrement des commentaires négatifs des juges, lui et sa partenaire de danse Katya Jones gagnent en ce qui concerne les votes des téléspectateurs.

Un groupe de fans d’Arsenal travaille pour faire accéder Tony à la finale[/caption]

Bien qu’ils reçoivent régulièrement des commentaires négatifs, Tony et Katya restent populaires auprès du vote des téléspectateurs[/caption]

Maintenant, il a été découvert qu’un forum Arsenal avec 100 000 utilisateurs est responsable de l’avancement de Tony – et ils ne s’arrêtent pas encore.

Le groupe prévoit d’amener Tony et Katya jusqu’à la finale.

Et avec les gagnants de l’année dernière, Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice, qui ont obtenu 55 000 votes du public, on pense que les patrons craignent de plus en plus de pouvoir même gagner le spectacle.

L’organisateur du groupe a déclaré au Mail On Sunday: “Tony est notre capitaine et notre idole, et il a besoin de nous maintenant, nous demandons donc à tous nos membres de télécharger leurs votes et d’utiliser les trois pour l’amener à la finale, et gagner.”

Ce n’est pas la première fois que cette série inquiète les producteurs.

Nous avons raconté la semaine dernière comment il avait reçu un déguisement après avoir fait la promotion de sa propre marque de vêtements dans l’émission.

Il portait deux articles de sa collection Tony Adams lors d’un récent épisode qui a enfreint les règles strictes de la BBC en matière de publicité.

Et les téléspectateurs à la maison sont de plus en plus fatigués que Tony et Katya survivent chaque semaine, malgré son manque de compétences techniques et se retrouvent au bas du classement.





S’adressant à Twitter pour discuter du joueur de foot, une personne a déclaré: «Honnêtement, je ne sais pas pourquoi @TonyAdams et @Mrs_katjones sont toujours dans cette compétition et qui gaspille leurs votes en votant pour eux.

«La blague est terminée et penser que des« finalistes potentiels »sont dans le DO parce que les gens votent pour Tony est au-delà d’une blague. #Strictement.”

Un deuxième a écrit: «Comment est-il possible qu’ils soient dans les 2 derniers et que les ventes Tony absolument inutiles soient encore une fois?? Maintenant, dis-moi que ce n’est pas une solution. C’est une honte.”

Tandis qu’un troisième remarquait : « Réparez encore ! @bbcstrictly Tony Adams est toujours là ? Vraiment?”